Ηθοποιός από τη Μουρμούρα: «Μου βγήκαν κάποια θέματα με την υγεία μου»

Την αγαπήσαμε μέσα από τον ρόλο της «Ξένιας» στην κωμική σειρά του Alpha, Μην αρχίζεις τη μουρμούρα, ενώ την περασμένη σεζόν πρωταγωνιστούσε στη σειρά VIΠ - Καλά γεράματα.

Ο λόγος για την Άννα Κουτσαφτίκη, που το πρωί του Μ. Σαββάτου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή Καλημέρα είπαμε; της ΕΡΤ και μίλησε για όλα στον Τάσο Ιορδανίδη και τη Ζωή Κρονάκη.

Φέτος, η Άννα Κουτσαφτίκη απέχει από την τηλεόραση

Η γνωστή ηθοποιός, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην απόφασή της να απέχει επαγγελματικά τη φετινή σεζόν, αλλά και το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε.

«Αποφάσισα πολύ συνειδητά να καθίσω 8 μήνες και να μην κάνω τίποτα. Αρνήθηκα όλες τις προτάσεις που μου έγιναν και να ‘ναι καλά οι άνθρωποι που με προσέγγισαν. Είπα ότι θα κάτσω, ένιωσα ότι πρέπει να το κάνω. Εννοείται πως είχα ένα άγχος για το μετά, είναι στη φύση της δουλειά μας. Σκεφτόμουν και το οικονομικό κομμάτι αλλά δε γίνεται να τα έχεις πάντα όλα. Πρέπει να προτάσσεις τις ανάγκες σου και να ακούς το σώμα σου. Έχω και μια οικογένεια από πίσω», είπε αρχικά.

Η Άννα Κουτσαφτίκη έγινε γνωστή μέσα από τη σειρά Μην αρχίζεις τη μουρμούρα

«Τις πρώτες δύο ημέρες ξυπνούσα με το άγχος ότι έχω πρόβα ή γύρισμα, δεν μπορούσε ο οργανισμός μου να συνηθίσει ότι δεν έχει την υποχρέωση του… στρατιώτη. Προσαρμόστηκα μετά από 1,5-2 μήνες. Τον πρώτο καιρό βγαίνουν τα πάντα. Νεύρα, κούραση και οτιδήποτε σωματικό. Μου βγήκαν κάποια και θέματα με την υγεία μου, ευτυχώς όχι σοβαρά. Ωστόσο, ήταν υπέροχα που δεν δούλευα. Μπορούσα να περνάω χρόνο ως μαμά, να βάζω την κόρη μου για ύπνο. Η φυσική παρουσία του γονέα είναι πολύ σημαντική για το παιδί, ακόμα και το να είμαι απλώς στο σπίτι και να ψήνω ένα κέικ και να μυρίζει το σπίτι», πρόσθεσε η Άννα Κουτσαφτίκη.