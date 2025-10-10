Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 10 Οκτωβρίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

10.10.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 10 Οκτωβρίου
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
Επιμέλεια STAR.GR
Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Ευλαμπίου και Ευλαμπίας των αδελφών.

Ο Ευλάμπιος και η Ευλαμπία ήταν αδέλφια και μαρτύρησαν για τη χριστιανική τους πίστη το 296 στη Νικομήδεια της Μικράς Ασίας, επι ρωμαίου αυτοκράτορος Μαξιμιανού. Η εκκλησία τιμά τη μνήμη τους στις 10 Οκτωβρίου.

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 10 Οκτωβρίου

Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Ευλάμπιος και Ευλαμπία.

 

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Ευλάμπιος, Λάμπης, Ευλάμπης
  • Ευλαμπία, Ευλαμπή, Λαμπή, Λαμπία, Λάμπω

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:29 και θα δύσει στις 18:55. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 11 ώρες 26 λεπτά.

Σελήνη 18.5 ημερών

 

Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας

Η Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 10 Οκτωβρίου, προκειμένου να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη για τα ψυχικά νοσήματα. Την πρωτοβουλία πήραν από κοινού το 1994 η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ψυχικής Υγείας (WFMH) και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO).

Αυξήθηκαν τα τελευταία χρόνια οι θάνατοι λόγω κάποιας ψυχικής νόσου

Οι άνθρωποι που πεθαίνουν λόγω κάποιας ψυχικής νόσου έχουν αυξηθεί σε σχέση με τους συνολικούς θανάτους τα τελευταία χρόνια, ενώ η εκδήλωση ψυχικών ασθενειών αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς παράγοντες αναπηρίας στο γενικό πληθυσμό. Στην Ευρώπη, το 8,75% του συνολικού ποσοστού αναπηρίας είναι αναπηρία λόγω ψυχικής νόσου, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στις ΗΠΑ ανέρχεται στο 12,5%.

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
ΓΙΟΡΤΗ
