Φοιτητικά σπίτια: Στα ύψη οι τιμές - Οι περιοχές με τα πιο φθηνά ενοίκια

Μετά από ένα ράλι που κατέγραψαν τα ενοίκια της φοιτητικής στέγης την τελευταία πενταετία, φέτος οι ειδικοί της αγοράς αναμένουν αποκλιμάκωση των τιμών.

Όπως αναφέρουν, φέτος, μετά την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στα πανεπιστήμια, η κινητικότητα ως προς την ανεύρεση φοιτητικής στέγης ήταν περιορισμένη σε σχέση με άλλες χρονιές. Οι γονείς προσπαθούν να μεταθέσουν την ενοικίαση έστω και για έναν μήνα, για να γλιτώσουν έτσι ακόμα κι ένα ενοίκιο.

Και μπορεί οι τιμές των ενοικίων να παραμένουν ακόμα εξαιρετικά υψηλές, ωστόσο η διαφαινόμενη κόπωση, η νέα τάση για μετάθεση των μισθώσεων, η στροφή των οικοδεσποτών καταλυμάτων Airbnb για τα μικρά σπίτια των 40 – 50 τ.μ. από τη βραχυχρόνια στη μακροχρόνια μίσθωση και οι ανακαινίσεις και κατασκευές μικρών διαμερισμάτων κάνουν πλέον πιο ορατό από ποτέ το ενδεχόμενο πτώση και διόρθωσής τους.

Επίσης μια τάση που παρατηρείται είναι ότι η πλειονότητα των γονέων επιλέγει να νοικιάσει για τα παιδιά τους όσο το δυνατόν παλαιότερα διαμερίσματα, ενώ φαίνεται να αυξάνεται ο αριθμός των φοιτητών που επιλέγουν να συγκατοικήσουν για να μοιράσουν τα έξοδα.

Φοιτητική στέγη: Οι πόλεις με τα υψηλότερα ενοίκια

Αθήνα και Θεσσαλονίκη βρίσκονται στις πρώτες θέσεις των πόλεων με τα πιο ακριβά ενοίκια, με τα επιπλωμένα διαμερίσματα να νοικιάζονται πάνω από 12 ευρώ/τ.μ. Τρίτη είναι η Πάτρα, με εντυπωσιακή αύξηση των τιμών ενοικίασης κοντά στο 55% για επιπλωμένες ή μη κατοικίες.

Σύμφωνα με το Spitogatos.gr, η ανώτατη μέση ζητούμενη τιμή μίσθωσης για τα επιπλωμένα διαμερίσματα στην Αθήνα αντιστοιχεί σε 15,2 ευρώ/τ.μ. τον μήνα για την περιοχή των Ιλισίων και 15 ευρώ/τ.μ στην περιοχή Αμπελοκήπων – Πενταγώνου.

Αντίστοιχα συμβαίνει και στην περιοχή των Αμπελοκήπων – Πενταγώνου, όπου οι τιμές για τα επιπλωμένα μικρά σπίτια διαμορφώνονται στα 15 ευρώ/τ.μ. έναντι των 11,8 ευρώ/τ.μ. τον μήνα για τα μη επιπλωμένα.

Αντίστοιχα στη Θεσσαλονίκη, στο πιο ακριβό κέντρο της συμπρωτεύουσας η μέση ανώτατη ζητούμενη τιμή είναι στα 13 ευρώ/τ.μ.

Φοιτητική Στέγη: Οι πόλεις με τα πιο φθηνά ενοίκια

Οι πόλεις με τα πιο φθηνά ενοίκια φοιτητικών κατοικιών είναι:

η Κομοτηνή με 7,2 ευρώ/τ.μ.

με 7,2 ευρώ/τ.μ. η Καβάλα με 7,5 ευρώ/τ.μ.

Φοιτητική στέγη: Οι τιμές ενοικίασης σε Αθήνα

Οι τιμές ενοικίασης σε γειτονιές της Αθήνας διαμορφώνονται ως εξής:

Νέος Κόσμος:

επιπλωμένη γκαρσονιέρα έως 35 τ.μ. 400 – 690 ευρώ

επιπλωμένη / ανακαινισμένη κατοικία 40 - 50 τ.μ. 480€ έως και 800€

Καλλιθέα:

Επιπλωμένο διαμέρισμα 40-50 τ.μ. 500€/μήνα έως και 760€/μήνα αν πρόκειται

Επιπλωμένη γκαρσονιέρα έως 35 τ.μ. 400€/μήνα έως 600€/μήνα

Πετράλωνα:

Επιπλωμένη κατοικία 40-50 τ.μ. 650€/μήνα έως 750€/μήνα

Επιπλωμένη κατοικία έως 35 τ.μ., 500€/μήνα έως και 950€/μήνα.

Κολωνάκι – Μετς:

Επιπλωμένη κατοικία 40-50 τ.μ. 650€/μήνα έως 1.350 €/μήνα

Επιπλωμένη κατοικία έως 35τμ, 550€/μήνα.

Κουκάκι:

Επιπλωμένη κατοικία έως 35τμ, από 550€/μήνα.

Επιπλωμένες κατοικίες από 40τμ έως 50τμ από 700€/μήνα

Νεάπολη, Μουσείο, Εξάρχεια:

Επιπλωμένη κατοικία έως 35 τ.μ. από 450-500€/μήνα έως και 630-650€/μήνα

Επιπλωμένες κατοικίες 40-50 τ.μ., 720€/μήνα

Γουδή:

Επιπλωμένη κατοικία έως 35τμ, 470€/μήνα έως 590€.

Μη επιπλωμένη κατοικία 40-50 τ.μ., αλλά, πλήρως ανακαινισμένη, 580€ έως 750€/μήνα.

Παγκράτι

Επιπλωμένη κατοικίασ έως 35τμ 420€/μήνα έως 650€/μήνα

Επιπλωμένη κατοικία 40-50 τ.μ. 500€/μήνα έως 950€/μήνα.

Ζωγράφου:

Επιπλωμένη κατοικία έως 35 τ.μ. 425€/μήνα έως 600€/μήνα

Επιπλωμένη κατοικία 40-50 τ.μ. 480€/μήνα έως 760€/μήνα.

Κυψέλη:

Επιπλωμένη κατοικία έως 35τμ 350€/μήνα έως 580€/μήνα

Επιπλωμένη κατοικία 40τμ-50τμ 450€/μήνα έως 750€/μήνα

Φοιτητική στέγη: Η τιμές ενοικίασης στη Θεσσαλονίκη

Βαρδάρης:

Επιπλωμένη κατοικία 30-45 τ.μ. 300€/μήνα έως 550€/μήνα,

Επιπλωμένη κατοικία 50-60 τ.μ. 380€/μήνα έως 650€/μήνα

Καμάρα/Ροτόντα:

Επιπλωμένη κατοικία 30-45 τ.μ. 350€/μήνα έως 500€/μήνα

Επιπλωμένη κατοικία 50 - 60 τ.μ. 400€/μήνα έως 650€/μήνα

