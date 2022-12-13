Χρυσές Σφαίρες 2023: Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες

Στις 10 Ιανουαρίου η 80η απονομή των Golden Globe Awards

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13.12.22 , 12:17 «Περίμενα ότι θα είναι πιο ηθική» - Η γειτονιά της Εύας Καϊλή μιλά
13.12.22 , 12:12 «2022 γεια σου, πάρτα όλα δικά σου»: Η Παπουτσάκη έκανε τον απολογισμό της
13.12.22 , 11:50 Πέντε χριστουγεννιάτικα πάρκα στην Ελλάδα που πρέπει να δεις από κοντά
13.12.22 , 11:31 «Τέλειωσαν τα χρήματα και μας χαιρέτησε» - Τσιριγάκη εναντίον Μπιθικώτση
13.12.22 , 11:27 Εύα Καϊλή: Καθαιρέθηκε ομόφωνα από αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου
13.12.22 , 11:27 Ένα θεατρικό «Δείπνο με φίλους» μέσα στις γιορτές
13.12.22 , 11:04 «Κουνήθηκε το πτώμα του παππού μου, με έπιασε νευρικό γέλιο»
13.12.22 , 10:46 Μπόνους δύο μισθοί σε χιλιάδες δημόσιους υπάλληλους – Ποιοι θα το πάρουν
13.12.22 , 10:36 Συγκινήθηκε η Δέσποινα Μοιραράκη: «Μη με ρωτάς τώρα τέτοια»
13.12.22 , 10:34 Θεσσαλονίκη: Πέθανε ο 16χρονος που πυροβόλησε αστυνομικός
13.12.22 , 10:31 Πέθανε ο Γιάννης Διακογιάννης, o «πατριάρχης» της αθλητικής δημοσιογραφίας
13.12.22 , 10:28 Ένα Χριστουγεννιάτικο Δέντρο Φτιαγμένο Από Πλαστικά Μπουκάλια
13.12.22 , 10:08 Φυσικό αέριο: Η Ευρώπη ψάχνει λύση για το πλαφόν
13.12.22 , 10:08 Χριστούγεννα: Τα 4 ζώδια που θα ευνοηθούν ιδιαίτερα τις γιορτινές ημέρες
13.12.22 , 10:08 Χριστούγεννα 2022: Πότε κλείνουν τα σχολεία;
10.12.22 , 13:42 Άση Μπήλιου: Προβλέψεις 2023 - Πώς θα είναι το νέο έτος για τα ζώδια;
11.12.22 , 11:45 Αυτοί είναι οι 8 πιο αχρείαστοι (και άχρηστοι) σταθμοί σε Μετρό και ΗΣΑΠ
10.12.22 , 08:35 Εύα Καϊλή: Ποιος είναι ο Ιταλός σύντροφός της, Φραντσέσκο Τζόρτζι
12.12.22 , 11:53 Εύα Καϊλή: Η αγάπη στις ακριβές τσάντες και οι εμφανίσεις της στην Ελλάδα
09.12.22 , 15:05 Χώρισαν Χριστίνα Κοντοβά και Τζώνη Καλημέρης
12.12.22 , 09:54 Qatargate: Ποιος είναι ο πατέρας της Εύας Καϊλή που συνελήφθη με βαλίτσα
10.12.22 , 10:32 Εύα Καϊλή: H παρουσίαση δελτίου, η πολιτική και το σκάνδαλο διαφθοράς
12.12.22 , 13:51 Η Εύα Καϊλή «έπεσε» από τα σύννεφα - Τι κατέθεσε στις βελγικές αρχές
11.12.22 , 13:54 Μιχάλης Λεβεντογιάννης: Τα «έσπασε» σε μεγάλο techno πάρτι ο ηθοποιός
11.12.22 , 17:00 Χριστούγεννα στο Σύνταγμα - Πώς στολίστηκε τα τελευταία 22 χρόνια!
10.12.22 , 20:50 Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η τεράστια αλλαγή στο στιλ της από το μακρινό 2008
12.12.22 , 13:59 Μαρούσι: Αυτή είναι η 17χρονη που σκότωσε τη φίλη της
10.12.22 , 11:18 Stars System: Οι προβλέψεις της Άσης Μπήλιου για το 2023
10.12.22 , 18:20 Χρήστος Μάστορας - Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Τα πρώτα Χριστούγεννα μαζί
09.12.22 , 22:02 Η Εύα Καϊλή φέρεται να συνελήφθη - Ερευνάται για διαφθορά
10.12.22 , 16:04 Εύα Καϊλή: Τι είναι το σκάνδαλο διαφθοράς του Κατάρ στο οποίο εμπλέκεται
12.12.22 , 10:05 Έγκλημα Μαρούσι: «Θόλωσα όταν μου ζήτησε να χωρίσουμε και τη σκότωσα»
11.12.22 , 23:34 Εύα Καϊλή: Αυτό είναι το σπίτι της στο κέντρο των Βρυξελλών
09.12.22 , 18:03 «Τυχερό Αστέρι»: Το τραγούδι από το «Maestro» που μάγεψε τους τηλεθεατές
12.12.22 , 10:49 Εύα Καϊλή: Η στενή σχέση με την αδελφή της – Την είχε παντρέψει
09.12.22 , 16:00 Γρηγόρης Μόργκαν: Ποιος είναι ο νέος σύντροφος της Ευρυδίκης Βαλαβάνη;
09.12.22 , 18:17 Καλαμάτα: Το ζευγάρι άφησε σημείωμα αυτοκτονίας - «Έχω θηλιά στον λαιμό»
12.12.22 , 17:00 Πεντανόστιμα χριστουγεννιάτικα γλυκά χωρίς ζάχαρη
10.12.22 , 14:36 Η Φαίη Σκορδά στα 20, τα 30 και τα 40 - Πόσο έχει αλλάξει η παρουσιάστρια
09.12.22 , 13:25 Κατερίνα Καινούργιου: Ποιος είναι ο μάνατζερ που της «έκλεψε» την καρδιά;
10.12.22 , 18:15 Φραντσέσκο Τζόρτζι: Τι του έγραφαν στο Instagram για το Κατάρ
11.12.22 , 23:52 Κωνσταντίνος Βασάλος και Fipster οι μεγάλοι νικητές του Asia Express!
09.12.22 , 14:29 Για πρώτη φορά μέσα στο σπίτι του 16χρονου - Ξενυχτούν στα εικονίσματα
09.12.22 , 19:14 Η Μενεγάκη για τη νύφη που θα της φέρει ο Άγγελος: «Ο γιος μου είναι μωρό»
11.12.22 , 20:13 Αργύρης Πανταζάρας: Στην ερωτική Βενετία με γοητευτική ηθοποιό
11.12.22 , 14:47 Μαίρη Συνατσάκη: Η πρώτη ανάρτηση με τη νεογέννητη κόρη της
09.12.22 , 17:47 Ρέα Τουτουνζή: Άφησε τα μαλλιά της γκρίζα και είναι πιο stylish από ποτέ!
12.12.22 , 21:32 Εύα Καϊλή: Το μοιραίο λάθος που οδήγησε στη σύλληψή της
10.12.22 , 19:49 Οι δύσκολες στιγμές της Εριέττας Κούρκουλου - Τα κλάματα και η απογοήτευση
11.12.22 , 21:45 Asia Express: Η έκπληξη της Βαλαβάνη και της Συνατσάκη σε Βασάλο - Fipster
10.12.22 , 12:44 «Τσάντες με χρήματα βρέθηκαν στο σπίτι» της Εύας Καϊλή
12.12.22 , 18:18 Εύα Καϊλή: Όταν μιλούσε για τους γονείς και την αδελφή της - Φωτογραφίες
10.12.22 , 20:25 Παντρεύσαι το 2023; 6+1 ονειρεμένα νυφικά φορέματα για τον γάμο σου!
11.12.22 , 15:44 Εύα Καϊλή: Συνελήφθη, λένε τα βελγικά ΜΜΕ– Βαριές κατηγορίες
09.12.22 , 16:07 Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Έρχονται καταιγίδες και χαλάζι
11.12.22 , 15:30 Fexting: Η τάση στα μηνύματα που καταστρέφει τη σχέση σου
12.12.22 , 09:43 Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Το post για τη νίκη του Βασάλου στο Asia Express
09.12.22 , 20:30 Διεγράφη η Εύα Καϊλή από το ΠΑΣΟΚ με απόφαση Ανδρουλάκη
12.12.22 , 15:27 Μανταλένα Καϊλή: «Ο πατέρας μας είχε θέμα υγείας. Πέρασε κίνδυνο»
12.12.22 , 15:10 Στις πρόβες των MadWalk - Ο εκνευρισμός της Μαρίας Σολωμού
12.12.22 , 17:01 Εύα Καϊλή: Αυτή είναι η περιουσία της - Τι έχει σε ακίνητα και καταθέσεις
10.12.22 , 11:03 Καιρός: Έρχεται η κακοκαιρία «Γαία» - Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει»
12.12.22 , 11:16 Εύα Καϊλή: Δεσμεύεται η περιουσία και οι λογαριασμοί της στην Ελλάδα
09.12.22 , 23:27 Δέσποινα Βανδή: Στο γυμναστήριο του συντρόφου της κόρης της, Μελίνας
12.12.22 , 07:39 Έγκλημα Μαρούσι: Σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα αντιμετωπίζει η 17χρονη
10.12.22 , 00:59 Harry - Meghan: H βιτριολική απάντηση στα ΜΜΕ για το ντοκιμαντέρ τους
09.12.22 , 15:46 Καλαμάτα: Νεκρό ζευγάρι σε νταμάρι - Εξετάζεται η διπλή αυτοκτονία
11.12.22 , 19:51 Στη φυλακή η Εύα Καϊλή και ο σύντροφός της, Φραντσέσκο Τζόρτζι
12.12.22 , 22:16 Μαρούσι: Με μαχαιρώματα και χτυπήματα από μπουκάλι το άγριο έγκλημα
09.12.22 , 16:43 Βόλος: Σε τρώγλη με μούχλα και περιττώματα ζώων ζούσε 13χρονη
09.12.22 , 21:31 Μαρία Μπακοδήμου: Δείτε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της!
10.12.22 , 20:09 Υπόθεση Καϊλή: Ο Αβραμόπουλος παραιτήθηκε από ΜΚΟ του Παντζέρι
09.12.22 , 12:57 Άση Μπήλιου: Πώς θα είναι το Σαββατοκύριακο για τα ζώδια;
12.12.22 , 12:56 «Ματωμένος» φάκελος στην πρεσβεία της Ουκρανίας στην Αθήνα
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11.12.22 , 20:29 QatarGate: Οι χλιδάτες διακοπές του Αντόνιο Παντζέρι
12.12.22 , 10:38 Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα - Μητέρα και γιος βγήκαν στο μπαλκόνι
12.12.22 , 14:51 Δολοφονία Καραϊβάζ: «Οι αρχές κατέληξαν σε συγκεκριμένα πρόσωπα»
09.12.22 , 23:06 Βαρύ πένθος για την Tina Turner: Πέθανε ο γιος της σε ηλικία 62 ετών
12.12.22 , 09:39 Εύα Καϊλή: «Περιμένουμε τον πατέρα της στην Ελλάδα», λέει η οικογένειά της
11.12.22 , 21:14 Εύα Καϊλή: Συνελήφθη με 160.000 ευρώ σε σακούλες
11.12.22 , 19:35 Μαρούσι: Άγρια δολοφονία 22χρονης - Βρέθηκε με πολλαπλές μαχαιριές
12.12.22 , 11:11 Καθηγητής αυτοκτόνησε στη Disneyland –Η κόρη του κατηγορεί τη σύζυγό του
10.12.22 , 15:01 Τζένη Μπαλατσινού: Εκπαιδευτικό Σάββατο για τον γιο της, Παναγιώτη -Αντώνιο
09.12.22 , 17:41 Μενεγάκη – Ουγγαρέζος: H ασυνεννοησία τους στον αέρα της εκπομπής
12.12.22 , 10:36 Πρώην στενός συνεργάτης Καϊλή: Πώς μπλέχτηκε σε κάτι τόσο βρώμικο;
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11.12.22 , 17:28 Δέσποινα Βανδή: Το παθιασμένο φιλί στον Μπισμπίκη ενώ βρισκόταν στη σκηνή
09.12.22 , 23:59 Χριστίνα Μπόμπα: Σκέφτεται να κάνει κι άλλα παιδιά με τον Σάκη Τανιμανίδη;
13.12.22 , 10:08 Χριστούγεννα 2022: Πότε κλείνουν τα σχολεία;
11.12.22 , 17:00 Πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό: Νόστιμες επιλογές με λίγες θερμίδες
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11.12.22 , 00:00 Πυροβολισμός 16χρονου: Η γυναίκα του μιλά στο Star
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10.12.22 , 23:44 Κακοκαιρία Γαία: Συναγερμός σε όλη τη χώρα - Κύματα έως και 3,5 μέτρα
12.12.22 , 13:24 Άση Μπήλιου: Τα πράγματα αρχίζουν να ηρεμούν αυτή την εβδομάδα
11.12.22 , 14:06 Ερωτικές προβλέψεις εβδομάδας 12/12/2022 – 18/12/2022
10.12.22 , 02:10 Asia Express: Αυτό το ζευγάρι αποχώρησε μια ανάσα πριν τον μεγάλο τελικό!
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09.12.22 , 18:39 Νίκος Μουτσινάς: H αποκάλυψη για τον χωρισμό του
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09.12.22 , 13:24 Πολυχρονίδης και Ζενεβιέβ μιλούν για τον μεγάλο τελικό του Asia Express
12.12.22 , 14:43 Αυτό είναι το θέμα της νέας εβδομάδας στο Shopping Star
11.12.22 , 09:42 Πρεμιέρα σήμερα για το εορταστικό ωράριο με ανοιχτά καταστήματα
12.12.22 , 20:23 Τατσόπουλος: «Ο πατριός μου δεν ήθελε νόθο παιδί, με έδωσαν σε ίδρυμα»
13.12.22 , 07:40 Εύα Καϊλή: «Είμαι αθώα» - Η πρώτη αντίδραση για το QatarGate
12.12.22 , 16:30 Μ.Βρετανία: Επέλαση χιονιά - Χάος στις οδικές μετακινήσεις
10.12.22 , 13:26 Θεσσαλονίκη: Διπλή εισαγγελική παρέμβαση για τον πυροβολισμό 16χρονου
11.12.22 , 22:47 QatarGate: Ακολουθούν κι άλλα πρόσωπα, εκτιμούν στο ΠΑΣΟΚ
12.12.22 , 13:32 Τζόρτζια Μελόνι: Νεκρή φίλη της πρωθυπουργού σε αιματηρή συμπλοκή σε μπαρ
09.12.22 , 14:41 ΟΑΣΑ: Τέλος το φοιτητικό πάσο - Θα αρκεί η ακαδημαϊκή ταυτότητα
10.12.22 , 14:04 Κακοκαιρία «Γαία»: Ραγδαία επιδείνωση του καιρού τις επόμενες ώρες
09.12.22 , 16:11 Κλασικά, χωρίς ζάχαρη, με σοκολάτα - 3 συνταγές για λαχταριστά μελομακάρονα
10.12.22 , 21:16 Δημήτρης Μάντζος για Καϊλή: «Στην πολιτική δεν υπάρχουν συναισθήματα»
11.12.22 , 16:57 Εργατικό δυστύχημα στο Περιστέρι: Άνδρας έπεσε από κολώνα της ΔΕΗ
09.12.22 , 15:00 Μάτι: «Είδαμε πολλές φορές τη μάνα μου... Δεν την καταλάβαμε, ήταν καμένη!»
11.12.22 , 16:04 Απλές συμβουλές για να κρατηθείς σε φόρμα μετά την εμμηνόπαυση
09.12.22 , 13:36 Δημόσιο: Πώς θα εφαρμοστεί η νέα αξιολόγηση των δημόσιων υπαλλήλων
10.12.22 , 15:56 Αλεξάνδρου: Τα πρώτα λόγια για το σύμφωνο συμβίωσης με την Τούνη
12.12.22 , 10:19 Adele: Έκανα πέντε ψυχοθεραπείες τη μέρα την περίοδο του διαζυγίου μου
12.12.22 , 16:02 3 ζώδια που σε μια σχέση συμπεριφέρονται ανώριμα
09.12.22 , 20:24 Πυροβολισμός 16χρονου: «Αν ήθελα να σκοτώσω θα άδειαζα όλο τον γεμιστήρα»
12.12.22 , 09:15 Επέστρεψε στο Καλημέρα Ελλάδα η Αναστασοπούλου: Οι ευχές στον Γ. Παπαδάκη
11.12.22 , 11:13 Dot: Ο συγγραφέας Στέφανος Ξενάκης δίνει συμβουλές ζωής
10.12.22 , 01:15 Asia Express: Ξέσπασαν σε κλάματα η Χριστίνα και η Maria
12.12.22 , 13:24 Δανάη Λιβιεράτου: Θα τη δούμε πρώτη φορά στη σκηνή στα MadWalk!
10.12.22 , 11:50 Cash or Trash: Μια δυνατή τετράδα πωλητών φέρνει τα αντικείμενά της
09.12.22 , 16:30 «To 2023 είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Γιώργου Καραϊβάζ»
11.12.22 , 18:17 Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Λέει ότι δε θα δει ποτέ το ντοκιμαντέρ Χάρι - Μέγκαν
10.12.22 , 17:07 Κακοκαιρία Γαία: Επικίνδυνα φαινόμενα σε Ήπειρο και Κέρκυρα
12.12.22 , 14:55 Κλείνει η δομή στον Ελαιώνα – Παραδόθηκε στον δήμο Αθηναίων
11.12.22 , 18:30 Συνταγές για πεντανόστιμα χριστουγεννιάτικα μπισκότα
11.12.22 , 14:23 Μουντιάλ: Η FIFA άνοιξε έρευνα για το επεισοδιακό Αργεντινή-Ολλανδία
11.12.22 , 23:02 Asia Express: Οι Ταϊλανδέζοι τραγούδησαν καραόκε Μποφίλιου και Φουρέιρα
11.12.22 , 21:42 Νέες απειλές Ερντογάν: «Οι πύραυλοι Tayfun θα χτυπήσουν την Αθήνα»
10.12.22 , 17:28 Παύλος Μαρινάκης για Καϊλή: «Ρεσιτάλ υποκρισίας και θράσους από Ανδρουλάκη»
11.12.22 , 12:14 Πονοκέφαλο στη Λαμία οι αγριόχοιροι: Περιπολίες ακόμα και στην Εθνική Οδό
11.12.22 , 09:05 Δοκιμάζουμε το νέο Skoda Fabia Style 1.0 TSI 110 ίπποι
12.12.22 , 09:57 Βρετανία: 13χρονη με λευχαιμία γιατρεύτηκε χάρη σε νέα θεραπεία
11.12.22 , 21:54 Asia Express: Η αντίδραση του Ζώτου στη βιντεοκλήση της συντρόφου του
10.12.22 , 15:21 O Βλαδίμηρος Κυριακίδης δε νιώθει ούτε ωραίος, ούτε πετυχημένος
11.12.22 , 16:21 Βαρύ πένθος για τη Cher - Πέθανε η μητέρα της
09.12.22 , 12:50 Τουρκία: Φωτιά σε πολυτελές ξενοδοχείο στην Κωνσταντινούπολη
11.12.22 , 19:14 Παππούς 16χρονου: «Ένας έκανε τη ζημιά και αυτός θα την πληρώσει»
09.12.22 , 17:28 Συνελήφθησαν μέλη σπείρας – Είχαν αποσπάσει τουλάχιστον 124.000 ευρώ
12.12.22 , 22:01 GNTM 5: Εκνευρίστηκε η Μικαέλα - Ποιες χαρακτήρισε διπρόσωπες;
13.12.22 , 00:20 ΣΥΡΙΖΑ και ΜέΡΑ25 καταψήφισαν το έκτακτο επίδομα 600€ των ενστόλων
10.12.22 , 18:30 Βουτυράτοι, με σοκολάτα ή φουντούκι - 4 συνταγές για κουραμπιέδες
12.12.22 , 22:42 GTNM 5: Η πρώτη προσπάθεια της Κάτιας μετά την επιστροφή της
09.12.22 , 22:50 Θεσσαλονίκη: Στο σημείο του πυροβολισμού ο πατέρας του 16χρονου
09.12.22 , 19:33 Ιακωβίδης-Να Να Να(Τραγουδώ Για Σένα): Το δυνατό μήνυμα του νέου τραγουδιού
09.12.22 , 15:05 Μητσοτάκης: Ακυρώθηκε η συνάντησή του με την Τζόρτζια Μελόνι
11.12.22 , 11:20 TractioN: Καλεσμένος ένας αληθινός υπεραθλητής, ο Σπύρος Χρυσικόπουλος
12.12.22 , 18:15 Κιβωτός του Κόσμου: Νέα καταγγελία για ασέλγεια
11.12.22 , 16:52 Στέφανος Ξενάκης: Πώς αντιμετωπίζει στην πραγματικότητα τα παιδιά του;
10.12.22 , 13:00 Πέθανε Aμερικανός δημοσιογράφος που κάλυπτε το Ολλανδία - Αργεντινή
12.12.22 , 21:32 Δύσκολες ώρες για την Ευρυδίκη - Έφυγε από τη ζωή αγαπημένο της πρόσωπο
10.12.22 , 17:00 Brain Workout: Ποιες ασκήσεις κάνουν fit και τον εγκέφαλο σου;
10.12.22 , 11:32 DOT: Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης μιλά για όταν πείνασε στο θέατρο
12.12.22 , 12:50 Κις λορέν με λουκάνικο και πράσο - Τέλειο ορεκτικό για το γιορτινό τραπέζι
09.12.22 , 14:28 Asia Express: Ποιο ζευγάρι θα αποχώρησει πριν τον μεγάλο τελικό;
10.12.22 , 19:00 Συγκλονιστική στιγμή: Ξέσπασε σε κλάματα ο Ρονάλντο μετά τον αποκλεισμό
11.12.22 , 14:00 Πώς θα διατηρήσεις τα μάλλινα ρούχα σαν καινούρια!
12.12.22 , 17:45 Κρήτη: Ηλικιωμένος περίμενε 25 ώρες για αεροδιακομιδή
12.12.22 , 12:28 Θεσσαλονίκη: Την προφυλάκιση του αστυνομικού εισηγείται ο εισαγγελέας
12.12.22 , 18:56 Qatargate: Νέα έφοδος της βελγικής αστυνομίας στο Ευρωκοινοβούλιο
10.12.22 , 00:45 Asia Express: Η τρομακτική εμπειρία της Ζενεβιέβ!
10.12.22 , 22:00 Ήρθε στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό - Πήγε Καραϊσκάκη πριν ανακοινωθεί!
11.12.22 , 16:32 Cash or Trash: Η Μοιραράκη προσκαλεί το κοινό σε μια ακόμα δημοπρασία
10.12.22 , 14:01 2 glam κουρέματα για τις γιορτινές σου εξόδους
10.12.22 , 17:03 Μοιραράκη: «Το κενό της απουσίας του συζύγου μου δεν αναπληρώνεται»
10.12.22 , 10:41 ΠΑΣΟΚ: Να παραδώσει την έδρα η Εύα Καϊλή
10.12.22 , 19:49 Την Κυριακή οι επίσημες ανακοινώσεις του Βέλγου δικαστή για την Καϊλή
09.12.22 , 23:16 Asia Express: Πώς σχολίασε ο Πολυχρονίδης το μουστάκι που άφησε ο Βασάλος;
09.12.22 , 13:22 Ασπρόπυργος: Εμπρησμό από Ρομά καταγγέλλει ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου
09.12.22 , 17:28 Πλεύρης - ελλείψεις φαρμάκων: Ζητά έλεγχο στα αποθέματα των φαρμακαποθηκών
10.12.22 , 20:00 Βγαίνουμε στις φωτιστικές εγκαταστάσεις στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος!
09.12.22 , 12:37 Noodles με γαρίδες - Η Ασία στο πιάτο σου
09.12.22 , 20:54 Ασπρόπυργος: Έρευνες αστυνομικών για όπλα και ναρκωτικά
11.12.22 , 19:55 Κατάρ: Η Ντόχα διαψεύδει κάθε εμπλοκή της σε σκάνδαλο διαφθοράς
12.12.22 , 10:05 e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιες πληρωμές θα γίνουν μέχρι τις 16 Δεκεμβρίου
10.12.22 , 14:21 «Πώς να εκπαιδεύσετε τον δράκο σας 3» απόψε στο Star!
11.12.22 , 19:40 «Έσκασε» τώρα: Υπέγραψε και ανακοινώθηκε από τον Ολυμπιακό
12.12.22 , 19:21 Ο Κωνσταντίνος Βασάλος και ο Fipster αναδείχθηκαν νικητές του Asia Express
11.12.22 , 16:40 Οικονόμου: Για «γέλια και για κλάματα» οι ισχυρισμοί Ανδρουλάκη
11.12.22 , 10:24 Προβλήματα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια σε Πειραιά, Ραφήνα, Λαύριο
12.12.22 , 09:50 Ο Μίτσελ βρήκε τον παίκτη που θα ανεβάσει τον Ολυμπιακό
11.12.22 , 17:18 Ρονάλντο: Ο υπαινιγμός της αδερφής του πως θα παίξει & στο Μουντιάλ του '26
11.12.22 , 19:06 Κακοκαιρία Γαία: Κατέρρευσε γέφυρα στην Άρτα - Έκλεισε ο επαρχιακός δρόμος
09.12.22 , 19:50 Θετικός στον κορωνοϊό ο Διονύσης Σαββόπουλος
12.12.22 , 12:58 Κατερίνα Λένη: Περιμένω το Masterchef με αγωνία, θέλω να δω νέα πράγματα
10.12.22 , 00:12 Asia Express: Ένταση ανάμεσα στα ζευγάρια στους δρόμους της Ταϊλάνδης!
11.12.22 , 18:00 BMW ///M Mixed Reality: Φέρνει την επανάσταση
09.12.22 , 16:04 Φοροδιαφυγή: Χάνονται πάνω από 100 ευρώ το δευτερόλεπτο στην Ελλάδα
12.12.22 , 17:08 GNTM 5: Τα μοντέλα φωτογραφίζονται σε μία υπερυψωμένη γυάλινη πλατφόρμα
10.12.22 , 19:13 Μουντιάλ 2022: Τα διάλειμμα του Μητσοτάκη για το Κροατία - Βραζιλία
09.12.22 , 23:28 Asia Express: Το σημερινό race θα κρίνει τα δύο ζευγάρια του τελικού!
12.12.22 , 12:32 Δένδιας: Απαράδεκτες οι τουρκικές απειλές για πυραυλική επίθεση
12.12.22 , 12:55 Πανελλήνιες 2023: Λήγει σήμερα η προθεσμία δήλωσης συμμετοχής
12.12.22 , 18:31 Παραμονή Χριστουγέννων σε σαλέ και συνδυάστε μαύρο με πράσινο
09.12.22 , 22:17 VW ID. Buzz και Amarok: Με 5 αστέρια στις δοκιμές πρόσκρουσης Euro NCAP
10.12.22 , 10:27 Mazda6: Δείτε αναλυτικά τις τιμές στην Ελλάδα
12.12.22 , 15:27 Γιορτινό Bazaar στην COCO-MAT από 12 έως 18 Δεκεμβρίου
12.12.22 , 17:38 Τραγωδία στην Κομοτηνή - Νεκρή ηλικιωμένη από φωτιά στο σπίτι της
09.12.22 , 19:00 Βουλή: Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την ΕΥΠ
13.12.22 , 08:41 Δολοφονία Μαρούσι: Με 40 μαχαιριές σκότωσε η 17χρονη τη φίλη της
12.12.22 , 17:27 Junior Eurovision 2022: Μεγάλη νικήτρια η Γαλλία με τον 13χρονο Lissandro!
12.12.22 , 08:22 Ρώσοι στρατιώτες κρατούνται έγκλειστοι επειδή αρνούνται να πολεμήσουν
12.12.22 , 21:53 GNTM 5: Η δοκιμασία και τα ντεζαβαντάζ που μοίρασε απλόχερα η Βικτώρια
09.12.22 , 13:33 Το L’ÉTAPE Greece by Tour de France έρχεται στην Αρχαία Ολυμπία τον Απρίλιο
12.12.22 , 08:44 Τέλη κυκλοφορίας 2023: Πώς θα κάνετε ηλεκτρονική κατάθεση πινακίδων
12.12.22 , 10:02 Μήπως σαμποτάρεις τη φιλία σου χωρίς να το καταλαβαίνεις;
09.12.22 , 19:41 Keep Running: Τι αποκάλυψε ο Γρηγόρης Λέων για το ντόπινγκ στους αθλητές
10.12.22 , 14:56 Νήσος Τζέρσεϊ: Ένας νεκρός από έκρηξη σε κτίριο
10.12.22 , 18:37 Ερντογάν: Αν κερδίσω τις προεδρικές, θα είναι η τελευταία μου θητεία
12.12.22 , 16:00 Τρία Μίλια - Τόνυ Δημητρίου: Ο Τίμος αγαπά τη Δέσποινα, δε θέλει να χωρίσει
10.12.22 , 14:09 Μητσοτάκης: «Βλέπω τον εαυτό μου ως μαθητή της Δημοκρατίας»
10.12.22 , 18:27 Φυλακές Κορυδαλλού: Σχεδίαζαν απόδραση δυο κρατούμενοι!
11.12.22 , 09:26 Σεισμός 4,2 βαθμών νοτιοδυτικά της Γαύδου
10.12.22 , 20:00 Η άγρια ομορφιά της Lancia Delta S4
12.12.22 , 11:28 Η εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα στηρίζει τα Παιδικά Χωριά SOS
10.12.22 , 09:05 Kymco SuperNEX και RevoNEX: Ηλεκτρικοί πύραυλοι
12.12.22 , 09:00 Abarth 500e στα όρια: Δείτε το συναρπαστικό βίντεο  
12.12.22 , 15:53 Τσίπρας για παρακολουθήσεις: Ο Μητσοτάκης είναι συνένοχος
12.12.22 , 19:11 Αφγανιστάν: 3 νεκροί από πυροβολισμούς σε ξενοδοχείο της Καμπούλ
09.12.22 , 21:41 Κ. Μητσοτάκης: Πρέπει επιτέλους να συμπιέσουμε τις τιμές του φυσικού αερίου
09.12.22 , 19:45 Κυριάκος Μητσοτάκης: «Η Ευρώπη να κινηθεί στρατηγικά και ενωμένα»
12.12.22 , 23:42 Catwalk by LYNNE: Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις των κοριτσιών του GNTM 5
09.12.22 , 20:00 «Καλώς ήρθε το δολάριο»: Ελληνική ταινία απόψε στο Star
13.12.22 , 07:46 Διδασκάλου: «Τα παιδιά και τα εγγόνια μου με έκαναν καλύτερη ηθοποιό»
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13.12.22 , 08:32 Τσιμιτσέλης - Γερονικολού: Ταξίδι - εξπρές στη Βουλγαρία μετά την Ελβετία
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09.12.22 , 17:39 Project Uncut: Κυκλοφόρησε το νέο τους τραγούδι, Lonely
12.12.22 , 07:46 Περού: Δύο νεκροί σε διαδηλώσεις κατά της νέας προέδρου
09.12.22 , 12:47 Ο πληθωρισμός πέφτει, αλλά τα τρόφιμα… ακριβαίνουν
12.12.22 , 21:18 GNTM 5: Το τηλεφώνημα στους συγγενείς και η έντονη συγκίνηση των μοντέλων
10.12.22 , 12:48 Ford: Τest drive μέσα από τις νέες ψηφιακές υπηρεσίες
13.12.22 , 08:36 Νίκος Δένδιας: Πρώτη φορά διαρκής κρίση 3,5 ετών με την Τουρκία   
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13.12.22 , 09:03 Θέσεις πάρκινγκ στις πιλοτές: Τροπολογία δίνει λύση στο πρόβλημα δεκαετιών
13.12.22 , 08:59 Τι καιρό θα κάνει τα Χριστούγεννα; Διαφωνούν οι μετεωρολόγοι
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13.12.22 , 09:05 Ίαν Στρατής: «Ήμουν μέσα στον τοκετό» - Ποιο όνομα θα δώσουν στο μωρό;
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13.12.22 , 11:04 «Κουνήθηκε το πτώμα του παππού μου, με έπιασε νευρικό γέλιο»
13.12.22 , 11:27 Εύα Καϊλή: Καθαιρέθηκε ομόφωνα από αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου
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Πηγή: Φωτογραφίες AP
Ανακοινώθηκαν Οι Υποψηφιότητες Για Τις Χρυσές Σφαίρες 2023

Χθες Δευτέρα (13/12) ανακοινώθηκαν στο Μπέβερλι Χιλς της Καλιφόρνια οι υποψηφιότητες για τις Χρυσές Σφαίρες 2023.

Χρυσές Σφαίρες 2022: «Power of the Dog» και «West Side Story» οι νικητές

Οι πέντε υποψήφιοι για καθεμία από τις συνολικά 27 κατηγορίες, προσφωνήθηκαν από τους Mayan Lopez και Selenis Leyva και τον πρόεδρο της Ένωσης Συντακτών Ξένου Τύπου του Hollywood, με την 80η τελετή απονομής να είναι προγραμματισμένη στις 10 Ιανουαρίου.

Η άφιξη του Τομ Χανκς στην περσινή τελετή απονομής Χρυσών Σφαιρών - Φωτογραφία AP

Η άφιξη του Τομ Χανκς στην περσινή τελετή απονομής Χρυσών Σφαιρών - Φωτογραφία AP

Χρυσές Σφαίρες 2018 - Δεξιά ο Dwayne Johnson, στη μέση η πρώην γυναίκα του, Dany Garcia και στη μέση η κόρη τους, Simone - Φωτογραφία AP

Για άλλη μια χρονιά την τιμητική τους είχαν οι διάσημες πλατφόρμες με τις σειρές του Netflix «The Crown», «Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story», «Only Murders In The Building», «Pam & Tommy» και «The White Lotus» να συγκεντρώνουν από 4 υποψηφιότητες η κάθε μία. Πέντε υποψηφιότητες συγκέντρωσε και το ντοκιμαντέρ του HBO με τίτλο «Abbott Elementary».

Δείτε τις υποψηφιότητες για τις Χρυσές Σφαίρες 2023:

Κινηματογράφος

BEST MOTION PICTURE – DRAMA

  • AVATAR: THE WAY OF WATER (Walt Disney Studios Motion Pictures)
  • ELVIS (Warner Bros)
  • THE FABELMANS (Universal Pictures)
  • TÁR (Focus Features)
  • TOP GUN: MAVERICK (Paramount Pictures)

BEST PERFORMANCE BY AN ACTRESS IN A MOTION PICTURE – DRAMA

  • CATE BLANCHETT για το TÁR
  • OLIVIA COLMAN για το EMPIRE OF LIGHT
  • VIOLA DAVIS για το THE WOMAN KING
  • ANA DE ARMAS για το BLONDE
  • MICHELLE WILLIAMS για το THE FABELMANS

BEST PERFORMANCE BY AN ACTOR IN A MOTION PICTURE – DRAMA

  • AUSTIN BUTLER για το ELVIS
  • BRENDAN FRASER για το THE WHALE
  • HUGH JACKMAN για το THE SON
  • BILL NIGHY για το LIVING
  • JEREMY POPE για το THE INSPECTION

BEST MOTION PICTURE – MUSICAL OR COMEDY

  • BABYLON (Paramount Pictures)
  • THE BANSHEES OF INISHERIN (Searchlight Pictures)
  • EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE (A24)
  • GLASS ONION: A KNIVES OUT MYSTERY (Netflix)
  • TRIANGLE OF SADNESS (Neon)

BEST PERFORMANCE BY AN ACTRESS IN A MOTION PICTURE – MUSICAL OR COMEDY

  • LESLEY MANVILLE για το MRS. HARRIS GOES TO PARIS
  • MARGOT ROBBIE για το BABYLON
  • ANYA TAYLOR-JOY για το THE MENU
  • EMMA THOMPSON για το GOOD LUCK TO YOU, LEO GRANDE
  • MICHELLE YEOH για το EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE

BEST PERFORMANCE BY AN ACTOR IN A MOTION PICTURE – MUSICAL OR COMEDY

  • DIEGO CALVA για το BABYLON
  • DANIEL CRAIG για το GLASS ONION: A KNIVES OUT MYSTERY
  • ADAM DRIVER για το WHITE NOISE
  • COLIN FARRELL για το THE BANSHEES OF INISHERIN
  • RALPH FIENNES για το THE MENU

BEST MOTION PICTURE – ANIMATED

  • GUILLERMO DEL TORO’S PINOCCHIO (Netflix)
  • INU-OH (GKIDS)
  • MARCEL THE SHELL WITH SHOES ON (A24)
  • PUSS IN BOOTS: THE LAST WISH (Universal Pictures)
  • TURNING RED (Walt Disney Studios Motion Pictures)

BEST MOTION PICTURE – NON-ENGLISH LANGUAGE (FORMERLY FOREIGN LANGUAGE)

  • ALL QUIET ON THE WESTERN FRONT (GERMANY) (Netflix)
  • ARGENTINA, 1985 (ARGENTINA) (Amazon Prime Video)
  • CLOSE (BELGIUM / FRANCE / NETHERLANDS) (A24)
  • DECISION TO LEAVE (SOUTH KOREA) (MUBI)
  • RRR (INDIA) (Variance Films)

BEST PERFORMANCE BY AN ACTRESS IN A SUPPORTING ROLE IN ANY MOTION PICTURE

  • ANGELA BASSETT για το BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER
  • KERRY CONDON για το THE BANSHEES OF INISHERIN
  • JAMIE LEE CURTIS για το EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE
  • DOLLY DE LEON για το TRIANGLE OF SADNESS
  • CAREY MULLIGAN για το SHE SAID

BEST PERFORMANCE BY AN ACTOR IN A SUPPORTING ROLE IN ANY MOTION PICTURE

  • BRENDAN GLEESON για το THE BANSHEES OF INISHERIN
  • BARRY KEOGHAN για το THE BANSHEES OF INISHERIN
  • BRAD PITT για το BABYLON
  • KE HUY QUAN για το EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE
  • EDDIE REDMAYNE για το THE GOOD NURSE

BEST DIRECTOR – MOTION PICTURE

  • JAMES CAMERON για το AVATAR: THE WAY OF WATER
  • DANIEL KWAN, DANIEL SCHEINERT για το EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE
  • BAZ LUHRMANN για το ELVIS
  • MARTIN MCDONAGH για το THE BANSHEES OF INISHERIN
  • STEVEN SPIELBERG για το THE FABELMANS

BEST SCREENPLAY – MOTION PICTURE

  • TODD FIELD για το TÁR
  • DANIEL KWAN, DANIEL SCHEINERT για το EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE
  • MARTIN MCDONAGH για το THE BANSHEES OF INISHERIN
  • SARAH POLLEY για το WOMEN TALKING
  • STEVEN SPIELBERG, TONY KUSHNER για το THE FABELMANS

BEST ORIGINAL SCORE – MOTION PICTURE

  • CARTER BURWELL για το THE BANSHEES OF INISHERIN
  • ALEXANDRE DESPLAT για το GUILLERMO DEL TORO’S PINOCCHIO
  • HILDUR GUÐNADÓTTIR για το WOMEN TALKING
  • JUSTIN HURWITZ για το BABYLON
  • JOHN WILLIAMS για το THE FABELMANS

BEST ORIGINAL SONG – MOTION PICTURE

  • “CAROLINA” — WHERE THE CRAWDADS SING
  • Music by: Taylor Swift
  • Lyrics by: Taylor Swift
  • “CIAO PAPA” — GUILLERMO DEL TORO’S PINOCCHIO
  • Music by: Alexandre Desplat
  • Lyrics by: Roeban Katz, Guillermo del Toro
  • “HOLD MY HAND” — TOP GUN: MAVERICK
  • Music by: Lady Gaga, BloodPop, Benjamin Rice
  • Lyrics by: Lady Gaga, BloodPop
  • “LIFT ME UP” — BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER
  • Music by: Tems, Rihanna, Ryan Coogler, Ludwig Göransson
  • Lyrics by: Tems, Rihanna, Ryan Coogler, Ludwig Göransson
  • “NAATU NAATU” — RRR
  • Music by: M.M. Keeravani
  • Lyrics by: Kala Bhairava, Rahul Sipligunj

Τηλεόραση

BEST TELEVISION SERIES – DRAMA

  • BETTER CALL SAUL (AMC+/AMC)
  • THE CROWN (NETFLIX)
  • HOUSE OF THE DRAGON (HBO MAX)
  • OZARK (NETFLIX)
  • SEVERANCE (APPLE TV+)

BEST PERFORMANCE BY AN ACTRESS IN A TELEVISION SERIES – DRAMA

  • EMMA D’ARCY για το HOUSE OF THE DRAGON
  • LAURA LINNEY για το OZARK
  • IMELDA STAUNTON για το THE CROWN
  • HILARY SWANK για το ALASKA DAILY
  • ZENDAYA για το EUPHORIA

BEST PERFORMANCE BY AN ACTOR IN A TELEVISION SERIES – DRAMA

  • JEFF BRIDGES για το THE OLD MAN
  • KEVIN COSTNER για το YELLOWSTONE
  • DIEGO LUNA για το ANDOR
  • BOB ODENKIRK για το BETTER CALL SAUL
  • ADAM SCOTT για το SEVERANCE

BEST TELEVISION SERIES – MUSICAL OR COMEDY

  • ABBOTT ELEMENTARY (ABC)
  • THE BEAR (FX)
  • HACKS (HBO MAX)
  • ONLY MURDERS IN THE BUILDING (HULU)
  • WEDNESDAY (NETFLIX)
  • BEST PERFORMANCE BY AN ACTRESS IN A TELEVISION SERIES – MUSICAL OR COMEDY
  • QUINTA BRUNSON για το ABBOTT ELEMENTARY
  • KALEY CUOCO για το THE FLIGHT ATTENDANT
  • SELENA GOMEZ για το ONLY MURDERS IN THE BUILDING
  • JENNA ORTEGA για το WEDNESDAY
  • JEAN SMART για το HACKS

BEST PERFORMANCE BY AN ACTOR IN A TELEVISION SERIES – MUSICAL OR COMEDY

  • DONALD GLOVER για το ATLANTA
  • BILL HADER για το BARRY
  • STEVE MARTIN για το ONLY MURDERS IN THE BUILDING
  • MARTIN SHORT για το ONLY MURDERS IN THE BUILDING
  • JEREMY ALLEN για το WHITE THE BEAR

BEST TELEVISION LIMITED SERIES, ANTHOLOGY SERIES OR MOTION PICTURE MADE FOR TELEVISION

  • BLACK BIRD (APPLE TV+)
  • DAHMER – MONSTER: THE JEFFREY DAHMER STORY (NETFLIX)
  • THE DROPOUT (HULU)
  • PAM & TOMMY (HULU)
  • THE WHITE LOTUS (HBO MAX)

BEST PERFORMANCE BY AN ACTRESS IN A LIMITED SERIES, ANTHOLOGY SERIES, OR A MOTION PICTURE MADE FOR TELEVISION

  • JESSICA CHASTAIN για το GEORGE & TAMMY
  • JULIA GARNER για το INVENTING ANNA
  • LILY JAMES για το PAM & TOMMY
  • JULIA ROBERTS για το GASLIT
  • AMANDA SEYFRIED για το THE DROPOUT

BEST PERFORMANCE BY AN ACTOR IN A LIMITED SERIES, ANTHOLOGY SERIES, OR A MOTION PICTURE MADE FOR TELEVISION

  • TARON EGERTON για το BLACK BIRD
  • COLIN FIRTH για το THE STAIRCASE
  • ANDREW GARFIELD για το UNDER THE BANNER OF HEAVEN
  • EVAN PETERS για το DAHMER – MONSTER: THE JEFFREY DAHMER STORY
  • SEBASTIAN STAN για το PAM & TOMMY

BEST PERFORMANCE BY AN ACTRESS IN A SUPPORTING ROLE IN A LIMITED SERIES, ANTHOLOGY SERIES OR MOTION PICTURE MADE FOR TELEVISION

  • JENNIFER COOLIDGE για το THE WHITE LOTUS
  • CLAIRE DANES για το FLEISHMAN IS IN TROUBLE
  • DAISY EDGAR-JONES για το UNDER THE BANNER OF HEAVEN
  • NIECY NASH για το DAHMER – MONSTER: THE JEFFREY DAHMER STORY
  • AUBREY PLAZA για το THE WHITE LOTUS

BEST PERFORMANCE BY AN ACTOR IN A SUPPORTING ROLE IN A LIMITED SERIES, ANTHOLOGY SERIES OR MOTION PICTURE MADE FOR TELEVISION

  • F. MURRAY ABRAHAM για το THE WHITE LOTUS
  • DOMHNALL GLEESON για το THE PATIENT
  • PAUL WALTER HAUSER για το BLACK BIRD
  • RICHARD JENKINS για το DAHMER – MONSTER: THE JEFFREY DAHMER STORY
  • SETH ROGEN για το PAM & TOMMY

BEST PERFORMANCE BY AN ACTRESS IN A SUPPORTING ROLE IN A MUSICAL-COMEDY OR DRAMA TELEVISION SERIES

  • ELIZABETH DEBICKI για το THE CROWN
  • HANNAH EINBINDER για το HACKS
  • JULIA GARNER για το OZARK
  • JANELLE JAMES για το ABBOTT ELEMENTARY
  • SHERYL LEE RALPH για το ABBOTT ELEMENTARY

BEST PERFORMANCE BY AN ACTOR IN A SUPPORTING ROLE IN A MUSICAL-COMEDY OR DRAMA TELEVISION SERIES

  • JOHN LITHGOW για το THE OLD MAN
  • JONATHAN PRYCE για το THE CROWN
  • JOHN TURTURRO για το SEVERANCE
  • TYLER JAMES WILLIAMS για το ABBOTT ELEMENTARY
  • HENRY WINKLER για το BARRY

NOMINATIONS BY MOTION PICTURE DISTRIBUTOR

  • Searchlight Pictures με 12
  • A24 με 10
  • Netflix με 9
  • Paramount Pictures με 7
  • Universal Pictures με 7
  • Walt Disney Studios Motion Pictures με 5
  • Focus Features με 4
  • Warner Bros με 3
  • Neon με 2
  • Orion Pictures / United Artists Releasing με 2
  • Sony Pictures Classics με 2
  • Variance Films με 2
  • Amazon Prime Video με 1
  • Columbia Pictures με 1
  • GKIDS με 1
  • MUBI με 1
  • TriStar Pictures με 1

NOMINATIONS BY TELEVISION DISTRIBUTOR

  • HBO Max με 14
  • Netflix με 14
  • hulu με 10
  • FX με 9
  • ABC με 6
  • Apple TV+ με 6
  • AMC+/AMC με 2
  • Disney+ με 1
  • Paramount Network με 1
  • Showtime με 1
  • Starz με 1
  • NOMINATIONS BY MOTION PICTURE
  • The Banshees of Inisherin με 8
  • Everything Everywhere All at Once με 6
  • Babylon με 5
  • The Fabelmans με 5
  • Elvis με 3
  • Guillermo del Toro’s Pinocchio με 3
  • TÁR με 3
  • Avatar: The Way of Water με 2
  • Black Panther: Wakanda Forever με 2
  • Glass Onion: A Knives Out Mystery με 2
  • The Menu με 2
  • RRR με 2
  • Top Gun: Maverick με 2
  • Triangle of Sadness με 2
  • Women Talking με 2
  • All Quiet on the Western Front με 1
  • Argentina, 1985 με 1
  • Blonde με 1
  • Close με 1
  • Decision to Leave με 1
  • Empire of Light με 1
  • Good Luck to You, Leo Grande με 1
  • The Good Nurse με 1
  • The Inspection με 1
  • Inu-Oh με 1
  • Living με 1
  • Marcel the Shell with Shoes On με 1
  • Mrs. Harris Goes to Paris με 1
  • Puss in Boots: The Last Wish με 1
  • She Said με 1
  • The Son με 1
  • Turning Red με 1
  • The Whale με 1
  • Where the Crawdads Sing με 1
  • White Noise με 1
  • The Woman King με 1

NOMINATIONS BY TELEVISION SERIES OR PROGRAM

  • Abbott Elementary με 5
  • The Crown με 4
  • Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story με 4
  • Only Murders in the Building με 4
  • Pam & Tommy με 4
  • The White Lotus με 4
  • Black Bird με 3
  • Hacks με 3
  • Ozark με 3
  • Severance με 3
  • Barry με 2
  • The Bear με 2
  • Better Call Saul με 2
  • The Dropout με 2
  • House of the Dragon με 2
  • The Old Man με 2
  • Under the Banner of Heaven με 2
  • Wednesday με 2
  • Alaska Daily με 1
  • Andor με 1
  • Atlanta με 1
  • Euphoria με 1
  • Fleishman Is in Trouble με 1
  • The Flight Attendant με 1
  • Gaslit με 1
  • George & Tammy με 1
  • Inventing Anna με 1
  • The Patient με 1
  • The Staircase με 1
  • Yellowstone με 1

Η επιλογή των υποψηφίων προέκυψε κάτοπιν ψηφοφορίας, στην οποία συμμετείχαν 103 ψηφοφόροι από από διεθνείς βιομηχανικούς οργανισμούς, γνωστά φεστιβάλ ξένου κινηματογράφου και επαγγελματίες δημοσιογράφους. 

 

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