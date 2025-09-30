Ελεύθεροι επαγγελματίες: Αυξάνονται το 2026 οι ασφαλιστικές εισφορές

Πού κυμαίνονται οι αυξήσεις

STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Unsplash
Αυξήσεις ασφαλιστικών για τους ελεύθερους επαγγελματίες / ANT1
Από το 2026 αναμένεται αύξηση 4% με 5% στις ασφαλιστικές εισφορές όλων των ελεύθερων επαγγελματιών, με τις τρεις πρώτες ασφαλιστικές κατηγορίες —στις οποίες υπάγεται η πλειονότητα των ασφαλισμένων— να σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, στην 1η κατηγορία η αύξηση θα κυμαίνεται από 9 έως 12 ευρώ το μήνα, στη θα φτάνει περίπου τα 14 ευρώ, ενώ στην θα κυμαίνεται μεταξύ 14 και 17 ευρώ.

Συντάξεις: Γιατί δεν πρέπει να μένετε πάνω από 40 χρόνια στην εργασία

Το πρόβλημα, όμως, δεν είναι μόνο οικονομικό αλλά και προοπτικής. Σχεδόν 8 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες επιλέγουν την κατώτατη κατηγορία, κυρίως επειδή δυσκολεύονται να καλύψουν υψηλότερες εισφορές. Ωστόσο, αυτή η επιλογή οδηγεί σε μικρότερες συντάξεις στο μέλλον: για την 1η κατηγορία η σύνταξη φτάνει τα 860 ευρώ μεικτά, ενώ για την 3η αγγίζει τα 1.110 ευρώ.

Μέχρι σήμερα, οι αυξήσεις στις ασφαλιστικές εισφορές καθορίζονταν με βάση τον πληθωρισμό. Αν ίσχυε ακόμα αυτό το σύστημα, οι επιβαρύνσεις θα ήταν κάτω από 3%.

Πιερρακάκης: Μηδενικός φόρος πολυτέκνων και για ελεύθερους επαγγελματίες

Το νέο καθεστώς, όμως, προβλέπει ότι οι εισφορές θα αυξάνονται ανάλογα με την πορεία των μισθών. Η εφαρμογή του είχε αρχικά προγραμματιστεί για την 1η Ιανουαρίου 2025, αλλά αναβλήθηκε, προκειμένου να εξαιρεθεί ο υπολογισμός των μισθολογικών αυξήσεων στο Δημόσιο. Έτσι, από την 1η Ιανουαρίου 2026, οι αυξήσεις θα βασίζονται αποκλειστικά στις μεταβολές των μισθών στον ιδιωτικό τομέα.

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
