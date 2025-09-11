Ιωάννα Τούνη: Η μονοήμερη στην Αθήνα για να πάρει τον γιο της, Πάρη

Το βίντο με τον Πάρη στο αεροδρόμιο

Η Ιωάννα Τούνη βρέθηκε στην Αθήνα για 24 ώρες προκειμένου να πάρει τον γιο της, Πάρη πίσω στην Θεσσαλονίκη αλλά να κάνει και κάποιες δουλειές.

Η γνωστή Influencer έφτασε την Τετάρτη στην πρωτεύουσα, όπου απόλαυσε τη βόλτα της με τον Ανέστη Ευαγγελόπουλο στο Κολωνάκι, έκανε τα ψώνια της ενώ είχε και κάποιες επαγγελματικές συναντήσεις.

Ιωάννα Τούνη: Η μονοήμερη στην Αθήνα για να πάρει τον γιο της, Πάρη

Tο πρωί της Πέμπτης πήγε μέχρι και γυμναστήριο, ώστε να μη χάσει τη σημερινή της προπόνηση.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας πήρε τον μικρό Πάρη από τον πρώην σύντροφό της, Δημήτρη Αλεξάνδρου και μαζί ταξίδεψαν για την Θεσσαλονίκη και το σπίτι τους.

Στο βίντεο που ανάρτησε η Ιωάννα Τούνη στα Instagram Stories της, ο γιος της φαινόταν χαρούμενος και έσερνε τη βαλίτσα της μαμάς του στο αεροδρόμιο!

Ιωάννα Τούνη: Η μονοήμερη στην Αθήνα για να πάρει τον γιο της, Πάρη

Το πρώην ζευγάρι έχει αποφασίσει ότι μετά τον χωρισμό του και την μόνιμη εγκατάσταση της Ιωάννας Τούνη πλέον στη Θεσσαλονίκη θα έχει το παιδί από 15ημέρες ο καθένας. Μέχρι ο Πάρης να ξεκινήσει το νηπιαγωγείο που τότε θα μένει μόνιμα στη Θεσσαλονίκη με τη μητέρα του και τα Σαββατοκύριακα θα τον παίρνει ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, όπως έχει δηλώσει σε παλαιότερα στορυ η Ιωάννα Τούνη.

