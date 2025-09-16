Κατερίνα Στικούδη: Εκθαμβωτική με ροζ floral φόρεμα - Η...λαμπερή πινελιά!

Πιο εντυπωσιακή από ποτέ η τραγουδίστρια

Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Νίκος Δρούκας / NDP Photo Agency
Φωτογραφικό event από την εμφάνιση της Κατερίνας Στικούδη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Θεωρείται μια από τις πιο εντυπωσιακές γυναίκες της ελληνικής showbiz και όχι άδικα μιας και σε κάθε της εμφάνιση «κλέβει» τις εντυπώσεις.

Η Κατερίνα Στικούδη στα καλύτερά της

Η Κατερίνα Στικούδη στα καλύτερά της

Αυτό συνέβη και το βράδυ της Δευτέρας 15 Σεπτεμβρίου, όταν η Κατερίνα Στικούδη έκανε τα φλας των φωτογράφων να λάμψουν όταν εμφανίστηκε σε λαμπερό event.

Στικούδη: Βούτηξε στα παγωμένα νερά του Αχέροντα με εντυπωσιακό μπικίνι

Στα ροζ η όμορφη τραγουδίστρια

Στα ροζ η όμορφη τραγουδίστρια

Η  τραγουδίστρια έκανε μια και άκρως glamorous εμφάνιση, επιλέγοντας ένα ροζ στενό φόρεμα με έντονα φούξια floral κεντήματα, που αγκάλιαζε τέλεια τη σιλουέτα της. 

Σαγηνευτική η Κατερίνα Στικούδη: Παίζει πιάνο με αποκαλυπτικό φόρεμα

Η Κατερίνα συνδύασε το look με ψηλοτάκουνα μεταλλικά πέδιλα σε απόχρωση, τα οποία απογείωσαν την total ροζ αισθητική της εμφάνισης. 

Οι...παιχνιδιάρικες πόζες στον φακό

Οι...παιχνιδιάρικες πόζες στον φακό

Το χτένισμά της ήταν sleek με τα μακριά μαλλιά της χτενισμένα προς τα πίσω, τονίζοντας τα δυνατά χαρακτηριστικά του προσώπου της. 
Την εμφάνισή της «απογείωσε» ένα choker με ροζ πέτρα, που πρόσθεσε extra λάμψη και στιλ.

Για  ακόμα μια φορά απέσπασε θετικά σχόλια από όσους βρέθηκαν στον χώρο, όπως και το «παιχνίδι» με τον φωτογραφικό φακό.

Κατερίνα Στικούδη - Ευρυδίκη Βαλαβάνη

Κατερίνα Στικούδη - Ευρυδίκη Βαλαβάνη

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
