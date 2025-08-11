Επίσημο! Σε αυτό το κανάλι συνεχίζει την καριέρα του ο Πέτρος Κουσουλός

Πέτρος Κουσουλός: H συνεργασία με το ΟΡΕΝ και το νέο επαγγελματικό βήμα / Βίντεο: Happy Day

Στο δυναμικό του ΑΝΤ1 εντάσσεται τη νέα τηλεοπτική σεζόν ο Πέτρος Κουσουλός, μετά το τέλος της επιτυχημένης θητείας του στο Open, αναλαμβάνοντας τα ηνία της εκπομπών «Open Τώρα» κι «Υποθέσεις».

Ο έμπειρος δημοσιογράφος θα έχει δυναμική παρουσία στο νέο πρόγραμμα του σταθμού του Αμαρουσίου, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση του ΑΝΤ1

Ο ΑΝΤ1 καλωσορίζει στο δυναμικό του τον Πέτρο Κουσουλό.

Με σημαντική εμπειρία στη δημοσιογραφική έρευνα και αξιοσημείωτες αποκαλύψεις επί των κοινωνικών, αστυνομικών και δικαστικών θεμάτων της επικαιρότητας, ο Πέτρος Κουσουλός αποτελεί έναν από τους πιο μαχητικούς δημοσιογράφους της γενιάς του.

Έχοντας την ικανότητα να εντοπίζει την αποκλειστική είδηση, να διερευνά σε βάθος και να αναδεικνύει τις κρυφές πτυχές των γεγονότων, ο Πέτρος Κουσουλός θα έχει μια δυναμική παρουσία στο νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1.