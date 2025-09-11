Βάσω Λασκαράκη: Η κόρη της, Εύα στην πρώτη της μέρα στο Γυμνάσιο

Βόλτα της Βάσως Λασκαράκη και του Λευτέρη Σουλτάτου στη Μύκονο το καλοκαίρι

Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς χτύπησε σήμερα για τους μαθητές! Η Βάσω Λασκαράκη το πρωί της Πέμπτης 11 Σεπτεμβρίου αποχαιρέτησε την κόρη της, Εύα η οποία ξεκινά ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της: το Γυμνάσιο.

Η κόρη της γνωστή ηθοποιού και του Γιάννη Τσιμιτσέλη, είναι και επίσημα έφηβη. Η τρυφερή μανούλα της δημοσίευσε φωτογραφία της κόρης της κι έγραψε:

«Νέα πίστα: Α’ γυμνασίου. Back to school και τα μυαλά στα κάγκελα… Καλή αρχή στα παιδιά μας και σε όλους τους εκπαιδευτικούς».

Δες την ανάρτηση:

Η επιστροφή της σειράς «Το σόι σου»

Η Βάσω Λασκαράκη πέρασε ένα υπέροχο καλοκαίρι μαζί με την κόρη της Εύα και τον σύζυγό της Λευτέρη Σουλτάτο και προσπάθησε να «γεμίσει τις μπαταρίες της» μιας και η φετινή τηλεοπτική σεζόν αναμένεται απαιτητική για την ίδια. Και αυτό γιατί το «Σόι σου» επιστρέφει και πάλι στους τηλεοπτικούς μας δέκτες.

Οι τηλεθεατές θα δουν πως «κύλισαν» οι ζωές των Τριαντάφυλλων και των Χαμπέων αυτά τα 6 ολόκληρα χρόνια.