Ενοίκια: Τι είναι το πιστοποιητικό καλοπληρωτή

Το «πιστοποιητικό καλοπληρωτή» θα εφαρμοστεί μέσα στο 2026. Πρόκειται για μία νέα βεβαίωση, που θα αποδεικνύει στους ιδιοκτήτες σπιτιών την φερεγγυότητα του υποψήφιου ενοικιαστή, ότι δεν έχει, δηλαδή, εκκρεμείς οφειλές προς Δημόσιο, τράπεζες ή ΔΕΚΟ.

Στο «πιστοποιητικό καλοπληρωτή» ενοικίων, την κοινωνική κατοικία και το στεγαστικό πρόβλημα αναφέρθηκε, μιλώντας στο MEGA, η μεσίτρια, Άννα Μωκάκου.

Το νέο αυτό μέτρο αποσκοπεί να δώσει το κίνητρο στους ιδιοκτήτες ακινήτων να διαθέτουν τo σπίτι τους στην αγορά, χωρίς να φοβούνται ότι θα έχουν να αντιμετωπίσουν «κακοπληρωτές».

«Πιστοποιητικό καλοπληρωτή»: Λύση για το στεγαστικό πρόβλημα ή παραβίαση προσωπικών δεδομένων;

Το πιστοποιητικό θα εκδίδεται μέσω του Μητρώου Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους, κάτι το οποίο εγείρει ανησυχίες για το, αν θα παραβιάζονται έτσι προσωπικά δεδομένα των ενοικιαστών.

«Πρέπει να διασφαλιστούν τα προσωπικά δεδομένα των ανθρώπων, γιατί οι οφειλές εμπίπτουν σε αυτά», τόνισε η κυρία Μωκάκου.

Η ίδια μάλιστα αναφέρθηκε στο ζήτημα της αύξησης της ψυχολογικής επιβάρυνσης των ανθρώπων που ζουν στο ενοίκιο, οι οποίοι ήδη δυσκολεύονται να βρουν σπίτι με την κατάσταση που επικρατεί εν έτει 2025, ειδικά στις μεγάλες πόλεις.