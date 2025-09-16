Κατερίνα Στικούδη: Εκθαμβωτική με ροζ floral φόρεμα - Η...λαμπερή πινελιά!

Φωτογραφικό event από την εμφάνιση της Κατερίνας Στικούδη

Θεωρείται μια από τις πιο εντυπωσιακές γυναίκες της ελληνικής showbiz και όχι άδικα μιας και σε κάθε της εμφάνιση «κλέβει» τις εντυπώσεις.

Η Κατερίνα Στικούδη στα καλύτερά της

Αυτό συνέβη και το βράδυ της Δευτέρας 15 Σεπτεμβρίου, όταν η Κατερίνα Στικούδη έκανε τα φλας των φωτογράφων να λάμψουν όταν εμφανίστηκε σε λαμπερό event.

Στα ροζ η όμορφη τραγουδίστρια

Η τραγουδίστρια έκανε μια και άκρως glamorous εμφάνιση, επιλέγοντας ένα ροζ στενό φόρεμα με έντονα φούξια floral κεντήματα, που αγκάλιαζε τέλεια τη σιλουέτα της.

Η Κατερίνα συνδύασε το look με ψηλοτάκουνα μεταλλικά πέδιλα σε απόχρωση, τα οποία απογείωσαν την total ροζ αισθητική της εμφάνισης.

Οι...παιχνιδιάρικες πόζες στον φακό

Το χτένισμά της ήταν sleek με τα μακριά μαλλιά της χτενισμένα προς τα πίσω, τονίζοντας τα δυνατά χαρακτηριστικά του προσώπου της.

Την εμφάνισή της «απογείωσε» ένα choker με ροζ πέτρα, που πρόσθεσε extra λάμψη και στιλ.

Για ακόμα μια φορά απέσπασε θετικά σχόλια από όσους βρέθηκαν στον χώρο, όπως και το «παιχνίδι» με τον φωτογραφικό φακό.

Κατερίνα Στικούδη - Ευρυδίκη Βαλαβάνη