Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 12 Aπριλίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

12.04.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 12 Aπριλίου
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: pexels.com
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Κυριακή 12 Απριλίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Οσίου Ακακίου Καυσοκαλυβίτου, Οσίας Ανθούσας, Οσίου Νεοφύτου του Εγκλείστου. Επίσης σήμερα είναι η Κυριακή του Πάσχα.

Ο Όσιος Ακάκιος έζησε και ανεδείχθη κατά τους σκοτεινούς χρόνους της Τουρκοκρατίας. Προέβλεψε και προείπε την κοίμησή του σε όλους τους υποτακτικούς που μόναζαν κοντά του.

Ιδιαίτερα όμως στον μοναχό Αθανάσιο, ο οποίος έφθασε στο σπήλαιο του Οσίου από την σκήτη της Αγίας Άννης για να λάβει την ευχή του, είπε: «Εγώ τώρα Αθανάσιε, πηγαίνω στράτα μακρά και πλέον δεν θα βλέπουμε ο ένας τον άλλον. Να έχεις την ευχή της Παναγίας μας». Αυτά ήταν τα τελευταία λόγια του. Ευλόγησε έπειτα τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα και κοιμήθηκε με ειρήνη την Κυριακή των Μυροφόρων, το έτος 1730 μ.Χ. και σε ηλικία εκατό περίπου ετών.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Ακάκιος, Κάχι, Κάκι *
  • Ανθούσα
  • Νεόφυτος, Νεοφυτία, Νεοφύτη *
  • Αναστάσιος, Τάσος, Αναστάσης, Ανέστης*
  • Αναστασία, Τασούλα, Νατάσα, Νανά, Τασία, Σία, Τατία, Τάσα, Τέσα, Σάσα *
  • Πασχάλης
  • Πασχαλίνα, Λίνα, Πασχαλιά
  • Λάμπρος
  • Λαμπρινή, Λαμπρίνα, Λίλα


* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:53 και θα δύσει στις 19:58. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 13 ώρες 04 λεπτά.

 Σελήνη 24.2 ημερών

 

Παγκόσμια Ημέρα για τα Παιδιά του Δρόμου

Η Παγκόσμια Ημέρα για τα Παιδιά του Δρόμου (International Day for Street Children) καθιερώθηκε το 2011, με πρωτοβουλία του Consortium for Street Children (CSC), μιας διεθνούς μ.κ.ο. με έδρα το Λονδίνο και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 12 Απριλίου.

Στόχος της Ημέρας είναι να φέρει στο προσκήνιο τα προβλήματα των παιδιών του δρόμου, που περιφέρονται μόνα και έρημα χωρίς γονική υποστήριξη στις μεγαλουπόλεις του αναπτυσσόμενου κόσμου και όχι μόνο, αλλά και να υπενθυμίσει στους κρατούντες ότι η Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του Παιδιού αποτελεί νομική δέσμευση για τις χώρες που την έχουν υπογράψει.

Στην Ελλάδα, μέλη της CSC είναι οι μ.κ.ο. Πράξις και Άρσις.

 

