Φοιτητικά σπίτια: Στα ύψη οι τιμές - Οι περιοχές με τα πιο φθηνά ενοίκια

«Πρωταθλήτρια» η Πάτρα στην αύξηση των ενοικίων

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.09.25 , 15:55 Τζένη Μπαλατσινού: Στο Ηρώδειο με τον πατέρα της & τον Βασίλη Κικίλια
09.09.25 , 15:49 Παρελθόν από τον Άρη ο Μαρίνος Ουζουνίδης
09.09.25 , 15:49 Τεχνητή Νοημοσύνη στα σχολεία: Πώς θα γίνεται μάθημα με το ChatGPT
09.09.25 , 15:30 Μαρία Σολωμού - Η ανησυχία μετά τον σεισμό: «Άλλαξε διαρρύθμιση το σαλόνι»
09.09.25 , 15:25 Στέλλα Κονιτοπούλου: Σπάνια δημόσια εμφάνιση με τον σύζυγό της
09.09.25 , 14:55 Φοιτητικά σπίτια: Στα ύψη οι τιμές - Οι περιοχές με τα πιο φθηνά ενοίκια
09.09.25 , 14:41 Βελτίωσε τη φυσική σου κατάσταση αφιερώνοντας δέκα λεπτά την ημέρα
09.09.25 , 14:36 Ουκρανία: Νεκροί από ρωσικό χτύπημα 20 άμαχοι που περίμεναν τις συντάξεις
09.09.25 , 14:27 Κοντοβά για την υιοθεσία της κόρης της: «Όλο αυτό το περνούσα μόνη μου»
09.09.25 , 14:24 Σταύρος Ξαρχάκος - Ηρώ Σαΐα: Με τα δίδυμα παιδιά τους στο Ηρώδειο
09.09.25 , 14:14 Grand Hotel: Ποια είναι η Φρίντα Ζάππα που θα υποδυθεί η Δανάη Μιχαλάκη;
09.09.25 , 14:13 Πότε κάνουν πρεμιέρα οι φετινές τηλεοπτικές σειρές - Οι ημερομηνίες
09.09.25 , 14:02 Βύρων Κοτζαμάνης: «Ολόκληροι νομοί στα πρόθυρα δημογραφικής κατάρρευσης»
09.09.25 , 13:42 Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Νωρίτερα οι πληρωμές – Οι ημερομηνίες
09.09.25 , 13:39 Ποιοι αποθέωσαν τον Εργκίν Αταμάν;
Ιωάννα Μαλέσκου: Η βάπτιση της κόρης της στη θάλασσα & οι μπομπονιέρες
Γιώργος Μαζωνάκης: Η αδελφή του μιλά πρώτη φορά - «Τον αγαπώ»
Ιωάννα Μαλέσκου: Το μήνυμα όλο νόημα για τα δημοσιεύματα περί χωρισμού
Σταύρος Ξαρχάκος - Ηρώ Σαΐα: Με τα δίδυμα παιδιά τους στο Ηρώδειο
«Έμαθα ότι παντρεύεται!»: Η ατάκα του Πλούταρχου για την κόρη του Κατερίνα
Πώς ζούσε ο πατέρας που είχε εξαφανιστεί με τα παιδιά του για 4 χρόνια
Γιώργος Χρανιώτης: «Μπορεί άθελά μου να συνέβαλα στο να μην είναι στη ζωή»
Ανθή Βούλγαρη: «Άμα θέλετε να κάνουμε τις γλάστρες να πάμε σπίτι μας»
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Έγινε νονός - Η ασορτί εμφάνιση με τον γιο του, Πάρη
Σίσσυ Χρηστίδου: Η συγκίνηση της παρουσιάστριας για τον μεγάλο της γιο
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Οικονομια
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μετά από ένα ράλι που κατέγραψαν τα ενοίκια της φοιτητικής στέγης την τελευταία πενταετία, φέτος οι ειδικοί της αγοράς αναμένουν αποκλιμάκωση των τιμών. 

 Όπως αναφέρουν, φέτος, μετά την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στα πανεπιστήμια, η κινητικότητα ως προς την ανεύρεση φοιτητικής στέγης ήταν περιορισμένη σε σχέση με άλλες χρονιές. Οι γονείς προσπαθούν να μεταθέσουν την ενοικίαση έστω και για έναν μήνα, για να γλιτώσουν έτσι ακόμα κι ένα ενοίκιο.

Λιγότερα διαθέσιμα διαμερίσματα για τους φοιτητές σε όλη τη χώρα

Και μπορεί οι τιμές των ενοικίων να παραμένουν ακόμα εξαιρετικά υψηλές, ωστόσο η διαφαινόμενη κόπωση, η νέα τάση για μετάθεση των μισθώσεων, η στροφή των οικοδεσποτών καταλυμάτων Airbnb για τα μικρά σπίτια των 40 – 50 τ.μ. από τη βραχυχρόνια στη μακροχρόνια μίσθωση και οι ανακαινίσεις και κατασκευές μικρών διαμερισμάτων κάνουν πλέον πιο ορατό από ποτέ το ενδεχόμενο πτώση και διόρθωσής τους. 

Επίσης μια τάση που παρατηρείται είναι ότι η πλειονότητα των γονέων επιλέγει να νοικιάσει για τα παιδιά τους όσο το δυνατόν παλαιότερα διαμερίσματα, ενώ φαίνεται να αυξάνεται ο αριθμός των φοιτητών που επιλέγουν να συγκατοικήσουν για να μοιράσουν τα έξοδα. 

«Φωτιά» τα ενοίκια - «Mάχη» για ένα φθηνό φοιτητικό σπίτι

Φοιτητική στέγη: Οι πόλεις με τα υψηλότερα ενοίκια

Αθήνα και Θεσσαλονίκη βρίσκονται στις πρώτες θέσεις των πόλεων με τα πιο ακριβά ενοίκια, με τα επιπλωμένα διαμερίσματα να νοικιάζονται πάνω από 12 ευρώ/τ.μ. Τρίτη είναι η Πάτρα, με εντυπωσιακή αύξηση των τιμών ενοικίασης κοντά στο 55% για επιπλωμένες ή μη κατοικίες.

Φοιτητική στέγη: Μειωμένη προσφορά και αύξηση ενοικίων

Σύμφωνα με το Spitogatos.gr, η ανώτατη μέση ζητούμενη τιμή μίσθωσης για τα επιπλωμένα διαμερίσματα στην Αθήνα αντιστοιχεί σε 15,2 ευρώ/τ.μ. τον μήνα για την περιοχή των Ιλισίων και 15 ευρώ/τ.μ στην περιοχή Αμπελοκήπων – Πενταγώνου. 

Αντίστοιχα συμβαίνει και στην περιοχή των Αμπελοκήπων – Πενταγώνου, όπου οι τιμές για τα επιπλωμένα μικρά σπίτια διαμορφώνονται στα 15 ευρώ/τ.μ. έναντι των 11,8 ευρώ/τ.μ. τον μήνα για τα μη επιπλωμένα.

Φοιτητικό σπίτι: Αυξήσεις φωτιά σε Αθήνα, Πάτρα, Θεσσαλονίκη

Αντίστοιχα στη Θεσσαλονίκη, στο πιο ακριβό κέντρο της συμπρωτεύουσας η μέση ανώτατη ζητούμενη τιμή είναι στα 13 ευρώ/τ.μ. 

Φοιτητική Στέγη: Οι πόλεις με τα πιο φθηνά ενοίκια

Οι πόλεις με τα πιο φθηνά ενοίκια φοιτητικών κατοικιών είναι:

  • η Κομοτηνή με 7,2 ευρώ/τ.μ. 
  • η Καβάλα με 7,5 ευρώ/τ.μ. 

Φοιτητική στέγη: Οι τιμές ενοικίασης σε Αθήνα

Οι τιμές ενοικίασης σε γειτονιές της Αθήνας διαμορφώνονται ως εξής:

Νέος Κόσμος: 

  • επιπλωμένη γκαρσονιέρα έως 35 τ.μ. 400 – 690 ευρώ
  • επιπλωμένη / ανακαινισμένη κατοικία 40 - 50 τ.μ. 480€ έως και 800€ 

Καλλιθέα:

  • Επιπλωμένο διαμέρισμα 40-50 τ.μ. 500€/μήνα έως και 760€/μήνα αν πρόκειται
  • Επιπλωμένη γκαρσονιέρα έως 35 τ.μ. 400€/μήνα έως 600€/μήνα 

Πετράλωνα:

  • Επιπλωμένη κατοικία 40-50 τ.μ. 650€/μήνα έως 750€/μήνα 
  • Επιπλωμένη κατοικία έως 35 τ.μ., 500€/μήνα έως και 950€/μήνα. 

Κολωνάκι – Μετς:

  • Επιπλωμένη κατοικία 40-50 τ.μ. 650€/μήνα έως 1.350 €/μήνα 
  • Επιπλωμένη κατοικία έως 35τμ, 550€/μήνα. 

Κουκάκι:

  • Επιπλωμένη κατοικία έως 35τμ, από 550€/μήνα. 
  • Επιπλωμένες κατοικίες από 40τμ έως 50τμ από 700€/μήνα 

Νεάπολη, Μουσείο, Εξάρχεια:

  • Επιπλωμένη κατοικία έως 35 τ.μ. από 450-500€/μήνα έως και 630-650€/μήνα 
  • Επιπλωμένες κατοικίες 40-50 τ.μ., 720€/μήνα 

Γουδή:

  • Επιπλωμένη κατοικία έως 35τμ, 470€/μήνα έως 590€. 
  • Μη επιπλωμένη κατοικία 40-50 τ.μ., αλλά, πλήρως ανακαινισμένη, 580€ έως 750€/μήνα. 

Παγκράτι

  • Επιπλωμένη κατοικίασ έως 35τμ 420€/μήνα έως 650€/μήνα 
  • Επιπλωμένη κατοικία 40-50 τ.μ. 500€/μήνα έως 950€/μήνα. 

Ζωγράφου:

  • Επιπλωμένη κατοικία έως 35 τ.μ. 425€/μήνα έως 600€/μήνα
  • Επιπλωμένη κατοικία 40-50 τ.μ. 480€/μήνα έως 760€/μήνα. 

Κυψέλη:

  • Επιπλωμένη κατοικία έως 35τμ 350€/μήνα έως 580€/μήνα
  • Επιπλωμένη κατοικία 40τμ-50τμ 450€/μήνα έως 750€/μήνα 

Φοιτητική στέγη: Η τιμές ενοικίασης στη Θεσσαλονίκη

Βαρδάρης: 

  • Επιπλωμένη κατοικία 30-45 τ.μ. 300€/μήνα έως 550€/μήνα, 
  • Επιπλωμένη κατοικία 50-60 τ.μ. 380€/μήνα έως 650€/μήνα

Καμάρα/Ροτόντα:

  • Επιπλωμένη κατοικία 30-45 τ.μ. 350€/μήνα έως 500€/μήνα 
  • Επιπλωμένη κατοικία 50 - 60 τ.μ. 400€/μήνα έως 650€/μήνα 
     
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ
 |
ΕΝΟΙΚΙΑ
 |
ΦΟΙΤΗΤΕΣ
 |
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ
 |
ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΣΠΙΤΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top