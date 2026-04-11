Πού θα κάνουν Πάσχα οι πολιτικοί αρχηγοί;

Ποιοι έφυγαν και ποιοι έμειναν στο κλεινόν άστυ

11.04.26 , 16:00 Κέρκυρα: Τραυματίστηκε γυναίκα από κανάτι που έπεσε στο κεφάλι της
11.04.26 , 15:56 Κατερίνα Καινούργιου: Η νέα φωτογραφία με την κορούλα της και το μήνυμά της
11.04.26 , 15:47 Τραγωδία στην Καβάλα: Νεκρό 3χρονο παιδί σε τροχαίο
11.04.26 , 15:34 Σύρος: Οχιά δάγκωσε 13χρονο - Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση
11.04.26 , 15:23 Πάσχα 2026: Τι να φορέσω από την Ανάσταση μέχρι το γιορτινό τραπέζι
11.04.26 , 15:19 Eurovision 2026: Ξεκίνησε η κατασκευή της σκηνής στο Wiener Stadthalle
11.04.26 , 15:12 Θρίλερ στη Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε πτώμα σε ρεματιά
11.04.26 , 15:08 «Δεύτε, λάβετε φως»: Με κατάνυξη η τελετή αφής του Αγίου Φωτός
11.04.26 , 14:47 Ο Scooby Doo! Συναντά το Δειλό Σκυλί σε Α' Τηλεοπτική Προβολή στο Star
11.04.26 , 14:32 Κύπρος: Κατέρρευσε μέρος πολυκατοικίας - Τέσσερις τραυματίες
11.04.26 , 14:17 Πού θα κάνουν Πάσχα οι πολιτικοί αρχηγοί;
11.04.26 , 13:58 Συντάξεις Μαΐου: Είναι επίσημο – Ανακοινώθηκε πότε πληρώνονται
11.04.26 , 13:46 Αθηνά Οικονομάκου: Ο προορισμός που επέλεξε με τον Τσερέλα για το Πάσχα!
11.04.26 , 13:43 Φρίκη στη Γαλλία: Κρατούσε κλεισμένο τον γιο του σε φορτηγό για ένα χρόνο
11.04.26 , 13:12 Βάρη: Επεισοδιακή καταδίωξη διαρρηκτών με πυροβολισμούς
Παπαδημητρίου – Γεροντιδάκης: Το πρώτο δημόσιο φιλί στη Μύκονο
Φαίη Σκορδά: Η υποδοχή της οικογένειάς της στη Θεσσαλονίκη
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Ο γιος του Πάρης παίζει με τη Ρία Ελληνίδου
Καιρός: Με κρύο και βροχή η Ανάσταση – Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες;
Νατάσα Θεοδωρίδου: Το πρώτο κοινό βίντεο με τον σύντροφό της
Γιώργος Λιάγκας: Κάνει βουτιές στην Τήνο - «Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα»
Δανάη Μπάρκα – Αλέξης Γεωργούλης: TikTok με άρωμα «Είσαι το Ταίρι μου»
Φαίη Σκορδά: Στη Θεσσαλονίκη για τις διακοπές του Πάσχα
Κύπρος: Κατέρρευσε μέρος πολυκατοικίας - Υπάρχει εγκλωβισμένο άτομο
Ποια είναι η εγγονή γνωστού πολιτικού που συνελήφθη για ναρκωτικά
Περισσότερα

  • Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας βρίσκεται στη Σύρο για το Πάσχα.
  • Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης περνά το Πάσχα στα Χανιά με την οικογένειά του.
  • Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης παρέμεινε στην Αθήνα και παρακολούθησε την περιφορά του Επιταφίου.
  • Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη.
  • Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας είναι στη Λαμία.

Απόδραση για την ημέρες του Πάσχα από την Αθήνα πραγματοποιούν πολλοί από τους πολιτικούς αρχηγούς

Χίος: Η πρώτη Ανάσταση με τον «ιπτάμενο» ιερέα - Έραινε με δάφνες τον Ναό

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας βρίσκεται ήδη στη Σύρο όπου και παρακολούθησε τη Μεγάλη Παρασκευή την Ακολουθία του Επιταφίου στον Μητροπολιτικό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Ερμούπολη. Απόψε θα παραστεί στην Αναστάσιμη Ακολουθία στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Ποσειδωνίας.

Στην ιδιαίτερη πατρίδα του τα Χανιά, περνά το φετινό Πάσχα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με την οικογένειά του.

Άγιο Φως: Τι ώρα θα φτάσει στην Ελλάδα

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης παρέμεινε στην Αθήνα. Τη Μεγάλη Παρασκευή παραβρέθηκε στην περιφορά του Επιταφίου στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Ραγκαβά στην Πλάκα, ενώ απόψε θα παρακολουθήσει την Αναστάσιμη Ακολουθία στη Μητρόπολη Αθηνών.

Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, ενώ ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας βρίσκεται στην πατρίδα του, τη Λαμία

Καιρός: Με κρύο και βροχή η Ανάσταση – Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες;

Στη Θεσσαλονίκη περνά παραδοσιακά τις ημέρες του Πάσχα και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.
 

