Ερντογάν: «Οι Έλληνες ληστεύουν, ξυλοκοπούν και δολοφονούν πρόσφυγες»

Νέα «επίθεση» εναντίον της χώρας μας εξαπέλυσε o Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν καθώς είπε χαρακτηριστικά πως «σχεδόν καθημερινά γινόμαστε μάρτυρες στο δράμα προσφύγων που εκδιώχθηκαν, ληστεύτηκαν, ξυλοκοπήθηκαν ή ακόμη και δολοφονήθηκαν από τα ελληνικά σώματα ασφαλείας».

Ο Ερντογάν μίλησε μέσω βίντεο σε συνέδριο που διεξάγεται στην Κωνσταντινούπολη με θέμα το προσφυγικό και ισχυρίστηκε μεταξύ άλλων πως «περίπου 30.000 μετανάστες, κυρίως γυναίκες και παιδιά, έχασαν τη ζωή τους στη Μεσόγειο. Δεκάδες χιλιάδες παιδιά από τη Συρία που κατέφυγαν στην Ευρώπη απήχθησαν και η τύχη τους είναι άγνωστη».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου είπε από την πλευρά του πως «Οποιαδήποτε κατασκευή δεν μπορεί να σταθεί απέναντι στην πραγματικότητα και σε ότι αφορά τη φύλαξη των ελληνικών και Ευρωπαϊκών συνόρων και σε ότι αφορά τη διάσωση ανθρώπων στη θάλασσα αλλά και στον Έβρο.»

Τόνισε ότι «σε ό,τι αφορά τις ανυπόστατες και αστήρικτες κατηγορίες για το θέμα των μεταναστών, η χώρα μας απαντά με πράξεις που σώζουν ζωές στο Αιγαίο και στον Έβρο.»

«Σε ό,τι αφορά τη συμπεριφορά της χώρας μας για το προσφυγικό, μιλάνε τα περιστατικά όταν οι άνθρωποι χρειάζονται βοήθεια και παρίσταται ανάγκη. Όλα τα περιστατικά που καταγγέλλονται ερευνώνται, αλλά δεν επιβεβαιώνονται» πρόσθεσε.

Ο υπουργός Μετανάστευσης Νότης Μηταράκης σε ανάρτηση του σε ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης είπε ότι « Οχτώ πρόσφυγες αγνοούνται και 104 διασώθηκαν στις Κυκλάδες από ιστιοφόρο σκάφος που έπλευσε από τις τουρκικές ακτές για την Ευρώπη. Η Τουρκία μπορεί να κάνει καλύτερη δουλειά, συνεργαζόμενη με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα για να προστατεύσει ανθρώπινες ζωές και να εκριζώσει δίκτυα λαθροδιακινητών, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τη Συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας του 2016».

