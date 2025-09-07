Ενοίκια: Τι είναι το πιστοποιητικό καλοπληρωτή

Από το 2026 σε ισχύ το νέο αυτό μέτρο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
07.09.25 , 19:30 Βύθιση σκάφους στον κόλπο του Άγιου Όρους - Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης
07.09.25 , 18:53 Πανσέληνος: Αντίστροφη μέτρηση για το «ματωμένο φεγγάρι»
07.09.25 , 17:44 Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή η φωτορεπόρτερ Μαρία Μαρόγιαννη
07.09.25 , 17:28 ΔΕΘ 2025: Έμπειροι baristas έφτιαξαν φραπέ ...μπουγάτσα!
07.09.25 , 16:58 Route 360: Η Βάσω απογοητεύτηκε από την Τόνγκα
07.09.25 , 16:49 Ενοίκια: Τι είναι το πιστοποιητικό καλοπληρωτή
07.09.25 , 16:48 Ο Τζον ξεναγεί το Route 360 στην πρωτεύουσα του Niue!
07.09.25 , 16:38 «Καλώς ήρθατε στη Φάρμα» - Οι φωτογραφίες από το σπίτι
07.09.25 , 16:30 Αμπρόσιο: Ερωτευμένη στο Μαλιμπού- Υπέροχα στιγμιότυπα
07.09.25 , 16:05 Βελτίωσε τη σωματική σου αντοχή με έναν απλό τρόπο
07.09.25 , 15:31 Τέμπη: Eπεισόδια Μετά Τη Συγκέντρωση Στις 6/9/25
07.09.25 , 15:16 Route 360: Ο γύρος του Νησιού κρύβει υπέροχες εμπειρίες
07.09.25 , 15:14 Μέτρα ΔΕΘ: Tα τρία στρατόπεδα που θα οικοδομηθούν 2.000 διαμερίσματα
07.09.25 , 15:10 Route 360: Ο Γιάννης και η Βάσω κολυμπούν με φάλαινες!
07.09.25 , 14:28 Oι ερωτικές προβλέψεις εβδομάδας 08/09/2025- 14/09/2025
Αμπρόσιο: Ερωτευμένη στο Μαλιμπού- Υπέροχα στιγμιότυπα
Μπόμπα- Τανιμανίδης: Mini απόδραση στην Άνδρο
Γέννησε η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου- Η φωτογραφία που ανέβασε
Ιωάννα Τριανταφυλλίδου - Κίμων Κουρής: Από φίλοι... ζευγάρι και γονείς!
Mπέζος: «Έτσι όπως συμπεριφέρονται, γίνονται γελοίοι»
Μητσοτάκης: Ποια μέτρα «κλείδωσαν» για μισθωτούς, οικογένειες,συνταξιούχους
Νέα συνομιλία Π. Καμμένου με ηγετικό στέλεχος της Κρητικής Μαφίας
Μητσοτάκης: Οι αυξήσεις που ανακοίνωσε για ενστόλους και διπλωμάτες
Eλεωνόρα Ζουγανέλη: Εντυπωσιακές φωτογραφίες από το ταξίδι της στη Χίο
ΔΕΘ: Μηδενικός φόρος εισοδήματος για όλους τους νέους έως 25 ετών
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Οικονομια
Βίντεο Mega
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το «πιστοποιητικό καλοπληρωτή» θα εφαρμοστεί μέσα στο 2026. Πρόκειται για μία νέα βεβαίωση, που θα αποδεικνύει στους ιδιοκτήτες σπιτιών την φερεγγυότητα του υποψήφιου ενοικιαστή, ότι δεν έχει, δηλαδή, εκκρεμείς οφειλές προς Δημόσιο, τράπεζες ή ΔΕΚΟ.

Στο «πιστοποιητικό καλοπληρωτή» ενοικίων, την κοινωνική κατοικία και το στεγαστικό πρόβλημα αναφέρθηκε, μιλώντας στο MEGA, η μεσίτρια, Άννα Μωκάκου.

Το νέο αυτό μέτρο αποσκοπεί να δώσει το κίνητρο στους ιδιοκτήτες ακινήτων να διαθέτουν τo σπίτι τους στην αγορά, χωρίς να φοβούνται ότι θα έχουν να αντιμετωπίσουν «κακοπληρωτές».

ΔΕΘ: Όλα τα οικονομικά μέτρα που εξήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

«Πιστοποιητικό καλοπληρωτή»: Λύση για το στεγαστικό πρόβλημα ή παραβίαση προσωπικών δεδομένων;

Το πιστοποιητικό θα εκδίδεται μέσω του Μητρώου Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους, κάτι το οποίο εγείρει ανησυχίες για το, αν θα παραβιάζονται έτσι προσωπικά δεδομένα των ενοικιαστών.

«Πρέπει να διασφαλιστούν τα προσωπικά δεδομένα των ανθρώπων, γιατί οι οφειλές εμπίπτουν σε αυτά», τόνισε η κυρία Μωκάκου.

Η ίδια μάλιστα αναφέρθηκε στο ζήτημα της αύξησης της ψυχολογικής επιβάρυνσης των ανθρώπων που ζουν στο ενοίκιο, οι οποίοι ήδη δυσκολεύονται να βρουν σπίτι με την κατάσταση που επικρατεί εν έτει 2025, ειδικά στις μεγάλες πόλεις.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΝΟΙΚΙΑ
 |
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΛΟΠΛΗΡΩΤΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top