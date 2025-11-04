Ειδοποιητήρια για 187.000 αυτοκίνητα χωρίς ασφάλιση ή τέλη κυκλοφορίας!

Ούτε ασφάλιση ούτε πληρωμένα τέλη κυκλοφορίας για 87.000 οχήματα

04.11.25 , 18:44 Ειδοποιητήρια για 187.000 αυτοκίνητα χωρίς ασφάλιση ή τέλη κυκλοφορίας!
Οικονομια
αυτοκίνητα
Πλησιάζουν τις 200.000 τα αυτοκίνητα που βρέθηκαν από τους διασταυρωτικούς ελέγχους να μην διαθέτουν ασφάλιση ή να κυκλοφορούν χωρίς να έχουν καταβάλει οι ιδιοκτήτες τους τα τέλη κυκλοφορίας.     

Σαφάρι για τα ανασφάλιστα οχήματα - Αυτά είναι τα προβλεπόμενα πρόστιμα

Όπως ανακοινώθηκε, στο πλαίσιο των  διασταυρωτικών ελέγχων που πραγματοποιούνται για τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας και της νόμιμης κυκλοφορίας των οχημάτων, ολοκληρώθηκε νέος κύκλος αποστολής ειδοποιητηρίων σε ιδιοκτήτες οχημάτων που είναι ανασφάλιστα ή/ και δεν έχουν καταβάλει τέλη κυκλοφορίας.

Τέλη κυκλοφορίας: Πώς πληρώνονται και πώς εκτυπώνονται

Συνολικά απεστάλησαν 187.301 ειδοποιητήρια και συγκεκριμένα:

α) 99.498 ειδοποιητήρια που αφορούν σε μη καταβολή τελών κυκλοφορίας του 2025 σε 80.758 φυσικά πρόσωπα και 4.452 νομικά πρόσωπα και

β) 87.803 ειδοποιητήρια για μη συμμόρφωση ασφάλισης σε 71.663 φυσικά πρόσωπα και 4.139 νομικά πρόσωπα.

Εξ αυτών, 87.026 οχήματα εντοπίστηκαν χωρίς συμμόρφωση και ως προς την ασφάλιση και ως προς τα τέλη κυκλοφορίας! 
 

ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΑ
ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΑΠΛΗΡΩΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
