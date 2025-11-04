Οπλοκατοχή στην Κρήτη: Διαφωνία Χρυσοχοΐδη - Φλωρίδη για τη νομοθεσία

Αλγεινή εντύπωση προκαλούν οι φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που ανέβαζαν οι δράστες του μακελειού στα Βορίζια. Ορισμένοι από αυτούς ποζάρουν γεμάτοι υπερηφάνεια, κρατώντας Καλάσνικοφ, πιστόλια και πολεμικά όπλα, χωρίς να ενοχληθούν από καμία αρχή.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η Κρήτη θεωρείται πλέον «σούπερ μάρκετ» πώλησης νέων όπλων. Μάλιστα, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και ο Γιώργος Φλωρίδης διαφώνησαν δημόσια για το νομικό πλαίσιο που ισχύει.

Οι φωτογραφίες με τα Καλάσνικοφ: Ασυδοσία και επίδειξη δύναμης

Ο ένας από τους συλληφθέντες, με τα αρχικά Σ.Μ., ο οποίος τραυματίστηκε στη συμπλοκή στα Βορίζα και κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση. εμφανίζεται απροκάλυπτα στα social media με Καλάσνικοφ, πιστόλια και βαρύ πολεμικό οπλισμό.

Έχει σχηματίσει με σφαίρες το όνομα του χωριού του – χωρίς να δίνει λογαριασμό σε κανέναν. Ούτε στις αρχές.

Βορίζια: Με σφαίρες το όνομα του χωριού σε ανάρτηση

Νέα όπλα στην αγορά της Κρήτης

Είναι, άραγε, τα όπλα των «παππούδων που πολέμησαν στο ’40»;



Ο αστυνομικός αναλυτής Σταύρος Μπαλάσκας απαντά:

«Τα όπλα αυτά δεν είναι των παππούδων τους. Είναι νέα όπλα, υπερσύγχρονα, που έρχονται μέσω εμπορίου».

Ο τιμοκατάλογος των όπλων στην Κρήτη

Η πρόσφατη επιχείρηση της αστυνομίας για την εξάρθρωση της «κρητικής μαφίας» αποκάλυψε ότι περιοχές του νησιού είχαν μετατραπεί σε παράνομα οπλοπωλεία. Οι έμποροι φωτογράφιζαν μέσα στα σπίτια τους –δίπλα σε καναπέδες και έπιπλα σαλονιού– Καλάσνικοφ, πιστόλια και πολεμικά τυφέκια, τα οποία πωλούσαν από 3.000 έως 7.000 ευρώ!

Σούπερ μάρκετ για όπλα στην Κρήτη

Χαρακτηριστικός είναι ο παρακάτω διάλογος:

Αγοραστής: Πόσο;

Έμπορος όπλων: Για ποιο ενδιαφέρεσαι;

Αγοραστής: Όλα.

Έμπορος όπλων: Το κοντό 5.000 και το δεύτερο 4.500.

Αγοραστής: Θα δώσετε το μακρύ 4.500; Εγώ το έστειλα 4 το κοντό. Πώς τα πήγατε εκεί πάνω δεν ξέρω…

Ένα εκατομμύριο παράνομα όπλα στην Ελλάδα

Τα επίσημα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι περίπου 1.000.000 όπλα κυκλοφορούν παράνομα στη χώρα. Οι κυριότεροι διακινητές προέρχονται από Αλβανία, Ρωσία και Κίνα. Το 2024 κατασχέθηκαν 10.000 όπλα, όμως ανησυχητικό είναι ότι την περίοδο 2020–2023 οι συλλήψεις ανηλίκων για χρήση όπλων αυξήθηκαν κατά 35%.

Ενδοκυβερνητική αντιπαράθεση

Δεν είναι μόνο η Κρήτη, δηλώνει ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος ζητά αυστηροποίηση της νομοθεσίας, κριτικάροντας τις αλλαγές που προώθησε ο Γιώργος Φλωρίδης.

Δήλωσε συγκεκριμένα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά FM»:

«Εγώ είμαι υπέρ της αυστηροποίησης. Τα όπλα είναι πάρα πολλά στην Ελλάδα. Η νομοθεσία είναι χαλαρή, όπως και οι δικαστικές αποφάσεις».

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Δικαιοσύνης απαντά ότι δεν υπάρχει νομοθετικό κενό.

«Το νομικό οπλοστάσιο της χώρας είναι επαρκές. Δεν υπάρχει κενό. Αν δεν έχει λυθεί τόσες δεκαετίες, σημαίνει ότι το πρόβλημα είναι πολύ βαθύ» υποστήριξε ο Γιώργος Φλωρίδης.