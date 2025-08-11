ΑΑΔΕ: Επιχείρηση... «Κρουαζιέρα θα σε πάω» στα ημερόπλοια της Σαντορίνης!

Με μια απόλυτα συντονισμένη επιχείρηση, οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων πραγματοποίησαν έφοδο στα γνωστά ημερόπλοια της Σαντορίνης, που πραγματοποιούν τις ημερήσιες κρουαζιέρες πέριξ του νησιού.

Όπως ανακοινώθηκε, την ώρα, που δεκάδες σκάφη έδεναν στα λιμάνια της Βλυχάδας και του Ακρωτηρίου, γεμάτα τουρίστες, οι οποίοι είχαν απολαύσει το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα του νησιού, οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ άρχισαν τον έλεγχο.

