Παπαδημητρίου – Γεροντιδάκης: Το πρώτο δημόσιο φιλί στη Μύκονο

Στο Νησί των Ανέμων για το Πάσχα

Δείτε όσα είπε η Ντορέττα Παπαδημητρίου για τη σχέση της στο Happy Day
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης περνούν τις γιορτές του Πάσχα στη Μύκονο.
  • Το ζευγάρι έχει κάνει πολλές δημόσιες εμφανίσεις και φαίνεται να είναι σε καλή φάση στη σχέση τους.
  • Η κάμερα «τσάκωσε» το ζευγάρι σε τρυφερή στιγμή με φιλί στο στόμα.
  • Η Παπαδημητρίου δήλωσε ότι η σχέση της είναι σε πολύ καλή φάση και δεν επιθυμεί να την αναλύει.
  • Μετά το διαζύγιο, τα παιδιά της δεν είχαν γνωρίσει άλλον σύντροφό της, κάτι που την απασχολούσε.

Στη Μύκονο βρίσκονται η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης για να περάσουν τις γιορτινές μέρες της Ανάστασης και του Πάσχα, απολαμβάνοντας λίγες στιγμές χαλάρωσης μακριά από την κουραστική καθημερινότητα. 

Το ζευγάρι πλέον δεν κρύβεται και κάνει αρκετές κοινές δημόσιες εμφανίσεις, καθώς δείχνει ότι διανύει την καλύτερη περίοδο στη σχέση τους. 

Παπαδημητρίου: «Τα παιδιά δεν είχαν γνωρίσει σύντροφό μου, ήταν αγκάθι»

Μάλιστα η κάμερα του Mykonos Live TV «τσάκωσε» το ζευγάρι σε μια ιδιαίτερα τρυφερή στιγμή, με τον Γιώργο Γεροντιδάκη να δίνει στην Ντορέττα Παπαδημητρίου ένα τρυφερό φιλί στο στόμα. 

Το ζευγάρι είναι μαζί τα τελευταία δύο χρόνια και φαίνεται να περνούν πολύ όμορφα, απολαμβάνοντας ταξίδια, κοινές στιγμές με φίλους και κάνοντας πράγματα που αρέσουν και στους δύο. 

Παπαδημητρίου - Γεροντιδάκης: Ντυμένοι Flintstones στο πάρτι του Fipster

Η ηθοποιός μάλιστα σε συνέντευξη που είχε δώσει στην εκπομπή Happy Day είχε δηλώσει ξεκάθαρα πως η σχέση της είναι σε πολύ καλή φάση μη θέλοντας να πει περισσότερα.

 

 

«Είμαι σε μια πολύ καλή φάση. Για αυτό υπάρχει και αυτή η περισσότερη εξωστρέφεια. Αλλά μέχρι εκεί. Δεν μου αρέσει πολύ να το αναλύω, να το συζητώ… Δόξα τω Θεώ είναι όλα καλά», είχε δηλώσει.

Παπαδημητρίου - Γεροντιδάκης: Μαζί στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας

Μάλιστα στην τελευταία της συνέντευξη στο κανάλι της Νάνσυς Παραδεισανού στο YouTube εξομολογήθηκε ότι μετά το διαζύγιό της οι γιοι της δεν είχαν γνωρίσει κανέναν σύντροφό της. 

 

 

Ντορέττα: «Είμαι σε πολύ καλή φάση» - Ο Γεροντιδάκης κι η... εξωστρέφεια!

«Μετά το διαζύγιό μου, τα παιδιά μου δεν είχαν γνωρίσει άλλον σύντροφό μου. Για μένα αυτό ήταν πάντα ένα μεγάλο αγκάθι. Δυσκολευόμουν πάρα πολύ μέσα στα χρόνια. Δε μπορούσα να τα ενώσω αυτά τα κομμάτια. Τώρα πια τα παιδιά έχουν μεγαλώσει. Η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, δεν υπάρχει κανόνας για τίποτα. Το θέμα είναι να είμαστε όσο πιο ειλικρινείς γίνεται με τα παιδιά, στο βαθμό που οφείλουν να γνωρίζουν, και ανάλογα και με την ηλικία στην οποία βρίσκονται…», είπε πει. 

