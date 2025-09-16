ΠΑΣΟΚ για Ανδρέα Λοβέρδο: «Για τον Μητσοτάκη ήρθε η ώρα της εξαργύρωσης»

Επίθεση και από Δούκα στη ΝΔ αλλά με «καρφιά» και για Ανδρουλάκη

16.09.25 , 21:49 ΠΑΣΟΚ για Ανδρέα Λοβέρδο: «Για τον Μητσοτάκη ήρθε η ώρα της εξαργύρωσης»
 «Για τον Κυριάκο Μητσοτάκη ήρθε η ώρα της εξαργύρωσης», σχολίασαν πηγές της Χαριλάου Τρικούπη σχετικά με την προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία.

Ο Ανδρέας Λοβέρδος προσχώρησε στη Νέα Δημοκρατία 

«Ο πρωθυπουργός που το 2021 επιχείρησε να χειραγωγήσει τις εσωκομματικές εκλογές στο ΠΑΣΟΚ οργανώνοντας τις παράνομες υποκλοπές, υποδέχτηκε σήμερα τον κ. Λοβέρδο» σχολίασαν πηγές της αξιωματικής αντιπολίτευσης.  

Ανδρουλάκης: Ήρθε η ώρα της μεγάλης πολιτικής αλλαγής

 «Ο κ. Λοβέρδος το 2023, μετά τη μη εκλογή του, αποχώρησε από το ΠΑΣΟΚ, ενώ το 2024 ίδρυσε κόμμα πριν τις ευρωεκλογές με μοναδικό στόχο να στερήσει από το ΠΑΣΟΚ τη δεύτερη θέση» υποστήριξαν  οι ίδιες πηγές. 

Α. Λοβέρδος: Έπρεπε να μηνύσω τον Τσίπρα - Σκεφτόμουν να τον χτυπήσω

«Όταν κατεβαίνεις για πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ  και λες “για πάντα ΠΑΣΟΚ” και μετά πας και προσχωρείς στη ΝΔ, εγώ δεν χρειάζεται να το περιγράψω, γιατί θα είναι με έναν άσχημο τρόπο» δήλωσε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδωνής στο OPEN. 

Χ. Δούκας: Πυρά κατά Α. Λοβέρδου και αιχμές για Ν. Ανδρουλάκη

Βέλη κατά Λοβέρδου για λογικές εξουσιολαγνείας αλλά και «καρφιά» κατά Ανδρουλάκη για έλλειψη ξεκάθαρης ταυτότητας εξαπέλυσε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας: «Πρέπει να σταθούμε ενεργά απέναντι στις κινδυνολογικές ρητορείες περί “αστάθειας” που εκπορεύονται από το Μαξίμου και αποσκοπούν σε παράδοση της κεντροαριστεράς στον κ. Μητσοτάκη».

«Πόλεμος» Δούκα – Μπακογιάννη για τη Βασιλίσσης Όλγας

