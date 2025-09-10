Τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα βάφτισαν τον εννέα μηνών γιο τους, σε γραφικό εκκλησάκι στη Μύκονο, με λίγους καλεσμένους και κουμπάρους τον Έρικ Βασιλάτο και τη Μαριάννα Λάτση. Ο μικρός πήρε το όνομα Βασίλης.

Παρότι το μυστήριο και το τραπέζι πραγματοποιήθηκαν σε κλειστό κύκλο, η Αλεξάνδρα Νίκα θέλησε να μοιραστεί στα social media μία τρυφερή οικογενειακή φωτογραφία με τους άντρες της ζωής της από την ημέρα της βάφτισης, μαζί με την οποία αποκάλυψε και την πρόσφατη αποβολή που υπέστη.

Μιράντα Πατέρα: Με εντυπωσιακό φόρεμα με κρόσσια στη βάφτιση του εγγονού της

Φυσικά, παρούσα στη βάφτιση του εγγονού της ήταν και η άκρως εντυπωσιακή μητέρας της Αλεξάνδρα, Μιράντα Πατέρα. Ήδη ο φωτογραφικός φακός την είχε απαθανατίσει λίγες μέρες πριν σε χαλαρή βόλτα της στα σοκάκια της Μυκόνου με καλοκαιρινό outfit.

Η Μιράντα Πατέρα στα Ματογιάννια / ndp

H εμφάνισή της στη βάφτιση του εγγονού της συζητήθηκε πολύ, καθώς η Μιράντα έκλεψε την παράσταση με το look της. Η ίδια είχε πιάσει τα μαλλιά της ψηλά και φορούσε ένα εντυπωσιακό one - shoulder χρυσό φόρεμα με κρόσσια, που της πήγαινε πολύ. Το look της ολοκλήρωσε συνδυάζοντας χρυσά και ασημένια κοσμήματα.

Δες την εμφάνισή της: