«Πόλεμος» Δούκα – Μπακογιάννη για τη Βασιλίσσης Όλγας

Η πρόθεση του Δήμου Αθηναίων να ανοίξει ξανά τη Βασιλίσσης Όλγας γίνεται μήλον της Έριδος, καθώς ο νυν δήμαρχος Χάρης Δούκας και ο πρώην δήμαρχος Κώστας Μπακογιάννης συγκρούονται, ενώ στην αντιπαράθεση παρεμβαίνουν και τρία υπουργεία.

Το Γραφείο Τύπου του Δήμου Αθηναίων κατηγορεί τα Υπουργεία Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, και Υποδομών και Μεταφορών ότι «ενώνονται για να υπερασπιστούν τον ηττημένο των εκλογών, κ. Μπακογιάννη, εις βάρος των πολιτών».

Από την πλευρά του, ο Κώστας Μπακογιάννης κατηγορεί τον Χάρη Δούκα για «κωλοτούμπα», αναξιοπιστία και λαϊκισμό, καθώς αρχικά είχε απαξιώσει το έργο, για να το αποδεχθεί τελικά.

