Ελιά ετών... 2000! Ο γηραιότερος μάρτυρας της Επανάστασης στην Πελοπόννησο

Ένα διατηρητέο μνημείο της φύσης στη Λακωνία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
10.10.25 , 12:05 Στην Ευελπίδων ο 43χρονος γνωστός ηθοποιός - Ξεκίνησε η δίκη για τον βιασμό
10.10.25 , 11:42 Jeep Avenger: Δείτε τις νέες τιμές
10.10.25 , 11:41 Μουρατίδης: «Οι γιοι μου είναι δύο "ντουλάπες", εγώ ο κοντός που ακολουθεί»
10.10.25 , 11:22 GNTM: Το Boot camp, ο guest σχεδιαστής κι η μονομαχία πασαρέλας!
10.10.25 , 11:17 Φοινικούντα: «Γράφω αυτή τη διαθήκη σε περίπτωση αιφνιδίου θανάτου μου»
10.10.25 , 10:54 Πάνος Καλίδης: Όσα είπε για τον γάμο με τη Λεάννα Μάρκογλου
10.10.25 , 10:48 Κατερίνα Τσάβαλου μετά το διαζύγιο: «Είμαι μόνη μου, δεν είμαι με κάποιον»
10.10.25 , 10:38 Νέα 24ωρη πανελλαδική απεργία στις 14 Οκτωβρίου
10.10.25 , 10:36 Οι χώρες με τα καλύτερα εστιατόρια του κόσμου
10.10.25 , 10:10 Μίκαελ Σουμάχερ: Πώς είναι η υγεία του 12 χρόνια μετά το ατύχημα
10.10.25 , 10:01 «Να μην αφήνουμε τους παρουσιαστές να κάνουν ό,τι έχουν στο μυαλό τους»
10.10.25 , 09:36 «Σκοπός του ήταν να της βγάλει τα μάτια» - Σοκάρει η κακοποίηση της εγκύου
10.10.25 , 09:16 Ιωάννα Τούνη: «Eίμαι σε σχέση με τον Ρόμπι! Ήταν ο εφηβικός μου έρωτας»
10.10.25 , 09:08 Ελιά ετών... 2000! Ο γηραιότερος μάρτυρας της Επανάστασης στην Πελοπόννησο
10.10.25 , 09:05 Τα τελευταία 10 χλμ. του αυτοκινητόδρομου Πάτρα – Πύργος
Φοινικούντα: «Γράφω αυτή τη διαθήκη σε περίπτωση αιφνιδίου θανάτου μου»
Νέα 24ωρη πανελλαδική απεργία στις 14 Οκτωβρίου
Στην Ευελπίδων ο 43χρονος γνωστός ηθοποιός - Ξεκίνησε η δίκη για τον βιασμό
Μουρατίδης: «Οι γιοι μου είναι δύο "ντουλάπες", εγώ ο κοντός που ακολουθεί»
«Σκοπός του ήταν να της βγάλει τα μάτια» - Σοκάρει η κακοποίηση της εγκύου
Ιωάννα Τούνη: «Eίμαι σε σχέση με τον Ρόμπι! Ήταν ο εφηβικός μου έρωτας»
Μαζωνάκης: «Στα 50 βρήκα, ανακάλυψα κι εκτίμησα εμένα και τη φωνή μου»
«Να μην αφήνουμε τους παρουσιαστές να κάνουν ό,τι έχουν στο μυαλό τους»
Μίκαελ Σουμάχερ: Πώς είναι η υγεία του 12 χρόνια μετά το ατύχημα
GNTM: Το Boot camp, ο guest σχεδιαστής κι η μονομαχία πασαρέλας!
Περισσότερα

VIDEOS

Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Δίκτυο Αιωνόβιων Δέντρων Ελληνικής Επανάστασης» του Ινστιτούτου Πολιτισμού Μεσσηνίας, το οποίο ξεκίνησε το επετειακό έτος 2021 υπό την Αιγίδα της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» με αφορμή τα 200 έτη από την Ελληνική Επανάσταση, καταγράφονται, τεκμηριώνονται, σημαίνονται και εντάσσονται στο εν λόγω Δίκτυο αιωνόβια δέντρα της Πελοποννήσου που σχετίζονται με σημαντικά γεγονότα της επανάστασης των Ελλήνων.

Ανδρέας Μιαούλης: Ο ήρωας της Ελληνικής Επανάστασης με το άδικο τέλος

Ελιά ετών... 2000! Ο γηραιότερος μάρτυρας της Επανάστασης στην Πελοπόννησο

Έτσι, στην Πελοπόννησο έχουν ενταχθεί έως σήμερα στο Δίκτυο 71 μνημειακά δέντρα, ενώ σταδιακά σημαίνονται στο πλαίσιο τοπικών εκδηλώσεων σε συνεργασία με τοπικούς φορείς. Ανάμεσα σε αυτά, ξεχωρίζει η Γηραιότερη Ελιά της Πελοποννήσου, η οποία πρόσφατα χαρακτηρίστηκε διατηρητέο μνημείο της φύσης, που βρίσκεται στον οικισμό της Απιδέας του Δήμου Ευρώτα Λακωνίας και η ηλικία της ξεπερνά τα 2.000 έτη, ενώ η περίμετρος βάσης του εντυπωσιακού κορμού της φτάνει τα 14,10 μέτρα.

Τα αποκαλυπτήρια σήμανσης ένταξης της υπεραιωνόβιας ελιάς στο εν λόγω Δίκτυο θα τελεστούν την Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 10:30 π.μ. στο πλαίσιο μιας εμβληματικής τελετής που συνδιοργανώνεται από τον Δήμο Ευρώτα, το Ινστιτούτο Πολιτισμού Μεσσηνίας και την Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας. Επιπλέον, σε μια κίνηση ιδιαιτέρου συμβολισμού θα γίνει για πρώτη φορά ταινίωση με κορδέλα της Γηραιότερης Ελιάς της Πελοποννήσου από μαθητές της περιοχής, καθώς η ενέργεια αυτή είναι πανάρχαια και προσδίδει ιερότητα και σεβασμό προς τα αιωνόβια δέντρα.

Η Γηραιότερη Ελιά της Πελοποννήσου αποτελεί στο πέρασμα του χρόνου σύμβολο ελευθερίας, αντίστασης, σοφίας, μακροζωίας, ιερότητας και συνιστά αδιάσπαστο συστατικό στοιχείο του Λακωνικού τοπίου. Πρόκειται για δέντρο που σεβάστηκε ο χρόνος και οι προγονοί μας, δέντρο που φανερώνει την ανθεκτικότητα της φύσης στο πέρασμα του χρόνου, δέντρο που κατάφερε να επιβιώσει δια μέσου των αιώνων συνδυάζοντας την ύπαρξη του με σημαντικά ιστορικά γεγονότα, μύθους και παραδόσεις. Έτσι, η μνημειακή ελιά, με ρίζες που χάνονται μέσα στους αιώνες, αποτελεί τον γηραιότερο ζωντανό παρατηρητή και μάρτυρα της ιστορίας και του πολιτισμού της Πελοποννήσου ενώ παράλληλα, διαφυλάττει πολύτιμα στοιχεία για την κλιματική ιστορία και την βιοποικιλότητα της περιοχής. Επιπλέον, το μνημειακό δέντρο νοηματοδοτείται ως «ιερό» λόγω της ηλικίας του καθώς και το ότι φύεται σε κοντινή απόσταση από τον εμβληματικό Παλαιοχριστιανικό Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου του 5ου αιώνα μ.Χ.

Το μυστήριο γύρω από τον θάνατο του Γεώργιου Καραϊσκάκη

Ελιά ετών... 2000! Ο γηραιότερος μάρτυρας της Επανάστασης στην Πελοπόννησο

Η ελιά της Επανάστασης ανήκει στην ποικιλία της Μυρτολιάς και παράγει μέχρι σήμερα ελαιόλαδο υψηλής ποιότητας, ενώ το είδος της καλλιεργείται στην Λακωνία ως γηγενής ποικιλία. Το υπεραιωνόβιο δέντρο ανήκει στον Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου του οικισμού και βρίσκεται χωρικά σε μια συστάδα αιωνόβιων δέντρων που συνολικά αποτελούσαν σημαντική πηγή εισοδήματος εθνικού λαδιού κατά την επανάσταση του 1821.

Σύμφωνα με τον ερευνητή κ. Παναγιώτη Λαλούση, ο οποίος προέβη στη βιολογική και ιστορική τεκμηρίωση του εν λόγω δέντρου, 200 χρόνια πριν, τον Σεπτέμβριο του 1825, η επιδρομή του Ιμπραήμ στην περιοχή οδηγεί σε καταστροφές δέντρων και αγρών καθώς και σε αιχμαλωσία κατοίκων του οικισμού που οδηγούνται στα σκλαβοπάζαρα της Ανατολής. Ωστόσο, η υπεραιωνόβια ελιά κατάφερε να επιβιώσει από τις μάχες και τις καταστροφές των Τουρκοαιγυπτίων, ενώ σε αναφορά του Θ. Κολοκοτρώνη προς τον Γ. Κουντουριώτη τον Σεπτέμβριο του 1825 αποτυπώνεται η δραματική κατάσταση που επικρατούσε στην περιοχή λόγω της επιδρομής του Ιμπραήμ.

Ελιά ετών... 2000! Ο γηραιότερος μάρτυρας της Επανάστασης στην Πελοπόννησο

Η μνημειακή ελιά της Απιδέας γνώρισε ανά τους αιώνες Βυζαντινούς Δεσπότες, Φράγκους και Ενετούς ηγεμόνες, Οθωμανούς κατακτητές, «άκουσε» Έλληνες επαναστάτες που κάθισαν στην σκιά της να οραματίζονται μια ελεύθερη Ελλάδα και «είδε» τους Έλληνες να μάχονται για την ελευθερία τους. Έτσι, αποτελεί πλέον ένα «περιβαλλοντικό φάρο» που ρίχνει φως στην ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης, ενώ διαφυλάττει και αναδεικνύει την συλλογική μνήμη και την άυλη πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής.

Σε σχέση με την σήμανση του ιερού δέντρου, αξίζει να σημειωθεί ότι το επετειακό λογότυπο της ετικέτας σήμανσης των δέντρων του Δικτύου φιλοτεχνήθηκε από την ομογενή ζωγράφο Joanna Kordos που ζει στη Μελβούρνη και είναι εμπνευσμένο από την ηγετική μορφή της Ελληνικής Επανάστασης τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, ενώ φέρει επίσης το σήμα της Επιτροπής «Ελλάδα 2021».

Ελιά ετών... 2000! Ο γηραιότερος μάρτυρας της Επανάστασης στην Πελοπόννησο

Σύντομα θα κατατεθεί αίτηση από το Ινστιτούτο Πολιτισμού Μεσσηνίας στο Υπουργείο Πολιτισμού για την ένταξη του Δικτύου Αιωνόβιων Δέντρων Ελληνικής Επανάστασης στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO ως «Καλή Πρακτική για τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς». Επιπλέον, σχεδιάζεται να εκδοθεί λεύκωμα που θα περιλαμβάνει φωτογραφικές απεικονίσεις των εν λόγω μνημειακών δέντρων και των εκδηλώσεων σήμανσής τους, καθώς και των σημαντικών ιστοριών της Ελληνικής Επανάστασης που τα περιβάλλουν ενώ παράλληλα, μελετάται να δημιουργηθεί ειδικό ντοκιμαντέρ ώστε να αποτελέσουν πόλο τουριστικής έλξης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Τέλος, στο πλαίσιο του πράσινου τουρισμού, που προωθείται από την ΕΕ, με στόχο τη διασφάλιση της αειφορίας μιας περιοχής, η Γηραιότερη Ελιά της Πελοποννήσου, μέσω της προστασίας και της ανάδειξής της, θα μπορέσει να αποτελέσει νέο τοπόσημο, δίνοντας την δυνατότητα στους επισκέπτες να γνωρίσουν την άυλη πολιτιστική κληρονομιά καθώς και τη βιοποικιλότητα της Λακωνίας.

ΠηγήΙνστιτούτο Πολιτισμού Μεσσηνίας

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΛΙΑ
 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 1821
 |
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top