Παπαδημητρίου – Γεροντιδάκης: Το πρώτο δημόσιο φιλί στη Μύκονο

Δείτε όσα είπε η Ντορέττα Παπαδημητρίου για τη σχέση της στο Happy Day

Στη Μύκονο βρίσκονται η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης για να περάσουν τις γιορτινές μέρες της Ανάστασης και του Πάσχα, απολαμβάνοντας λίγες στιγμές χαλάρωσης μακριά από την κουραστική καθημερινότητα.

Το ζευγάρι πλέον δεν κρύβεται και κάνει αρκετές κοινές δημόσιες εμφανίσεις, καθώς δείχνει ότι διανύει την καλύτερη περίοδο στη σχέση τους.

Μάλιστα η κάμερα του Mykonos Live TV «τσάκωσε» το ζευγάρι σε μια ιδιαίτερα τρυφερή στιγμή, με τον Γιώργο Γεροντιδάκη να δίνει στην Ντορέττα Παπαδημητρίου ένα τρυφερό φιλί στο στόμα.

Το ζευγάρι είναι μαζί τα τελευταία δύο χρόνια και φαίνεται να περνούν πολύ όμορφα, απολαμβάνοντας ταξίδια, κοινές στιγμές με φίλους και κάνοντας πράγματα που αρέσουν και στους δύο.

Η ηθοποιός μάλιστα σε συνέντευξη που είχε δώσει στην εκπομπή Happy Day είχε δηλώσει ξεκάθαρα πως η σχέση της είναι σε πολύ καλή φάση μη θέλοντας να πει περισσότερα.

«Είμαι σε μια πολύ καλή φάση. Για αυτό υπάρχει και αυτή η περισσότερη εξωστρέφεια. Αλλά μέχρι εκεί. Δεν μου αρέσει πολύ να το αναλύω, να το συζητώ… Δόξα τω Θεώ είναι όλα καλά», είχε δηλώσει.

Μάλιστα στην τελευταία της συνέντευξη στο κανάλι της Νάνσυς Παραδεισανού στο YouTube εξομολογήθηκε ότι μετά το διαζύγιό της οι γιοι της δεν είχαν γνωρίσει κανέναν σύντροφό της.

«Μετά το διαζύγιό μου, τα παιδιά μου δεν είχαν γνωρίσει άλλον σύντροφό μου. Για μένα αυτό ήταν πάντα ένα μεγάλο αγκάθι. Δυσκολευόμουν πάρα πολύ μέσα στα χρόνια. Δε μπορούσα να τα ενώσω αυτά τα κομμάτια. Τώρα πια τα παιδιά έχουν μεγαλώσει. Η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, δεν υπάρχει κανόνας για τίποτα. Το θέμα είναι να είμαστε όσο πιο ειλικρινείς γίνεται με τα παιδιά, στο βαθμό που οφείλουν να γνωρίζουν, και ανάλογα και με την ηλικία στην οποία βρίσκονται…», είπε πει.