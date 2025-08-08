Έξαλλος ο Γρηγόρης Γκουντάρας: «Μιλάμε για τρέλα»

Τα μηνύματα που φάνταζαν επίσημα έκρυβαν παγίδα

Τελευταία Νέα
08.08.25 , 14:03 Λένα Σαμαρά: Οι δραματικές ώρες πριν φύγει από τη ζωή - Τη Δευτέρα η κηδεία
08.08.25 , 14:01 Σε ύφεση η φωτιά στο Φίχτι Αργολίδας
08.08.25 , 13:51 Φωτιά στην Κεφαλονιά: Εκκενώνονται τρία χωριά - Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις
08.08.25 , 13:46 Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου - Ποια δρομολόγια γίνονται κανονικά
08.08.25 , 13:35 «Είσαι έγκυος;»: Η αποστομωτική απάντηση της Γαρυφαλλιάς Καληφώνη
08.08.25 , 13:29 Οι “φαρμακερές” ατάκες που ακούμε σχεδόν όλες οι μαμάδες
08.08.25 , 13:12 Φωτιά στα Μέγαρα – Κίνδυνος επέκτασης σε οικισμό
08.08.25 , 13:02 Τραγωδία στη Μήλο: Δύο νεκροί από πνιγμό στο Σαρακήνικο
08.08.25 , 12:57 Άννη Πανταζή: Οι φωτογραφίες με τα παιδιά της με φόντο το λιμάνι της Σάμου
08.08.25 , 12:33 Έξαλλος ο Γρηγόρης Γκουντάρας: «Μιλάμε για τρέλα»
08.08.25 , 11:52 Χανιά: Βρέφος ενός έτους έπεσε από το μπαλκόνι
08.08.25 , 11:48 Έσβησε η φωτιά στο νοσοκομείο «Σωτηρία»
08.08.25 , 11:40 Θεσσαλονίκη: Αυτό είναι το ζευγάρι που βίαζε τη 10χρονη
08.08.25 , 11:34 Gasoline Alley: Απόψε στο Star σε Α' τηλεοπτική Προβολή
08.08.25 , 11:21 Εxtra show για τους Septicflesh στο Ηρώδειο
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Θύμα διαδικτυακής απάτης ο Γρηγόρης Γκουντάρας/ βίντεο Καλοκαίρι Παρέα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Όλο και πληθαίνουν οι καταγγελίες περί διαδικτυακής απάτης. Νέο «θύμα» μιας τέτοιας περίπτωσης έπεσε και ο Γρηγόρης Γκουντάρας.

Ο δημοσιογράφος περιέγραψε πώς επιτήδειοι κατάφεραν να του υποκλέψουν προσωπικά στοιχεία και να του παραβιάσουν τον λογαριασμό στο TikTok, εξαπατώντας τον με ένα υποτιθέμενο μήνυμα για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων.

«Είμαι στο σπίτι, όχι διακοπές. Πήγα το παιδί μου το πρωί στην προπόνηση και, περιμένοντας, μπήκα στο TikTok. Εμφανίστηκε ένα μήνυμα για πνευματικά δικαιώματα και μου ζήτησαν κωδικούς. Χωρίς να το σκεφτώ πολύ, τα έδωσα», ανέφερε αρχικά σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με την εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου «Καλοκαίρι Παρέα».

Νάταλι Κάκαβα - Γρηγόρης Γκουντάρας

Νάταλι Κάκαβα - Γρηγόρης Γκουντάρας

Λίγη ώρα αργότερα κατάλαβε πως επρόκειτο  για διαδικτυακή απάτη και έσπευσε στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Εκεί του εξήγησαν πως τα μηνύματα που είχε λάβει στο Tik Tok έμοιαζαν αυθεντικά, αλλά στο τέλος κατέληγαν στους χάκερς.

«Μου είπαν να μην απαντάμε σε κανένα τέτοιο μήνυμα, ακόμη κι αν φαίνεται επίσημο. Οι χάκερς έχουν βρει τρόπους να ξεγελούν ακόμη και τους πιο υποψιασμένους».

Η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο όταν  έλαβε μήνυμα μέσω WhatsApp, στο οποίο του παρουσιάστηκαν ως οι ίδιοι οι χάκερς, ζητώντας του να ακολουθήσει συγκεκριμένες οδηγίες για να «επαναφέρει» τον λογαριασμό του.

«Μου μιλούσαν σαν επίσημοι εκπρόσωποι, με οδηγίες και όλα τα σχετικά. Από τη Δίωξη μου ξεκαθάρισαν να μην απαντήσω ούτε σε αυτό, γιατί επρόκειτο για ακόμη ένα χακαρισμένο προφίλ. Είναι απίστευτο πόσο οργανωμένοι είναι. Πραγματικά, μιλάμε για τρέλα», συμπλήρωσε ο Γρηγόρης Γκουντάρας.

Καλοκαίρι όλο «περιπέτεια» για τον Γρηγόρη Γκουντάρα και την οικογένειά του

Αυτή δεν είναι η μόνη «λαχτάρα» για τον Γρηγόρη Γκουντάρα μιας και πριν από λίγες εβδομάδες έπεσε θύμα ληστείας.

Γρηγόρης Γκουντάρας: Θύμα διάρρηξης ο γνωστός δημοσιογράφος

«Ήμασταν στην Ερμιόνη, φιλοξενούμενοι φίλων μας. Στις 13:31 χτύπησε ο συναγερμός. Πίστεψα ότι έγινε κάποιο λάθος, ότι μπήκε ο αδελφός μου για να ταΐσει τις γάτες. Όμως, όταν μπήκαμε στις κάμερες, είδαμε τις εικόνες…» , είχε δηλώσει στην εκπομπή του ΣΚΑΙ, «Καλημέρα».

Οι τρεις δράστες, σύμφωνα με τον ίδιο, ξήλωσαν τα σιδερένια κάγκελα του ημιυπογείου, έσπασαν το τζάμι και μπήκαν στο σπίτι, παραμένοντας μέσα για περίπου 4-5 λεπτά, παρά το γεγονός ότι ο συναγερμός χτυπούσε συνεχώς. Μέσα σε μόλις 16 λεπτά είχαν διαλύσει τα πάντα.

«Μπήκαν τρεις κουκουλοφόροι…»: Συγκλονίζει ο Γρ. Γκουντάρας για τη διάρρηξη

Συγκλονιστικός ήταν και ο τρόπος με τον οποίο περιέγραψε την αντίδραση των παιδιών του: «Το είδαν τα παιδιά μου… Ο μεγάλος μου γιος στεναχωρήθηκε γιατί στον κουμπαρά του είχε χρήματα που του είχε δώσει ο παππούς του. Έλεγε “μου πήραν τα λεφτά του παππού μου”...».

 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ
 |
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΠΑΡΕΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top