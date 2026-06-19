Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 19 Ιουνίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

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Επιμέλεια STAR.GR
Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com

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Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Παρασκευή 19 Ιουνίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Οσίου Παϊσίου του Μεγάλου, Αγίου Ιούδα του Θαδδαίου και Αγίου Ζωσίμου μάρτυρος.

Ο Άγιος Ζώσιμος καταγόταν από την αρχαία Απολλωνία, τη σημερινή Σωζόπολη  της Ανατολικής Ρωμυλίας και υπηρέτησε ως στρατιώτης στα χρόνια του βασιλιά Τραϊανού (89 - 117 μ.Χ.)
Κάποια στιγμή, ο Ζώσιμος δέχτηκε τη χριστιανική διδασκαλία, βαπτίστηκε και ακολούθησε πιστά τον δρόμο του Κυρίου. Ωστόσο, ο έπαρχος στην Αντιόχεια της Πισιδίας ήταν πολύ σκληρός διώκτης των Χριστιανών και διέταξε να θανατώσουν τον Άγιο. Μετά από πολλά βασανιστήρια, ο Άγιος έλαβε τη στέφανο του μαρτυρίου, δι’ αποκεφαλισμού.

Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Ζώσιμος και Ζωσιμία.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Παΐσιος, Παΐσης*
  • Παϊσία *
  • Ιούδας
  • Ζώσιμος, Ζώσης, Ζήσιμος, Ζήσης, Ζωσιμαίος
  • Ζώσα, Ζωσιμαία

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:02 και θα δύσει στις 20:50. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 14 ώρες 48 λεπτά.

Σελήνη 4.8 ημερών

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