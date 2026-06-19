Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Παρασκευή 19 Ιουνίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Οσίου Παϊσίου του Μεγάλου, Αγίου Ιούδα του Θαδδαίου και Αγίου Ζωσίμου μάρτυρος.

Ο Άγιος Ζώσιμος καταγόταν από την αρχαία Απολλωνία, τη σημερινή Σωζόπολη της Ανατολικής Ρωμυλίας και υπηρέτησε ως στρατιώτης στα χρόνια του βασιλιά Τραϊανού (89 - 117 μ.Χ.)

Κάποια στιγμή, ο Ζώσιμος δέχτηκε τη χριστιανική διδασκαλία, βαπτίστηκε και ακολούθησε πιστά τον δρόμο του Κυρίου. Ωστόσο, ο έπαρχος στην Αντιόχεια της Πισιδίας ήταν πολύ σκληρός διώκτης των Χριστιανών και διέταξε να θανατώσουν τον Άγιο. Μετά από πολλά βασανιστήρια, ο Άγιος έλαβε τη στέφανο του μαρτυρίου, δι’ αποκεφαλισμού.

Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Ζώσιμος και Ζωσιμία.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

Παΐσιος, Παΐσης*

Παϊσία *

Ιούδας

Ζώσιμος, Ζώσης, Ζήσιμος, Ζήσης, Ζωσιμαίος

Ζώσα, Ζωσιμαία

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:02 και θα δύσει στις 20:50. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 14 ώρες 48 λεπτά.

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