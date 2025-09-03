Ανδρουλάκης: Ήρθε η ώρα της μεγάλης πολιτικής αλλαγής

Το μήνυμα η σημερινή επέτειος να γίνει «αφετηρία μιας νέας ηθικής και αξιακής επανάστασης, απέναντι στη διαφθορά, την παρακμή, την ατιμωρησία, την αλαζονεία ενός κλειστού συστήματος εξουσίας, του συστήματος του κ. Μητσοτάκη, που σπαταλά τις ευκαιρίες και υποθηκεύει το μέλλον τη χώρας», έστειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Ζάππειο, με την κεντρική ομιλία του στις εκδηλώσεις για την 51η επέτειο από την Ιδρυτική Διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ.

«3η Σεπτέμβρη - 51 χρόνια ΠΑΣΟΚ»: Θεματική εκδήλωση για το δημογραφικό

Ζήτησε ενότητα και συστράτευση του κόσμου «για τη μεγάλη πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο λαός μας», για «μια Ελλάδα για όλους». «Από εδώ, από το Ζάππειο λέμε ότι η ήττα της ΝΔ θα είναι νίκη του ελληνικού λαού, νίκη της δικαιοσύνης, νίκη της διαφάνειας, νίκη κάθε πολίτη. Αυτό είναι το χρέος μας και σε αυτόν τον αγώνα καλώ κάθε δημοκράτη και κάθε προοδευτικό, για τη μεγάλη πολιτική αλλαγή, για μια Ελλάδα για όλους τους Έλληνες», τόνισε. Παράλληλα από το ίδιο βήμα παρουσίασε το σχέδιο του κόμματος για την αντιμετώπιση του Δημογραφικού.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, ο οποίος άσκησε έντονη κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ξεκίνησε την ομιλία του σημειώνοντας ότι απόψε αποστέλλεται από αυτή τη συγκέντρωση ένα «καθαρό μήνυμα»: «Οι μέρες της ασυδοσίας της ΝΔ σε λίγο τελειώνουν. Όλοι μαζί θα δώσουμε τον αγώνα για τη μεγάλη πολιτική αλλαγή για την οποία διψά ο λαός. Η ακρίβεια, η διαφθορά, η παρακμή της δημόσιας υγείας, η θεσμική απαξίωση εξάντλησαν τις αντοχές του ελληνικού λαού. Αποδείχθηκαν κατώτεροι των προσδοκιών του». «Γι' αυτό», υπογράμμισε, «έχει έρθει η ώρα με την ψήφο του να ανοίξει ο δρόμος της πολιτικής αλλαγής που έχει ανάγκη ο τόπος».

Υποστήριξε ότι η μεγάλη εικόνα για τη χώρα μας λέει ότι «το σύστημα εξουσίας είναι κουρασμένο, διεφθαρμένο, αναξιόπιστο, εγκλωβισμένο στη μικροπολιτική και βουτηγμένο στα σκάνδαλα, ένα σύστημα που θυσιάζει το μέλλον της χώρας για το πρόσκαιρο πολιτικό κέρδος». «Εμείς λέμε: Η πολιτική δεν είναι σόου σε απευθείας μετάδοση» και πως «στόχος της δικής μας πολιτικής είναι μια κοινωνία δυνατή και με αυτοπεποίθηση, και μια πολιτεία που λειτουργεί ως οργανωτής και εγγυητής της ελευθερίας και της δικαιοσύνης».

Ασκώντας έντονη κριτική στον κ. Μητσοτάκη για «αναξιοπιστία», ο κ. Ανδρουλάκης σχολίασε ότι «‘Ηθική' και ‘κυβέρνηση Μητσοτάκη' είναι δυο έννοιες ασύμβατες». Ανέφερε ειδικότερα ότι ενώ το 2019 εκλέχθηκε «με το προσωπείο του μεταρρυθμιστή και του μετριοπαθούς πολιτικού που θα φέρει την ευρωπαϊκή κανονικότητα», «θέλει να μας κάνει να πιστέψουμε ότι κανονικότητα ειναι η διαφθορά και η ατιμωρησία». «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη συνεχίζει να ταυτίζεται με όσες πρακτικές μας οδήγησαν η κυβέρνηση Καραμανλή στα όρια της χρεοκοπίας. Απαξιώνουν, διχάζουν», είπε.

