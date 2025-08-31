Κόντρα για τα μη κρατικά Πανεπιστήμια

Ποιος θα είναι ο πρύτανης στο Πανεπιστήμιο Keele

STAR.GR
Πολιτικη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Άγρια κόντρα έχει ξεσπάσει μετά την αδειοδότηση των πρώτων τεσσάρων, μη κρατικών πανεπιστημίων, καθώς ως πρύτανης του ενός, εμφανίζεται ο πρώην γενικός γραμματέας του υπουργείου Παιδείας, Οδυσσέας Ζώρας. 

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γιώργου Ευγενίδη πρόκειται για το University of Keele, το οποίο πέρασε από την κρίση της ΕΘΑΕ και θα μπορεί να λειτουργεί στην Αθήνα από το διδακτικό έτος που ξεκινά και θα έχει 6 σχολές. 

Πρύτανης θα είναι ο Οδυσσέας Ζώρας, ο οποίος για χρόνια ήταν πρύτανης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, ενώ θήτευσε για χρόνια ως Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, όντας ένας από τους συνδιαμορφωτές του νόμου για τα μη κρατικά πανεπιστήμια.

Ο κ. Ζώρας αποχώρησε τον Ιούλιο του 2024 από τη θέση του στο Υπουργείο και αυτό είναι που κάνει το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ να ασκούν κριτική για τη λογική της "περιστρεφόμενης πόρτας", ότι δηλαδή αξιοποιεί τον προηγούμενο ρόλο του για να αποκατασταθεί επαγγελματικά. 

Το υπουργείο Παιδείας πάντως απαντά ότι ο κ. Ζώρας έχει ένα άρτιο βιογραφικό, ενώ η υπουργός Σοφία Ζαχαράκη με σημερινή της συνέντευξη την ίδρυση και λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων ως νίκη του αυτονόητου και αναγκαία μεταρρύθμιση. 
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
