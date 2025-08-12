Πέτρος Κουσουλός: Ο μπέμπης, τα απειλητικά μηνύματα και η νέα του εκπομπή

Οι πρώτες δηλώσεις μετά τη μεταγραφή του στον ΑΝΤ1

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε το σχετικό βίντεο από την εκπομπή του ΑΝΤ1
Στην επίσημη φωτογράφηση της νέας του εκπομπής συνάντησε η κάμερα του «Καλοκαίρι Παρέα» τον Πέτρο Κουσουλό, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της μετακίνησής του στον ΑΝΤ1. 

Επίσημο! Σε αυτό το κανάλι συνεχίζει την καριέρα του ο Πέτρος Κουσουλός

Ο δημοσιογράφος μίλησε για το project που θα αναλάβει στη νέα του τηλεοπτική στέγη, τη γέννηση του γιου του, αλλά και τα απειλητικά μηνύματα που δέχεται.

Οι πρώτες δηλώσεις του Πέτρου Κουσουλού μετά τη μετακίνησή του στον ΑΝΤ1

«Είναι μια μεγάλη πρόκληση για εμένα, έρχομαι σε ένα μεγάλο κανάλι και ξέρω ότι οι απαιτήσεις είναι συγκεκριμένες. Με σκληρή δουλειά και καλή διάθεση θα φανεί αντάξια των προσδοκιών τόσο του καναλιού όσο και των τηλεθεατών. Στην καθημερινή εκπομπή δεν θα αλλάξουμε πολλά γιατί η συνταγή έχει ήδη πετύχει, αλλά θα δώσουμε έναν αέρα ανανέωσης», δήλωσε για τη νέα του εκπομπή, η οποία θα έχει αρκετές ομοιότητες με αυτή που παρουσίαζε στο Open, καθώς θα ακολουθεί την ίδια επιτυχημένη συνταγή. 

Σχετικά με την προσωπική του ζωή και τον ερχομό του γιο του αποκάλυψε: «Είναι ο μπέμπης στο σπίτι και τα άλλα τρία κορίτσια. Θα προσπαθήσω να μοιράζομαι τον χρόνο μου μεταξύ εξοχικού και Αθήνας. Η ξεκούραση είναι απαραίτητη. Τα συναισθήματα με το μωρό είναι πρωτόγνωρα. Μέχρι τώρα υπήρχε πολύ ροζ στο σπίτι, τώρα έχουμε και μπλε. Είναι ένα ήσυχο και χαρούμενο μωρό, δεν ταλαιπωρεί τη μαμά του. Η οικογένεια ολοκληρώθηκε κι είμαι ευτυχής».

Πέτρος Κουσουλός: Οι ευχές και το δώρο-έκπληξη για τον νεογέννητο γιο του!

Ο Πέτρος Κουσουλός μιλά για τον ερχομό του γιου του

Ο δημοσιογράφος αναφέρθηκε και στα απειλητικά μηνύματα που δέχεται: «Δεχόμαστε απειλητικά μηνύματα. Δεν φοβάμαι. Κάνω τη δουλειά μου όπως επιτάσσει η δημοσιογραφική δεοντολογία. Χρέος κάθε δημοσιογράφου είναι να αποκαλύπτει και όχι να συγκαλύπτει».

Τέλος για την επίθεση στα γραφεία της εφημερίδας του αποκάλυψε πως οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη δύο ατόμων, ενός 20χρονου και του πατέρα του. «Δεν γνωρίζω τα κίνητρα, η ποινική διαδικασία είναι σε εξέλιξη, αλλά ευτυχώς ο δράστης εντοπίστηκε γρήγορα», τόνισε ο Πέτρος Κουσουλός. 

Back to Top