Αναστασία Παντούση: Τη βρίσκεις όποιον βράχο κι αν σηκώσεις - Το post της

Η Αναστασία Παντούση απολαμβάνει στο έπακρο το ελληνικό καλοκαίρι, γεμίζοντας τις μέρες της με στιγμές χαλάρωσης, ηρεμίας κι επαφής με τη φύση.

Η ταλαντούχα ηθοποιός, συχνά μοιράζεται αυτές τις όμορφες στιγμές με τους followers της, προσφέροντας άφθονες δόσεις καλοκαιριού σε όλους.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσίευσε μια άκρως καλοκαιρινή φωτογραφία που αποπνέει φρεσκάδα κι ανεμελιά. Στην εικόνα, η ηθοποιός ποζάρει με το μαγιό της, εκμεταλλευόμενη το εντυπωσιακό φυσικό σκηνικό: βρίσκεται κάτω από έναν επιβλητικό βράχο με φόντο τα κρυστάλλινα, καταγάλανα νερά που προσκαλούν σε μια βουτιά.

Η Αναστασία Παντούση αγαπάει το καλοκαίρι κι αυτό φαίνεται! /Φωτογραφία Instagram

Αυτό όμως που έκανε την ανάρτηση ακόμα πιο ξεχωριστή ήταν η λεζάντα που επέλεξε να τη συνοδεύσει. Με παιχνιδιάρικη διάθεση κι ένα touch ροκ φιλοσοφίας, η Αναστασία Παντούση έγραψε: «Kάτω από τον βράχο και ας πάμε να ροκάρουμε». Αυτή η φράση, που αποτελεί έναν ευφυή συνδυασμό της τοποθεσίας της φωτογραφίας (Under the Rock) και μιας πρόσκλησης για μια πιο δυναμική και κεφάτη αντιμετώπιση του καλοκαιριού (let’s go to Rock), εκφράζει την ανεβασμένη διάθεσή της.

Η ανάρτηση της Αναστασίας Παντούση

Θυμίζουμε ότι η Αναστασία Παντούση είναι ζευγάρι με τον συνάδελφό της Ιωάννη Παπαζήση. Αν και στην αρχή προσπάθησαν να κρατήσουν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, σύντομα έγινε ευρέως γνωστή.

Κι οι δύο ηθοποιοί έχουν μιλήσει πλέον ανοιχτά για τον δεσμό τους σε συνεντεύξεις. Ο Ιωάννης, μάλιστα, έχει περιγράψει τον έρωτά του για την Αναστασία ως κεραυνοβόλο και σαρωτικό, υποδηλώνοντας την ένταση και το βάθος των συναισθημάτων του.

Η Αναστασία Παντούση κι ο Ιωάννης Παπαζήσης σε καλοκαιρινά ενσταντανέ! /Φωτογραφία Instagram

Συχνά μοιράζονται κοινές στιγμές με το κοινό τους μέσω των social media, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από ταξίδια, εξόδους και προσωπικές τους στιγμές, επιβεβαιώνοντας έτσι έμπρακτα τη σχέση τους και δείχνοντας την αγάπη και την αρμονία που υπάρχει ανάμεσά τους.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα , για Celebrities και Media