Πέθανε σε ηλικία 81 ετών ο Αλέκος Ακριβάκης, πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ

Πέθανε σε ηλικία 81 ετών το ιδρυτικό μέλος και πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ, Αλέκος Ακριβάκης.

Η είδηση του θανάτου του προκαλεί θλίψη σε ολόκληρο τον πολιτικό κόσμο και όχι μόνο. Με ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ, εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια.

Αλέκος Ακριβάκης: Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ για τον θάνατό του

«Με οδύνη και σεβασμό αποχαιρετούμε τον Αλέκο Ακριβάκη, που από το 1965 όταν σε νεαρή ηλικία εξέδωσε την εφημερίδα «Ανένδοτος Βοιωτίας» ως σήμερα διέγραψε μια δυναμική πορεία αγώνων για τη Δημοκρατική Παράταξη.

Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ. Επί 20 και πλέον χρόνια εκπροσώπησε τους συμπατριώτες του στο Κοινοβούλιο και υπηρέτησε με ήθος, εργατικότητα και αφοσίωση το δημόσιο συμφέρον από τις υπουργικές του θέσεις.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του».

Ο Αλέκος Ακριβάκης ήταν ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ / ΙΝΤΙΜΕ (ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ)

Ποιος ήταν ο Αλέκος Ακριβάκης

Ο Αλέκος Ακριβάκης γεννήθηκε στη Θήβα στις 14 Φεβρουαρίου του 1944. Ολοκλήρωσε τις σπουδές του στη νομική και άσκησε τη δικηγορία.

Το 1965 εξέδωσε, σε ηλικία 21 ετών, την εφημερίδα Ανένδοτος Βοιωτίας. Το 1974 ήταν ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ και αργότερα μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής Βοιωτίας.

Διετέλεσε βουλευτής ΠΑΣΟΚ Βοιωτίας για συνολικά 22 χρόνια (1981 – 1985 και 1989 – 2007). Ήταν υφυπουργός Γεωργίας (15 Σεπτεμβρίου 1995 – 22 Ιανουαρίου 1996) και υπουργός Επικρατείας (18 Ιουνίου 2003 – 10 Μαρτίου 2004).

Από το 1985 έως το 1989 υπηρέτησε ως πρόεδρος της Ολυμπιακής Αεροπορίας, αναλαμβάνοντας στη συνέχεια και τις θυγατρικές της εταιρείες, Olympic Catering, Ολυμπιακή Αεροπλοΐα και Τουριστική.