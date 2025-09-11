Βάσω Λασκαράκη: Η κόρη της, Εύα στην πρώτη της μέρα στο Γυμνάσιο

«Νέα πίστα: Α’ γυμνασίου. Back to school και τα μυαλά στα κάγκελα»

Βόλτα της Βάσως Λασκαράκη και του Λευτέρη Σουλτάτου στη Μύκονο το καλοκαίρι
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς χτύπησε σήμερα για τους μαθητές! Η Βάσω Λασκαράκη το πρωί της Πέμπτης 11 Σεπτεμβρίου αποχαιρέτησε την κόρη της, Εύα η οποία ξεκινά ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της: το Γυμνάσιο.

Matchy-matchy και στιλάτες: Αέρινα look για τη Λασκαράκη και την Εύα

Η κόρη της γνωστή ηθοποιού και του Γιάννη Τσιμιτσέλη, είναι και επίσημα έφηβη. Η τρυφερή μανούλα της δημοσίευσε φωτογραφία της κόρης της κι έγραψε:

«Νέα πίστα: Α’ γυμνασίου. Back to school και τα μυαλά στα κάγκελα… Καλή αρχή στα παιδιά μας και σε όλους τους εκπαιδευτικούς».

Δες την ανάρτηση:

Η επιστροφή της σειράς «Το σόι σου»

Η Βάσω Λασκαράκη πέρασε ένα υπέροχο καλοκαίρι μαζί με την κόρη της Εύα και τον σύζυγό της Λευτέρη Σουλτάτο και προσπάθησε να «γεμίσει τις μπαταρίες της» μιας και η φετινή τηλεοπτική σεζόν αναμένεται απαιτητική για την ίδια. Και αυτό γιατί το «Σόι σου» επιστρέφει και πάλι στους τηλεοπτικούς μας δέκτες.

Λασκαράκη: Η «συνάντηση» με τους συμπρωταγωνιστές στο «Σόι σου»

Οι τηλεθεατές θα δουν πως «κύλισαν» οι ζωές των Τριαντάφυλλων και των Χαμπέων αυτά τα 6 ολόκληρα χρόνια.

ΒΑΣΩ ΛΑΣΚΑΡΑΚΗ
