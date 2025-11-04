Οπλοκατοχή στην Κρήτη: Διαφωνία Χρυσοχοΐδη - Φλωρίδη για τη νομοθεσία

1 εκατομμύριο όπλα στην Ελλάδα – Με Καλάσνικοφ στα social media οι δράστες

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.11.25 , 22:15 Κλήρωση Τζόκερ 4/11/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 2.000.000 ευρώ
04.11.25 , 22:15 Οι ομάδες διεκδικούν το μεγαλύτερο έπαθλο που έχει δοθεί στη φετινή Φάρμα
04.11.25 , 22:10 Φάρμα: Ο Γιώργος δεν τήρησε τον λόγο του και ο Δημήτρης τον «έδωσε στεγνά»
04.11.25 , 21:52 Κλήρωση Eurojackpot 4/11: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 42.000.000 ευρώ
04.11.25 , 21:47 Δολοφονία 20χρονου Χαλκίδα: «Του έστησαν ''ενέδρα θανάτου'' με τροχαίο»
04.11.25 , 21:44 «Ιθάκη»: Στη δημοσιότητα το εξώφυλλο του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα
04.11.25 , 21:35 Φάρμα: Αυτή η ομάδα κατάφερε να φέρει εις πέρας την αποστολή του επιστάτη
04.11.25 , 21:24 Οπλοκατοχή στην Κρήτη: Διαφωνία Χρυσοχοΐδη - Φλωρίδη για τη νομοθεσία
04.11.25 , 21:20 Φάρμα: Η αποστολή του επιστάτη με έπαθλο μία αγελάδα
04.11.25 , 20:59 Hellenic Championship: Ο πρώτος αγώνας του Τζόκοβιτς στην Αθήνα
04.11.25 , 20:47 Χαλκίδα: Τέσσερις μαχαιριές δέχθηκε ο 20χρονος - Στην κοιλιά & στην καρδιά
04.11.25 , 20:37 Γιατρός έκανε εφημερία και του έκλεψαν μέχρι και τις ρόδες από το ΙΧ του!
04.11.25 , 20:12 Βορίζια: Έφοδος του ελληνικού FBI στις φυλακές Αλικαρνασσού
04.11.25 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Στον παίκτη βγήκαν αβίαστα οι αντίθετες λέξεις
04.11.25 , 19:29 Με τηλεκπαίδευση η λειτουργία Δημοτικού και Νηπιαγωγείου στα Βορίζια
Χαλκίδα: Τέσσερις μαχαιριές δέχθηκε ο 20χρονος - Στην κοιλιά & στην καρδιά
Κατερίνα Καινούργιου: Το ροζ μπαλόνι κι η... σπόντα του καλεσμένου
Δολοφονία 20χρονου Χαλκίδα: «Του έστησαν ''ενέδρα θανάτου'' με τροχαίο»
Βορίζια: Παραδόθηκαν τα 3 καταζητούμενα αδέρφια για το μακελειό
Κλήρωση Eurojackpot 4/11: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 42.000.000 ευρώ
Κίλι Σφακιανάκη: Ποια ήταν η σύζυγός του Νότη - Τα δίδυμα παιδιά τους
Γιατρός έκανε εφημερία και του έκλεψαν μέχρι και τις ρόδες από το ΙΧ του!
Πύρρος Δήμας - Αφροδίτη Σκαφίδα: Με την κόρη τους σε φιλανθρωπική εκδήλωση
Οπλοκατοχή στην Κρήτη: Διαφωνία Χρυσοχοΐδη - Φλωρίδη για τη νομοθεσία
Θέατρο: Οι παραστάσεις που πρέπει να προλάβεις πριν γίνουν sold out
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Πηγή: Ρεπορτάζ Σπύρος Λάμπρου, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Αλγεινή εντύπωση προκαλούν οι φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που ανέβαζαν οι δράστες του μακελειού στα Βορίζια. Ορισμένοι από αυτούς ποζάρουν γεμάτοι υπερηφάνεια, κρατώντας Καλάσνικοφ, πιστόλια και πολεμικά όπλα, χωρίς να ενοχληθούν από καμία αρχή.

Βορίζια: Παραδόθηκαν τα 3 καταζητούμενα αδέρφια για το μακελειό

Σύμφωνα με την αστυνομία, η Κρήτη θεωρείται πλέον «σούπερ μάρκετ»  πώλησης νέων όπλων. Μάλιστα, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και ο Γιώργος Φλωρίδης διαφώνησαν δημόσια για το νομικό πλαίσιο που ισχύει.

Βορίζια: Έφοδος του ελληνικού FBI στις φυλακές Αλικαρνασσού

Οι φωτογραφίες με τα Καλάσνικοφ: Ασυδοσία και επίδειξη δύναμης

Ο ένας από τους συλληφθέντες, με τα αρχικά Σ.Μ., ο οποίος τραυματίστηκε στη συμπλοκή στα Βορίζα και κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση. εμφανίζεται απροκάλυπτα στα social media με Καλάσνικοφ, πιστόλια και βαρύ πολεμικό οπλισμό.

Βορίζια: Με όπλα στα social media

Έχει σχηματίσει με σφαίρες το όνομα του χωριού του – χωρίς να δίνει λογαριασμό σε κανέναν. Ούτε στις αρχές. 

Βορίζια: Με σφαίρες το όνομα του χωριού σε αναρτήσεις

Βορίζια: Με σφαίρες το όνομα του χωριού σε ανάρτηση  

Νέα όπλα στην αγορά της Κρήτης

Είναι, άραγε, τα όπλα των «παππούδων που πολέμησαν στο ’40»;


Ο αστυνομικός αναλυτής Σταύρος Μπαλάσκας απαντά:  

«Τα όπλα αυτά δεν είναι των παππούδων τους. Είναι νέα όπλα, υπερσύγχρονα, που έρχονται μέσω εμπορίου». 

Ο τιμοκατάλογος των όπλων στην Κρήτη

Η πρόσφατη επιχείρηση της αστυνομίας για την εξάρθρωση της «κρητικής μαφίας» αποκάλυψε ότι περιοχές του νησιού είχαν μετατραπεί σε παράνομα οπλοπωλεία. Οι έμποροι φωτογράφιζαν μέσα στα σπίτια τους –δίπλα σε καναπέδες και έπιπλα σαλονιού– Καλάσνικοφ, πιστόλια και πολεμικά τυφέκια, τα οποία πωλούσαν από 3.000 έως 7.000 ευρώ! 

Σούπερ μάρκετ για όπλα στην Κρήτη

Σούπερ μάρκετ για όπλα στην Κρήτη  

Χαρακτηριστικός είναι ο παρακάτω διάλογος: 

Αγοραστής: Πόσο;
Έμπορος όπλων: Για ποιο ενδιαφέρεσαι;
Αγοραστής: Όλα.
Έμπορος όπλων: Το κοντό 5.000 και το δεύτερο 4.500.
Αγοραστής: Θα δώσετε το μακρύ 4.500; Εγώ το έστειλα 4 το κοντό. Πώς τα πήγατε εκεί πάνω δεν ξέρω…

Ένα εκατομμύριο παράνομα όπλα στην Ελλάδα

Τα επίσημα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι περίπου 1.000.000 όπλα κυκλοφορούν παράνομα στη χώρα. Οι κυριότεροι διακινητές προέρχονται από Αλβανία, Ρωσία και Κίνα. Το 2024 κατασχέθηκαν 10.000 όπλα, όμως ανησυχητικό είναι ότι την περίοδο 2020–2023 οι συλλήψεις ανηλίκων για χρήση όπλων αυξήθηκαν κατά 35%.

Ένα εκατομμύριο παράνομα όπλα στην Ελλάδα

Ένα εκατομμύριο παράνομα όπλα στην Ελλάδα

Ενδοκυβερνητική αντιπαράθεση

Δεν είναι μόνο η Κρήτη, δηλώνει ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος ζητά αυστηροποίηση της νομοθεσίας, κριτικάροντας τις αλλαγές που προώθησε ο Γιώργος Φλωρίδης.

Δήλωσε συγκεκριμένα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη στον ραδιοφωνικό σταθμό  «Παραπολιτικά FM»: 
«Εγώ είμαι υπέρ της αυστηροποίησης. Τα όπλα είναι πάρα πολλά στην Ελλάδα. Η νομοθεσία είναι χαλαρή, όπως και οι δικαστικές αποφάσεις». 

Χρυσοχοΐδης: Επίλεκτη μονάδα της ΕΛ. ΑΣ. στους καταυλισμούς Ρομά

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Δικαιοσύνης απαντά ότι δεν υπάρχει νομοθετικό κενό.

Φλωρίδης: «Σύντομα η εισαγγελική απόφαση για την εκταφή του Ντένις Ρούτσι»

«Το νομικό οπλοστάσιο της χώρας είναι επαρκές. Δεν υπάρχει κενό. Αν δεν έχει λυθεί τόσες δεκαετίες, σημαίνει ότι το πρόβλημα είναι πολύ βαθύ» υποστήριξε ο Γιώργος Φλωρίδης.  

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΟΠΛΟΚΑΤΟΧΗ
 |
ΟΠΛΟΧΡΗΣΙΑ
 |
ΒΟΡΙΖΙΑ
 |
ΚΡΗΤΗ
 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top