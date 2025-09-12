All white & all glam: Η Μελίνα Νικολαΐδη εντυπωσιάζει με παγιέτες

Δείτε παλιότερο βίντεο που πόσταρε η Μελίνα Νικολαΐδη από τη μετακόμισή της

Η Μελίνα Νικολαΐδη επέστρεψε στην Αθήνα και δε σταματά να εντυπωσιάζει σε κάθε δημόσια εμφάνισή της! Αυτή τη φορά έκανε μια statement εμφάνιση σε βραδινή έξοδο, επιλέγοντας ένα ολόλευκο σύνολο με έντονη λάμψη που συνδυάζει κομψότητα και μοντέρνο glam ύφος.

Ειδικότερα, πόνταρε σε ένα λαμπερό total white outfit που αποτελούνταν από ένα σατέν σακάκι φορεμένο ριχτά, ένα λαμπερό bralette γεμάτο παγιέτες και ένα ψηλόμεσο σορτς σε ίδιο ύφος.

Η Μελίνα επέλεξε natural μακιγιάζ που αναδεικνύει τα χαρακτηριστικά της, ενώ τα μαλλιά της παρέμειναν ίσια, sleek και λαμπερά, ολοκληρώνοντας το αποτέλεσμα.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η κόρη της Δέσποινας Βανδή και του Ντέμη Νικολαΐδη επιλέγει εμφανίσεις με άποψη, όμως αυτή η εμφάνιση ξεχωρίζει για τη νεανική της αυτοπεποίθηση, την καθαρή γραμμή και φυσικά τη στιλιστική της τόλμη.

Η Μελίνα, που πρόσφατα ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο Λονδίνο, φαίνεται έτοιμη όχι μόνο να χτίσει την καριέρα της στην υποκριτική, αλλά και να καθιερωθεί ως ένα fashion icon.