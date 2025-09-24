Ειδικό επίδομα ΑμεΑ 750 ευρώ: Ξεκινούν οι αιτήσεις

Αιτήσεις για τους 1.000 δικαιούχους –  Ποιοι το δικαιούνται.

Ξεκίνησε σήμερα Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου στις 13:00, η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων των Δήμων για συμμετοχή στο «Ειδικό Πρόγραμμα Απασχόλησης για την πρόσληψη 1.000 επιπλέον ανέργων Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού».

Σκοπός του προγράμματος είναι η επίτευξη της ενεργής συμμετοχής των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας, την οποία πρωτίστως εγγυάται η ένταξη/επανένταξη τους στην αγορά εργασίας.

