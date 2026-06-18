Τις πληροφορίες για το πώς χτίζεται ο «κουμπαράς» της ΔΕΘ, ποιες εξαγγελίες έχουν πέσει στο τραπέζι και ποιες έχουν αποκλειστεί μετέδωσε ο αρχισυντάκτης του πολιτικού ρεπορτάζ του Star Πέτρος Μποτσαράκος στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Ευγενίδη.

Όπως ανέφερε, ο «κουμπαράς» της ΔΕΘ μέχρι την περασμένη εβδομάδα είχε οροφή 800 εκατομμύρια και πλέον έχουμε φτάσει το 1 δις ευρώ γιατί αποπληρώθηκε πρόωρα ένα μέρος του χρέους. Αυτό με τη σειρά του δημιούργησε νέο δημοσιονομικό χώρο για παροχές περίπου άλλων 200 εκατομμυρίων ευρώ.

Υπάρχει επίσης η προσδοκία ότι τα έσοδα από τον τουρισμό θα δώσουν νέα ώθηση και θα δούμε πόσο μπορεί να ανέβει το διαθέσιμο ποσό για εξαγγελίες.

Το σκεπτικό της κυβέρνησης είναι να πάμε σε νέες μειώσεις άμεσων φόρων, στο τραπέζι είναι και η μείωση της προκαταβολής φόρου και οι διορθώσεις για τα τεκμήρια στους ελεύθερους επαγγελματίες, ενώ θα υπάρξει και πακέτο για στήριξη των ευάλωτων.

13η σύνταξη πάντως και 13ος μισθός στο Δημόσιο δεν είναι στο τραπέζι για αυτά θα στοίχιζαν 4 δις σε μόνιμη βάση. Στήριξή των συνταξιούχων πάντως θεωρείται δεδομένο ότι θα υπάρξει θα δούμε ποια μορφή θα πάρει.