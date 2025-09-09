Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος: Η σπάνια φωτογραφία του γιου του

Η σχολή που πέρασε και το μήνυμα της Κατερίνας Παπαδάκη

Ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος και η Κατερίνα Παπαδάκη, αν και έχουν χωρίσει από το 2017, έχουν αποκτήσει έναν γιο και μια κόρη.

Ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος και η Κατερίνα Παπαδάκη

Ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος και η Κατερίνα Παπαδάκη / Φωτογραφία: NDP

Μάλιστα, ο μεγάλος τους γιος ο Ανδρέας είναι πλέον 20 χρόνων και κατάφερε να περάσει για δεύτερη φορά σε σχολή της επιλογής του, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή του.

Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος: Το διαζύγιο, τα παιδιά και η Ευγενία Σαμαρά

Ο Ανδρέας Παπασπηλιόπουλος δεν ακολούθησε τα βήματα των γονιών του επιλέγοντας να σπουδάσει υποκριτική, αλλά ακολούθησε αυτό που αγαπάει η καρδιά του και να που κατάφερε να περάσει στην σχολή που ήθελε από την περίοδο των Πανελλαδικών.

Όπως έγραψε η ηθοποιός Κατερίνα Παπαδάκη στην ανάρτησή της για την επιτυχία του γιου της, ο 20χρονος είχε περάσει στο τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του ΕΚΠΑ, ωστόσο δύο χρόνια μετά και χάρη στο 10% κατάφερε να περάσει στην 1η του επιλογή και μάλιστα 2ος στη σειρά εισαχθέντων.

«Παιδί μου, συγχαρητήρια!!! Η καρδιά μου γεμίζει περηφάνια! Μετά από δύο χρόνια στο Επικοινωνίας και ΜΜΕ του ΕΚΠΑ, κατάφερες να περάσεις δεύτερος με το 10% στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά – την πρώτη σου επιλογή, το όνειρο που είχες από τις Πανελλαδικές. Με πίστη, επιμονή και δύναμη ανοίγεις μόνος σου τον δρόμο σου και μας δείχνεις ότι τα όνειρα βρίσκουν πάντα μα πάντα, τον δρόμο τους. Καλή αρχή στο νέο σου ταξίδι, Ανδρέα μου!!! Καλορίζικος!!!».

Ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος και η Κατερίνα Παπαδάκη υπήρξαν ζευγάρι για πολλά χρόνια, ενώ ο γάμος τους έφερε στον κόσμο δύο παιδιά: τον γιο τους το 2005 και την κόρη τους το 2013.

Παρά τον χωρισμό τους, οι δύο ηθοποιοί διατηρούν πολύ καλές σχέσεις, δίνοντας πάντα προτεραιότητα στην ανατροφή και τη στήριξη των παιδιών τους.

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΠΑΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ
