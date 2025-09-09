Ιωάννα Μαλέσκου: Το μήνυμα όλο νόημα για τα δημοσιεύματα περί χωρισμού

Οι φήμες για τον Κωνστανίνο Δανιά, μετά τη βάπτιση της κόρης τους

Ιωάννα Μαλέσκου: Το μήνυμα όλο νόημα για τα δημοσιεύματα περί χωρισμού
Ιωάννα Μαλέσκου: Η βάπτιση της κόρης της στη θάλασσα & οι μπομπονιέρες
«Έμαθα ότι παντρεύεται!»: Η ατάκα του Πλούταρχου για την κόρη του Κατερίνα
Γιώργος Μαζωνάκης: Η αδελφή του μιλά πρώτη φορά - «Τον αγαπώ»
Συνελήφθησαν οι γιοι πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ στα Εξάρχεια
Πώς ζούσε ο πατέρας που είχε εξαφανιστεί με τα παιδιά του για 4 χρόνια
Ανθή Βούλγαρη: «Άμα θέλετε να κάνουμε τις γλάστρες να πάμε σπίτι μας»
Ήβη Αδάμου: Πρεμιέρα με τον Νίκο Οικονομόπουλο- Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις
Σίσσυ Χρηστίδου: Η συγκίνηση της παρουσιάστριας για τον μεγάλο της γιο
Τη μονάκριβη κορούλα της βάφτισε το απόγευμα της Κυριακής 7 Σεπτεμβρίου η Ιωάννα Μαλέσκου. Όπως ήταν επόμενο, η γνωστή παρουσιάστρια γέμισε τα stories της στο Instagram με στιγμιότυπα και βίντεο από το πάρτι που ακολούθησε μετά το μυστήριο. 

Η Ιωάννα Μαλέσκου θέλησε να προειδοποιήσει τους διαδικτυακούς της φίλους για το ότι θα συνεχίσει να μοιράζεται στιγμές από τη βάφτιση της κόρης της. Ωστόσο, λίγο πιο κάτω, πρόσθεσε ένα μήνυμα όλο νόημα… ύστερα από δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν κι ήθελαν την παρουσιάστρια να παίρνει διαζύγιο από τον σύζυγό της, Κωνσταντίνο Δανιά.

«Καταλαβαίνετε ότι θα σπαμάρω για λίγες μέρες ακόμα το feed σας, με στιγμές από τη βάπτιση της μικρούλας μας. Τι όχι; Όποιος δεν μπορεί να το αντέξει, ας κάνει σίγαση, block, unfollow. Δεν παρεξηγώ.

Ιωάννα Μαλέσκου: H πρώτη μέρα της κόρης της στο σχολείο

Εδώ δεν παρεξηγώ, άλλα κι άλλα που διαβάζω – που, μεταξύ μας, θα έπρεπε να είναι "αμήχανο" κι "άβολο" για εκείνους/εκείνες που τα γράφουν, όχι για εμένα που τα διαβάζω. Κι όπως λέει και μια φίλη: "Κάτι δικά μου". Κι όπως λέω εγώ: "Ό,τι είναι τώρα"», έγραψε η Ιωάννα Μαλέσκου.

Η ανάρτηση της Ιωάννας Μαλέσκου

Θυμίζουμε ότι η παρουσιάστρια του OPEN απέκτησε τον Μάιο του 2023 την κόρη της με τον Κωνσταντίνο Δανιά. Το ζευγάρι έχει παντρευτεί με πολιτικό γάμο, κα όπως έχει αναφέρει η ίδια, η τέλεση θρησκευτικού γάμου δεν είναι στα άμεσα σχέδιά της.

Σε παλαιότερες δηλώσεις που είχε κάνει η παρουσιάστρια για τον σύζυγό της, είχε πει πως ο έρωτάς τους δεν ήταν κεραυνοβόλος, αλλά πιο γήινος. «Δεν είμαι άνθρωπος που ενθουσιάζεται, δε στέκομαι στην εξωτερική εμφάνιση. Δεν ήταν κεραυνοβόλος έρωτας, ήταν πιο γήινο. Ήρθαν όλα σιγά - σιγά. Βρήκα τον εαυτό μου. Δεν έχω ανάγκη σώνει και ντε να παντρευτώ με θρησκευτικό γάμο, αλλά είναι περισσότερο συμβολικό για την οικογένειά μου κυρίως», είχε αναφέρει.

Ένα από τα πρώτα παπαρατσικά ενσταντανέ της Ιωάννας Μαλέσκου και του Κωνσταντίνου Δανιά

Ένα από τα πρώτα παπαρατσικά ενσταντανέ της Ιωάννας Μαλέσκου και του Κωνσταντίνου Δανιά /Φωτογραφία NDP Photo Agency
