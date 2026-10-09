Πώς μπορώ να μάθω ποια επιδόματα δικαιούμαι

Όλα τα επιδόματα που είναι διαθέσιμα στο gov.gr

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι πολίτες μπορούν να ελέγξουν τα διαθέσιμα επιδόματα στο gov.gr, επιλέγοντας «Υγεία και Πρόνοια» και «Επιδόματα».
  • Απαιτείται είσοδος με προσωπικούς κωδικούς Taxisnet για να δουν αν είναι δικαιούχοι.
  • Διαθέσιμα επιδόματα περιλαμβάνουν: επίδομα ανεργίας, οικογενειακά επιδόματα, επίδομα θέρμανσης, και κοινωνικό μέρισμα.
  • Ορισμένα επιδόματα δεν είναι διαθέσιμα στο gov.gr και απαιτούν φυσική παρουσία ή κατάθεση σε άλλους φορείς.
  • Αυτά περιλαμβάνουν εξωιδρυματικά επιδόματα και τοπικά δημοτικά βοηθήματα.

Στο gov.gr οι πολίτες μπορούν να δουν ποια επιδόματα είναι διαθέσιμα, ποιες είναι οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια και πώς θα τα λάβουν. 

Για να βρουν τα επιδόματα, πρέπει να μπουν στο gov.gr, να επιλέξουν «Υγεία και Πρόνοια» και στη συνέχεια «Επιδόματα» και με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet βλέπουν εάν είναι ή όχι δικαιούχοι. 

Τα επιδόματα που είναι διαθέσιμα στo gov.gr είναι τα εξής:

Αίτηση επιδόματος ανεργίας 

Αναγγελία άφιξης σε κατάλυμα

Βεβαίωση οικογενειακών επιδομάτων για φορολογική χρήση

Βοήθημα ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων

ΔΗΛΟΣ 365

Εισοδηματική ενίσχυση ορεινών ή/και μειονεκτικών περιοχών

Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα

Επίδομα αναδοχής

Επίδομα θέρμανσης

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας

Επίδομα παιδιού

Επίδομα στέγασης

Κοινωνικό Μέρισμα

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο

Κουπόνι υπερυψηλής ευρυζωνικότητας – Superfast Broadband

Μεταφορικό ισοδύναμο

Προπληρωμένη κάρτα παροχών και επιδομάτων

Στεγαστικό επίδομα Δημόσιων ΣΑΕΚ

Συμβεβλημένα βιβλιοπωλεία

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα

Επίδομα γέννησης

Τα επιδόματα που δε βρίσκονται στο gov.gr

Υπάρχουν, όμως, και ορισμένα επιδόματα ή βοηθήματα που δεν είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του gov.gr και απαιτούν φυσική παρουσία ή απευθείας κατάθεση σε άλλους φορείς, όπως:

  • Εξωιδρυματικό επίδομα (e-ΕΦΚΑ)
  • Ειδικό Εποχικό Βοήθημα ΔΥΠΑ
  • Τοπικά ή έκτακτα δημοτικά βοηθήματα / επιδόματα Κοινωνικής Προστασίας
  • Επιδόματα/Βοηθήματα από Ταμεία Αλληλοβοήθειας ή Ειδικούς Λογαριασμούς 

 

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