Ποιοι επώνυμοι βρέθηκαν στην «Ταράτσα του Φοίβου»

Πολλοί επώνυμοι έδωσαν το παρών το βράδυ της Τετάρτης στην «Ταράτσα του Φοίβου» στο θέατρο Άλσος.

Με θέα τον Λυκαβηττό, ο Φοίβος Δεληβοριάς μαζί με τη θεατρική παρέα του: Θανάση Αλευρά, Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Πάνο Παπαδόπουλο και Νεφέλη Φασούλη, καθώς επίσης και τους Έλσα Σίσκου, Θάνο Ραγκούση, Μιχάλη Κριεμπάρδης αλλά και τους μουσικούς Γιάννη Δίσκος (Ενορχηστρώσεις – Πνευστά), Σωτήρη Ντούβα (Τύμπανα), Κωστή Χριστοδούλου (Πλήκτρα), Λάμπη Κουντουρόγιαννη (Κιθάρες) και Yoel Soto Gonzale (Μπάσο) δίνουν μια μοναδική 3ωρη παράσταση και τονΣεπτέμβριο.

Το βράδυ της Τετάρτης στους guests βρισκόταν ο Γιώργος Καπουτζίδης.

Μεταξύ άλλων πήγαν χθες η Σμαράγδα Καρύδη, ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, η Σοφία Παυλίδου, η Λένα Δροσάκη, ο Μιχάλης Μαρίνος και άλλοι.

Σοφία Παυλίδου

Σμαράγδα Καρύδη - Έλενα Σκουλά

Λένα Δροσάκη - Λένα Ουζουνίδου

Δήμητρα Παπαδοπούλου

Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης

Γιώργος Καπουτζίδης

Σμαράγδα Καρύδη - Μιχάλης Μαρίνος - Έλενα Σκουλά

Λένα Δροσάκη

Έλενα Σκουλά - Σμαράγδα Καρύδη - Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης - Μιχάλης Μαρίνος

Γιώργος Καπουτζίδης - Σμαράγδα Καρύδη - Γιώργος Γάλλος