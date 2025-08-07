Στέλιος Μανουσάκης – Μαρία Ηλιάκη: Τρυφερές στιγμές αγκαλιά στην παραλία

H εξομολόγηση της Μαρίας Ηλιάκη για τη σχέση της με τον Στέλιο Μανουσάκη

Ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz είναι η Μαρία Ηλιάκη και ο Στέλιος Μανουσάκης!

Το ζευγάρι συνεχίζει τις καλοκαιρινές του διακοπές μαζί με την κόρη του, Κατερίνα, σε προορισμούς εντός των Αθηνών.

Και αυτό γιατί ο γυναικολόγος λόγω των επαγγελματικών του υποχρεώσεων δεν μπορεί να βρίσκεται μακριά από την πρωτεύουσα.

Μαρία και Στέλιος απολαμβάνουν τις βουτιές τους στο Σούνιο και μάλιστα μας χάρισαν ένα πολύ τρυφερό στιγμιότυπο.

Για να είμαστε συγκεκριμένοι, ο Στέλιος Μανουσάκης ανέβασε μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους ένα στιγμιότυπο με τη Μαρία Ηλιάκη, γράφοντας λιτά και ουσιαστικά: «Εμείς».

Στέλιος Μανουσάκης – Μαρία Ηλιάκη: Η γλυκιά εικόνα που «έλιωσε» το Instagram

Στη φωτογραφία, το ζευγάρι ποζάρει αγκαλιασμένο σε ξαπλώστρα, με φόντο τη θάλασσα και τον ήλιο του ελληνικού καλοκαιριού.

Τα χαμόγελά τους αποτυπώνουν την ευτυχία και τη γαλήνη που βιώνουν, κάνοντας ξεκάθαρο πως αυτό το καλοκαίρι τούς βρίσκει πιο δεμένους από ποτέ.

Η αρχή της σχέσης του ερωτευμένου ζευγαριού

Σε μια συγκινητική εξομολόγηση, αποκάλυψε ποιος πραγματικά έκανε το πρώτο βήμα στην ιστορία αγάπης που ζουν σήμερα.

Όπως αποκάλυψε η ίδια, η πρωτοβουλία ήταν δική της. «Τώρα που το σκέφτομαι και με τον δικό μου άντρα εγώ είχα κάνει το πρώτο βήμα.Τώρα που θυμάμαι την ιστορία εγώ είχα κάνει το πρώτο βήμα. Ακούς Κατερίνα; Εγώ είχα κάνει το πρώτο βήμα με τον μπαμπά», είχε αναφέρει σε πρόσφατο post στο Instagram.