Στο gov.gr οι πολίτες μπορούν να δουν ποια επιδόματα είναι διαθέσιμα, ποιες είναι οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια και πώς θα τα λάβουν.
Για να βρουν τα επιδόματα, πρέπει να μπουν στο gov.gr, να επιλέξουν «Υγεία και Πρόνοια» και στη συνέχεια «Επιδόματα» και με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet βλέπουν εάν είναι ή όχι δικαιούχοι.
Τα επιδόματα που είναι διαθέσιμα στo gov.gr είναι τα εξής:
Βεβαίωση οικογενειακών επιδομάτων για φορολογική χρήση
Βοήθημα ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων
Εισοδηματική ενίσχυση ορεινών ή/και μειονεκτικών περιοχών
Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας
Κουπόνι υπερυψηλής ευρυζωνικότητας – Superfast Broadband
Προπληρωμένη κάρτα παροχών και επιδομάτων
Στεγαστικό επίδομα Δημόσιων ΣΑΕΚ
Τα επιδόματα που δε βρίσκονται στο gov.gr
Υπάρχουν, όμως, και ορισμένα επιδόματα ή βοηθήματα που δεν είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του gov.gr και απαιτούν φυσική παρουσία ή απευθείας κατάθεση σε άλλους φορείς, όπως:
- Εξωιδρυματικό επίδομα (e-ΕΦΚΑ)
- Ειδικό Εποχικό Βοήθημα ΔΥΠΑ
- Τοπικά ή έκτακτα δημοτικά βοηθήματα / επιδόματα Κοινωνικής Προστασίας
- Επιδόματα/Βοηθήματα από Ταμεία Αλληλοβοήθειας ή Ειδικούς Λογαριασμούς
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