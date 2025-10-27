Συντάξεις Νοεμβρίου: Πότε θα γίνουν οι πληρωμές

Αναλυτικά οι ημερομηνίες για κάθε ταμείο

27.10.25
Στις τράπεζες θα μεταβούν για την πληρωμή των συντάξεων Νοεμβρίου 2025 χιλιάδες συνταξιούχοι. 

Οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ Μισθωτών και Μη Μισθωτών και διαμορφώνονται ως ακολούθως:

Αναλυτικά, οι ημερομηνίες των πληρωμών: 

  • Σήμερα 27 Οκτωβρίου αναμένεται να πληρώσουν τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ τις κύριες συντάξεις. Επίσης την ίδια ημέρα θα δοθούν τα ποσά των κύριων συντάξεων  που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (των μη Μισθωτών και των μισθωτών).
  • Στις 30 Οκτωβρίου προβλέπεται να καταβάλλουν τα τέως Ταμεία Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] τις κύριες συντάξεις. Επιπλέον την ίδια ημέρα θα δοθούν οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου αλλά και οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος.
