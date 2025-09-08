Μαρία Ηλιάκη: «Είμαι ο φόβος και ο τρόμος για τις μαμάδες στις κούνιες!»

Στο πόσο την έχει αλλάξει η μητρότητα, αλλά και την απόφαση που πήραν με τον σύζυγό της, Στέλιο Μανουσάκη, να μετακομίσουν μόνιμα στην Ελλάδα από την Ελβετία και να αρχίσουν από την αρχή εδώ τη ζωή τους με την κόρη τους Κατερίνα αναφέρθηκε η Μαρία Ηλιάκη στη νέα της τηλεοπτική εμφάνιση.

«Είμαι νομίζω ένας άλλος άνθρωπος σε σχέση με 9 χρόνια πριν. Αν με φέρω στο μυαλό μου, τότε ήμουν ένα κορίτσι χαμένο, ψαχνόμουν, αναζητούσα την αγάπη, την αποδοχή. Ξαφνικά, 9 χρόνια μετά, είμαι μαμά, με έναν άνθρωπο που αγαπώ πολύ και νομίζω ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία έχω αλλάξει πολύ», εξομολογήθηκε αρχικά η Μαρία Ηλιάκη στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» το πρωί της Δευτέρας 8 Σεπτεμβρίου.

«Συνειδητά έκατσα πάρα πολύ καιρό στο σπίτι με την Κατερίνα, οι συνθήκες το απαιτούσαν. Έγινε μία μετακόμιση, μία αλλαγή χώρας, έπρεπε όλη η οικογένεια να αλληλοστηριχτούμε. Η μετάβαση δεν ήταν εύκολη, είχε τις δυσκολίες της, όχι τόσο για μένα όσο για τον Στέλιο, που έπρεπε να προσαρμοστεί σε μία νέα καθημερινότητα», περιέγραψε, σε άλλο σημείο, η παρουσιάστρια.

«Ήταν ένα ωραίο «ξεκουβάλημα», με τα βάρη και τα άγχη του. 4 χρόνια μετά, αφού πέρασα από μία περίοδο που σκεφτόμουν αν κάναμε καλά ή όχι, μπορώ να πω ότι κάναμε καλά που επιστρέψαμε», παραδέχτηκε η Μαρία Ηλιάκη.

«Έχω τσακωθεί πάρα πολλές φορές με τις άλλες μαμάδες στις κούνιες, είμαι ο φόβος και ο τρόμος τους»

«Η κόρη μου τα τρώει όλα εκτός από τα ανθυγιεινά. Έχω τσακωθεί πάρα πολλές φορές με τις άλλες μαμάδες στις κούνιες, γιατί έρχονται πολύ αγαπημένες γιαγιάδες και μαμάδες, που τις αγαπώ πάρα πολύ μέχρι τη στιγμή που θα βγάλουν από τη σακούλα τη σοκολάτα και θα τη δώσουν στην Κατερίνα χωρίς να με ρωτήσουν. Τις κοιτάζω με άγριο ύφος, είμαι ο… φόβος και ο τρόμος στις κούνιες», είπε.

Έκπληξη! Κρατερός Κατσούλης & Μαρία Ηλιακή ξεκινούν μαζί εκπομπή στην ΕΡΤ

Υπενθυμίζεται ότι ο Κρατερός Κατσούλης και η Μαρία Ηλιάκη αναλαμβάνουν τον Σεπτέμβριο εκπομπή στην ΕΡΤ1, η οποία θα προβάλλεται καθημερινά από τις 6:45 μέχρι τις 9:00.

Το ψυχαγωγικό μαγκαζίνο θα έχει τίτλο «Νωρίς-Νωρίς» και σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση «η εκπομπή προσφέρει θετική ενέργεια, ευχάριστες ειδήσεις και πολλές καθημερινές στιγμές που μας κάνουν να χαμογελάμε».