Στέλιος Μανουσάκης – Μαρία Ηλιάκη: Τρυφερές στιγμές αγκαλιά στην παραλία

Το καλοκαιρινό «εμείς» του ερωτευμένου ζευγαριού

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
H εξομολόγηση της Μαρίας Ηλιάκη για τη σχέση της με τον Στέλιο Μανουσάκη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz είναι η Μαρία Ηλιάκη και ο Στέλιος Μανουσάκης!

Το ζευγάρι συνεχίζει τις καλοκαιρινές του διακοπές μαζί με την κόρη του, Κατερίνα, σε προορισμούς εντός των Αθηνών.

Μαρία Ηλιάκη: Περήφανη για τον σύζυγό της, Στέλιο Μανουσάκη - Ο λόγος;

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by maria Iliaki (@marakiiliaki)

Και αυτό γιατί ο γυναικολόγος λόγω των επαγγελματικών του υποχρεώσεων δεν μπορεί να βρίσκεται μακριά από την πρωτεύουσα.

Μαρία και Στέλιος  απολαμβάνουν τις βουτιές τους στο Σούνιο και μάλιστα μας χάρισαν ένα πολύ  τρυφερό στιγμιότυπο.

Για να είμαστε συγκεκριμένοι, ο Στέλιος Μανουσάκης ανέβασε μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους ένα στιγμιότυπο με τη Μαρία Ηλιάκη, γράφοντας λιτά και ουσιαστικά: «Εμείς».

Στέλιος Μανουσάκης – Μαρία Ηλιάκη: Η γλυκιά εικόνα που «έλιωσε» το Instagram

Στέλιος Μανουσάκης – Μαρία Ηλιάκη: Η γλυκιά εικόνα που «έλιωσε» το Instagram

Στη φωτογραφία, το ζευγάρι ποζάρει αγκαλιασμένο σε ξαπλώστρα, με φόντο τη θάλασσα και τον ήλιο του ελληνικού καλοκαιριού. 

Μαρία Ηλιάκη: Πώς ξεκίνησε η σχέση της με τον Στέλιο Μανουσάκη

Τα χαμόγελά τους αποτυπώνουν την ευτυχία και τη γαλήνη που βιώνουν, κάνοντας ξεκάθαρο πως αυτό το καλοκαίρι τούς βρίσκει πιο δεμένους από ποτέ.

Η αρχή της σχέσης του ερωτευμένου ζευγαριού

Σε μια συγκινητική εξομολόγηση, αποκάλυψε ποιος πραγματικά έκανε το πρώτο βήμα στην ιστορία αγάπης που ζουν σήμερα.

Όπως αποκάλυψε η ίδια, η πρωτοβουλία ήταν δική της. «Τώρα που το σκέφτομαι και με τον δικό μου άντρα εγώ είχα κάνει το πρώτο βήμα.Τώρα που θυμάμαι την ιστορία εγώ είχα κάνει το πρώτο βήμα. Ακούς Κατερίνα; Εγώ είχα κάνει το πρώτο βήμα με τον μπαμπά», είχε αναφέρει σε πρόσφατο post στο Instagram.

