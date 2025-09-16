Ο Ανδρέας Λοβέρδος προσχώρησε στη Νέα Δημοκρατία

«Μακριά από ταμπέλες και δόγματα», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Στη Νέα Δημοκρατία προσχώρησε ο Ανδρέας Λοβέρδος / ERT
Ο Ανδρέας Λοβέρδος προσχώρησε επίσημα στη Νέα Δημοκρατία και συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, το πρωί της Τρίτης (16/9). 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης καλωσόρισε τον Ανδρέα Λοβέρδο και μαζί του και τα στελέχη του κόμματος «Δημοκράτες».

Α. Λοβέρδος: Έπρεπε να μηνύσω τον Τσίπρα - Σκεφτόμουν να τον χτυπήσω

«Καλωσορίζουμε στη Νέα Δημοκρατία τον καθηγητή Ανδρέα Λοβέρδο και στελέχη των Δημοκρατών. Ο ίδιος δεν χρειάζεται συστάσεις, καθώς έχει ήδη μακρά πορεία στην πολιτική. Ενώ η παράταξή μας έχει αποδείξει ότι κρατά ανοιχτές τις πόρτες της σε κάθε δύναμη που πιστεύει στην ισχυρή, σύγχρονη, δημοκρατική και ευρωπαϊκή Ελλάδα. Μακριά από ταμπέλες και δόγματα, λοιπόν, ενώνουμε τις προσπάθειές μας για μια καλύτερη ζωή των πολιτών και ένα καλύτερο μέλλον για τη χώρα. Ιδίως σε μία διεθνή συγκυρία αβεβαιότητας που επιβάλλει ενότητα, συνεργασία και εσωτερική πολιτική σταθερότητα. Ανδρέα, καλή αρχή και καλή δύναμη», είπε ο πρωθυπουργός. 

Ο κ. Λοβέρδος πρόκειται να είναι υποψήφιος με το κόμμα στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. 

Από τη μεριά του, ο πολιτικός δήλωσε «Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, πατριωτικά, μεταρρυθμιστικά, φιλελεύθερα».

Θύμα απάτης μέσω τεχνητής νοημοσύνης ο Ανδρέας Λοβέρδος

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πρώην υπουργός, μετά την αποχώρησή του από το ΠΑΣΟΚ, ίδρυσε τον Φεβρουάριο του 2024 το κόμμα «Δημοκράτες» με το οποίο μετείχε στις ευρωεκλογές του 2024.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ
 |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
 |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
