Έξαλλος ο Γρηγόρης Γκουντάρας: «Μιλάμε για τρέλα»

Όλο και πληθαίνουν οι καταγγελίες περί διαδικτυακής απάτης. Νέο «θύμα» μιας τέτοιας περίπτωσης έπεσε και ο Γρηγόρης Γκουντάρας.

Ο δημοσιογράφος περιέγραψε πώς επιτήδειοι κατάφεραν να του υποκλέψουν προσωπικά στοιχεία και να του παραβιάσουν τον λογαριασμό στο TikTok, εξαπατώντας τον με ένα υποτιθέμενο μήνυμα για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων.

«Είμαι στο σπίτι, όχι διακοπές. Πήγα το παιδί μου το πρωί στην προπόνηση και, περιμένοντας, μπήκα στο TikTok. Εμφανίστηκε ένα μήνυμα για πνευματικά δικαιώματα και μου ζήτησαν κωδικούς. Χωρίς να το σκεφτώ πολύ, τα έδωσα», ανέφερε αρχικά σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με την εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου «Καλοκαίρι Παρέα».

Νάταλι Κάκαβα - Γρηγόρης Γκουντάρας

Λίγη ώρα αργότερα κατάλαβε πως επρόκειτο για διαδικτυακή απάτη και έσπευσε στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Εκεί του εξήγησαν πως τα μηνύματα που είχε λάβει στο Tik Tok έμοιαζαν αυθεντικά, αλλά στο τέλος κατέληγαν στους χάκερς.

«Μου είπαν να μην απαντάμε σε κανένα τέτοιο μήνυμα, ακόμη κι αν φαίνεται επίσημο. Οι χάκερς έχουν βρει τρόπους να ξεγελούν ακόμη και τους πιο υποψιασμένους».

Η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο όταν έλαβε μήνυμα μέσω WhatsApp, στο οποίο του παρουσιάστηκαν ως οι ίδιοι οι χάκερς, ζητώντας του να ακολουθήσει συγκεκριμένες οδηγίες για να «επαναφέρει» τον λογαριασμό του.

«Μου μιλούσαν σαν επίσημοι εκπρόσωποι, με οδηγίες και όλα τα σχετικά. Από τη Δίωξη μου ξεκαθάρισαν να μην απαντήσω ούτε σε αυτό, γιατί επρόκειτο για ακόμη ένα χακαρισμένο προφίλ. Είναι απίστευτο πόσο οργανωμένοι είναι. Πραγματικά, μιλάμε για τρέλα», συμπλήρωσε ο Γρηγόρης Γκουντάρας.

Καλοκαίρι όλο «περιπέτεια» για τον Γρηγόρη Γκουντάρα και την οικογένειά του

Αυτή δεν είναι η μόνη «λαχτάρα» για τον Γρηγόρη Γκουντάρα μιας και πριν από λίγες εβδομάδες έπεσε θύμα ληστείας.

«Ήμασταν στην Ερμιόνη, φιλοξενούμενοι φίλων μας. Στις 13:31 χτύπησε ο συναγερμός. Πίστεψα ότι έγινε κάποιο λάθος, ότι μπήκε ο αδελφός μου για να ταΐσει τις γάτες. Όμως, όταν μπήκαμε στις κάμερες, είδαμε τις εικόνες…» , είχε δηλώσει στην εκπομπή του ΣΚΑΙ, «Καλημέρα».

Οι τρεις δράστες, σύμφωνα με τον ίδιο, ξήλωσαν τα σιδερένια κάγκελα του ημιυπογείου, έσπασαν το τζάμι και μπήκαν στο σπίτι, παραμένοντας μέσα για περίπου 4-5 λεπτά, παρά το γεγονός ότι ο συναγερμός χτυπούσε συνεχώς. Μέσα σε μόλις 16 λεπτά είχαν διαλύσει τα πάντα.

Συγκλονιστικός ήταν και ο τρόπος με τον οποίο περιέγραψε την αντίδραση των παιδιών του: «Το είδαν τα παιδιά μου… Ο μεγάλος μου γιος στεναχωρήθηκε γιατί στον κουμπαρά του είχε χρήματα που του είχε δώσει ο παππούς του. Έλεγε “μου πήραν τα λεφτά του παππού μου”...».