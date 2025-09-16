Δένδιας από Καβύλη Έβρου: Η ελευθερία και η ανεξαρτησία δεν είναι δεδομένες

«Διαφυλάσσονται με αγώνα και πολλές φορές με την ανθρώπινη ζωή»

Πολιτικη
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ, φωτογραφίες Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/Ευάγγελος Καραΐσκος
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

«Η ελευθερία δεν είναι δεδομένη, η ανεξαρτησία δεν είναι δεδομένη, διαφυλάσσονται και διαφυλάσσονται με αγώνα, με προσπάθεια και πολλές φορές με το ύψιστο αγαθό, την ανθρώπινη ζωή», υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, κατά την ομιλία του στην τελετή αποκαλυπτηρίων του Μνημείου για τους πεσόντες της 3ης Ελληνικής Ορεινής Ταξιαρχίας στη Μάχη του Ρίμινι, στην Ιταλία, τον Σεπτέμβριο του 1944, που οργάνωσε ο Δήμος Ορεστιάδας στην Καβύλη του Έβρου.

Δένδιας: Νέες μεγάλες αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις

«Τιμάμε σήμερα τους νεκρούς του 1944 στο Ρίμινι και δι' αυτών τιμάμε όσους χάθηκαν μέσα στα χρόνια στην υπηρεσία του έθνους, του λαού, της πατρίδας και της ιδέας του ανθρώπου. Τους θυμόμαστε και οφείλουμε να τους θυμόμαστε με αγάπη και σεβασμό.

Το μνημείο στην Καβύλη Έβρου για τους πεσόντες της 3ης Ορεινής Ταξιαρχίας στο Ρίμινι της Ιταλίας

Το μνημείο στην Καβύλη Έβρου για τους πεσόντες της 3ης Ορεινής Ταξιαρχίας στο Ρίμινι της Ιταλίας  

Με την ανέγερση αυτού του μνημείου ο Δήμος Ορεστιάδας προσέφερε μία διαρκή, ορατή και απτή υπόμνηση της θυσίας τον απελθόντων, αλλά και του χρέους των παρόντων. Τη διαρκή υπόμνηση του εθνικού χρέους. Αυτό είναι το καθήκον που οι Ένοπλες Δυνάμεις υπηρετούν σήμερα με συνέχεια», είπε ο υπουργός.


Δένδιας: «Απαράδεκτες κι απρεπείς οι δηλώσεις Φιντάν»

«Βρισκόμαστε εδώ για να τιμήσουμε μία κορυφαία στιγμή της ελληνικής ιστορίας στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που ανέδειξε την παρουσία των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια υπέρ της ελευθερίας και της δημοκρατίας, σε μία στιγμή μάλιστα που η Ελλάδα δεν είχε ακόμη απελευθερωθεί - οι Γερμανοί αποχώρησαν πιεζόμενοι από την Ελλάδα των Οκτώβριο του 1944», τόνισε και συνέχισε:

«Αναδεικνύεται έτσι η συμβολή μας στην κοινή συμμαχική προσπάθεια και το γεγονός ότι αυτή δεν περιορίστηκε στα όρια της εθνικής μας επικράτειας, αλλά υπηρέτησε ευρύτερα τον αγώνα για ελευθερία όλων των λαών εκτός των συνόρων της τότε δουλωμένης πατρίδας μας.

Πάντοτε η παρουσία μας εντασσόταν στη σταθερή προσήλωση στις αρχές της ελευθερίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Σε αυτή την ευρύτερη εθνική προσπάθεια εντάσσεται και αυτή η μεγάλη ιστορική στιγμή.

Από εκείνη τη μάχη η ονομασία "Ρίμινι" συνοδεύει την 3η ταξιαρχία και αποτελεί υπόμνηση όχι μόνο σε αυτούς που υπηρετούν, αλλά σε όλους μας, του καθήκοντος και της ιστορικής ευθύνης.

Οι πεσόντες εκείνης της μάχης υπενθυμίζουν το αυτονόητο διαχρονικό μήνυμα: Η ελευθερία δεν είναι δεδομένη, η ανεξαρτησία δεν είναι δεδομένη, διαφυλάσσονται και διαφυλάσσονται με αγώνα, με προσπάθεια και πολλές φορές με το ύψιστο αγαθό, την ανθρώπινη ζωή».

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας με τον Δήμαρχο Ορεστιάδας και μέλη συλλόγων του Έβρου

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας με τον Δήμαρχο Ορεστιάδας και μέλη συλλόγων του Έβρου 

Δένδιας: Η ιστορική μνήμη έχει σημασία όταν μετουσιώνεται  

Ο κ. Δένδιας επισήμανε πως «το ιστορικό παράδειγμα, η ιστορική μνήμη, έχει και αποκτά ιδιαίτερη σημασία, όταν μετουσιώνεται σε σύγχρονη πρακτική μέσα από συγκεκριμένες επιλογές».

«Στη δική μας χρονική συγκυρία μετουσιώνεται μέσα από την τιτάνια προσπάθεια των Ενόπλων Δυνάμεων να μεταρρυθμιστούν, να οδηγηθούν στη νέα πραγματικότητα για να επιτελέσουν το ίδιο το βασικό τους, το συνταγματικό τους, το πατριωτικό τους καθήκον, την υπηρεσία στην ελευθερία και την ανεξαρτησία των Ελλήνων, στη διασφάλιση του ύψιστου αγαθού της ζωής, της ελευθερίας, της ανεξαρτησίας της κάθε μίας Ελληνίδας και του κάθε Έλληνα, αυτό που έχουμε ονομάσει "ΑΤΖΕΝΤΑ 2030"» σημείωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Δένδιας από φυλάκιο στον Έβρο: Υπερηφάνεια για τους φρουρούς της Ελλάδας 

Αναφέρθηκε και στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις που υπηρετούν σήμερα εκτός ελληνικού εδάφους, λέγοντας ότι «υπηρετούν το παγκόσμιο αγαθό τής νομιμότητας, υπηρετούν τα ευρωπαϊκά συμφέροντα, υπηρετούν τα ελληνικά συμφέροντα».

Για όλα τα μέλη των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων που έχουν χάσει διαχρονικά τη ζωή τους, εντός και εκτός Ελλάδας ο κ. Δένδιας είπε ότι «είναι διαχρονικοί ήρωες και ένδοξοι υπηρέτες του ελληνισμού, του λαού και του έθνους».

Την επιμνημόσυνη δέηση τέλεσε ο Μητροπολίτης Δαμασκηνός, τηρήθηκε σιγή ενός λεπτού και κατατέθηκαν στεφάνια.

Παρόντες στην τελετή ήταν ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Χρήστος Δερμεντζόπουλος, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου Δημήτριος Γλυμής, ο διοικητής της 1ης Στρατιάς Σταύρος Παπασταθόπουλος, ο διοικητής του Δ' Σώματος Στρατού Παναγιώτης Καβιδόπουλος, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης, ο γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης Δημήτρης Γαλαμάτης, 
 

