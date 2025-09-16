Ιμάν: Δείτε πώς είναι στα 70 του το θρυλικό super model

Τράβηξε τα φλας στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης

16.09.25 , 15:06 Ιμάν: Δείτε πώς είναι στα 70 του το θρυλικό super model
Η Ιμάν (Iman Abdulmajid) εμφανίστηκε στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης, όπου «έκλεψε» τις εντυπώσεις, φορώντας ένα μαύρο maxi φόρεμα, το οποίο αγκάλιαζε υπέροχα τη σιλουέτα της.

 

@michelledarling

https://www.instagram.com/reel/DOhYIclEQry/?igsh=b2xydDNyam5meDZw

♬ original sound - MICHELLE DARLING

 

 Στις 25 Ιουλίου το super model με καταγωγή από τη Σομαλία έγινε 70 ετών, ωστόσο όπως φαίνεται στα πλάνα που είδαν το φως της δημοσιότητας ο χρόνος της έχει φερθεί πολύ καλά.

Ανήμερα των γενεθλίων της το μοντέλο κι επιχειρηματίας ανεβάσε μία φωτογραφία με την τούρτα της, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της που μεγαλώνει όμορφα. 

 

 

Η ίδια είναι ιδιαίτερα ενεργή στα social media και συχνά δημοσιεύει στιγμιότυπα από την προσωπική κι επαγγελματικής ζωή, καθώς και throwback στιγμές από τη σπουδαία καριέρα της στο μόντελινγκ.

 

 

 

 

Αν κι έχουν περάσει 9 χρόνια, η Ιμάν δεν έχει καταφέρει να ξεπεράσει τον θάνατο του συζύγου της, Ντέιβιντ Μπόουι. Το 2016 ο θρυλικός τραγουδιστής «έχασε» τη μάχη με τον καρκίνο, «βυθίζοντας» στο πένθος την παγκόσμια μουσική σκηνή. 

O Ντέιβιντ Μπόουι γνωρίστηκε με την Ιμάν το 1990 σε ένα ραντεβού στα τυφλά στο Λος Άντζελες. To 1992 παντρεύτηκαν σε μια ιδιωτική τελετή στην Ελβετία και το 2000 ήρθε στον κόσμο η κόρη τους, Alexandria Zahra Jones.

IMAN
 |
IMAN ABDULMAJID
