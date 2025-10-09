«Απομακρύνεται» το όνειρο του Μουντιάλ για την Εθνική

Η Εθνική ομάδα έχασε μέσα από τα χέρια της ένα παιχνίδι που έδειχνε να ελέγχει πλήρως για 60 λεπτά.

Η Εθνική Ελλάδας μπήκε στη «μάχη» της Γλασκώβης με στόχο να δώσει συνέχεια στην καλή της εικόνα, αλλά και να επιστρέψει στις νίκες απέναντι στη Σκωτία, σε ένα παιχνίδι που έχει ιδιαίτερη σημασία για τη βαθμολογική της πορεία. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς είχε ξεκαθαρίσει πριν τη σέντρα πως «πρέπει να αλλάξουν τα πάντα» μετά το παιχνίδι με τη Δανία, όμως στο χορτάρι επέλεξε περιορισμένες αλλαγές, επιμένοντας στη σταθερότητα.

