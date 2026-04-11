Πού θα κάνουν Πάσχα οι πολιτικοί αρχηγοί;

Απόδραση για την ημέρες του Πάσχα από την Αθήνα πραγματοποιούν πολλοί από τους πολιτικούς αρχηγούς.

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας βρίσκεται ήδη στη Σύρο όπου και παρακολούθησε τη Μεγάλη Παρασκευή την Ακολουθία του Επιταφίου στον Μητροπολιτικό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Ερμούπολη. Απόψε θα παραστεί στην Αναστάσιμη Ακολουθία στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Ποσειδωνίας.

Στην ιδιαίτερη πατρίδα του τα Χανιά, περνά το φετινό Πάσχα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με την οικογένειά του.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης παρέμεινε στην Αθήνα. Τη Μεγάλη Παρασκευή παραβρέθηκε στην περιφορά του Επιταφίου στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Ραγκαβά στην Πλάκα, ενώ απόψε θα παρακολουθήσει την Αναστάσιμη Ακολουθία στη Μητρόπολη Αθηνών.

Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, ενώ ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας βρίσκεται στην πατρίδα του, τη Λαμία.

Στη Θεσσαλονίκη περνά παραδοσιακά τις ημέρες του Πάσχα και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.

