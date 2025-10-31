Στη φυλακή οδηγείται γνωστός σεφ που συνελήφθη για φοροδιαφυγή

Είχε κρύψει εισοδήματα ύψους 1.341.000 ευρώ

Στη φυλακή οδηγείται γνωστός σεφ που συνελήφθη για φοροδιαφυγή και μη απόδοση ΦΠΑ, με μεγάλο συνολικό χρέος προς το Δημόσιο.

Ο γνωστός σεφ - που την τρέχουσα σεζόν είχε δική του τηλεοπτική εκπομπή το Σαββατοκύριακο - κατηγορείται πως σε τρία χρόνια απέκρυψε εισοδήματα 1.341.000 ευρώ ενώ δεν απέδωσε και φόρους 375.000 ευρώ.

ΑΑΔΕ: Επιχείρηση... «Κρουαζιέρα θα σε πάω» στα ημερόπλοια της Σαντορίνης!

Ο σεφ συνελήφθη χθες (30.10.2025) στην περιοχή της Κηφισιάς από αστυνομικούς του Τμήματος Αναζητήσεων.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, εκκρεμούσε σε βάρος του Διάταξη Προέδρου Εφετών Αθηνών με την οποία διατηρείται σε ισχύ Ένταλμα Σύλληψης της κυρίας Ανακρίτριας του 23ου Τακτικού Ανακριτικού Τμήματος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, με το οποίο διατάσσεται η σύλληψη και προσαγωγή ενώπιον της, ως κατηγορούμενος για τις πράξεις: α) φοροδιαφυγή με τη μορφή της μη απόδοσης Φ.Π.Α., όπου το προς απόδοση ποσό φόρου υπερβαίνει ανά διαχειριστικό έτος το ποσό των 100.000 ευρώ, κατ΄ εξακολούθηση και β) φοροδιαφυγή με τη μορφή της μη απόδοσης Φ.Π.Α., όπου το προς απόδοση ποσό φόρου υπερβαίνει ανά διαχειριστικό έτος το ποσό των 50.000 ευρώ κατ’ εξακολούθηση.

Επίσης εκκρεμούσε ένα Ένταλμα Σύλληψης του 15ου Τακτικού Ανακριτικού Τμήματος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, με το οποίο διατάσσεται η σύλληψη και προσαγωγή του ενώπιον της, ως κατηγορούμενος για πράξεις φοροδιαφυγής.

Πασίγνωστη ηθοποιός στα δίχτυα της ΑΑΔΕ για φοροδιαφυγή

Ειδικότερα, ο διωκόμενος, ο οποίος ήταν ιδιοκτήτης επιχείρησης με αντικείμενο εργασιών χονδρικό εμπόριο τροφίμων, αφενός μεν κατά το χρονικό διάστημα 2018-2020 απέκρυψε από τα όργανα Φορολογικής Διοίκησης φορολογητέα εισοδήματα, που ανέρχονται στο ποσό των 1.341.000 ευρώ, αφετέρου δε, κατά τη χρονική περίοδο 2017-2020 δεν απέδωσε τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας που ανέρχεται στο ποσό των 375.000 ευρώ.

Το όνομα του επιχειρηματία και γνωστού σεφ περιλαμβάνεται στις λίστες των μεγαλοοφειλετών του δημοσίου τα ονόματα των οποίων δίνονται στη δημοσιότητα σε ετήσια βάση.

Οι συνολικές του υποχρεώσεις με βάση αυτή τη λίστα ανέρχονται στα 2,5 εκατ. ευρώ. Το πρωί οδηγήθηκε από την Αστυνομία στην Εισαγγελία και πλέον οδηγείται στις φυλακές.

 

