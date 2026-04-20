Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 20 Aπριλίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 20 Aπριλίου
Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Δευτέρα 20 Απριλίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Ζακχαίου του Αποστόλου.

Η Ιστορία του Ζακχαίου βρίσκεται στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο κεφάλαιο ΙΘ 1-10. Είναι ο γνωστός αρχιτελώνης της Ιεριχούς, που ανέβηκε στη συκομουριά (επειδή δεν τον ευνοούσε το ύψος του) για να δει τον διερχόμενο Ιησού. Ο Κύριος θαύμασε την πίστη του, διέταξε να κατεβεί από το δένδρο και να μεταβούν μαζί στο σπίτι του, αφού συγχώρησε όλα τα αμαρτήματα που είχε διαπράξει μέχρι εκείνη τη στιγμή.

Λέγεται, ότι μετά την Ανάληψη του Κυρίου, ο Ζακχαίος ακολούθησε τον Απόστολο Πέτρο, από τον όποιο και χειροτονήθηκε αργότερα Επίσκοπος Καισαρείας.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Ζακχαίος, Ζάκχος, Ζάχος


Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:42 και θα δύσει στις 20:05. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 13 ώρες 23 λεπτά.

Σελήνη 3.3 ημερών

 

Ημέρα της Κινέζικης Γλώσσας

Η Ημέρα της Κινέζικης Γλώσσας καθιερώθηκε το 2010 από την ΟΥΝΕΣΚΟ για να τιμηθεί η κινεζική γλώσσα, μία από τις έξι επίσημες γλώσσες του ΟΗΕ.

Η 20η Απριλίου επελέγη ως Ημέρα της Κινεζικής Γλώσας (UN Chinese Language Day), επειδή την ημερομηνία αυτή τιμάται στην Κίνα ο Τσανγκ Τζιέ, μία μυθική φιγούρα της χώρας, που έζησε γύρω στο 2650 π.Χ. και θεωρείται ότι ανακάλυψε τα κινέζικα ιδεογράμματα.

 

