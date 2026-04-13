Ουγγαρία: Viral ο ξέφρενος χορός του μελλοντικού υπουργού Υγείας

Τα έδωσε όλα μετά την πανηγυρική νίκη του Tisza

13.04.26 , 14:22 Τατιάνα Στεφανίδου: Ξεκίνησε τις βουτιές - Το βίντεο με μαγιό από την Πάρο
13.04.26 , 13:40 Θοδωρής Αθερίδης - Σμαράγδα Καρύδη: Ποζάρουν μαζί μετά τον χωρισμό
13.04.26 , 13:36 Ουγγαρία: Viral ο ξέφρενος χορός του μελλοντικού υπουργού Υγείας
13.04.26 , 12:48 Δούκισσα Νομικού - «Είναι ωραίο να εξαφανίζεσαι μερικές φορές»: έγραψε
13.04.26 , 12:45 Αλιβέρι: Αγωνία για κοριτσάκι 1,5 έτους που ήπιε πετρέλαιο
13.04.26 , 12:22 Τραγωδία στους Παξούς: Νεκρός 15χρονος σε τροχαίο με μηχανή
13.04.26 , 12:15 Δεσποινίς Μαργαρίτα - Στο Αλκμήνη με την υπογραφή του Γιώργου Παπαπαύλου
13.04.26 , 12:02 Τροχαίο Αρτέμιδα: «Λιποθύμησα κι ο οδηγός έβαλε πρώτη κι έφυγε»
13.04.26 , 11:45 Σία Κοσιώνη: Η ανάρτηση με τον Κώστα Μπακογιάννη για το Πάσχα
13.04.26 , 11:15 Έρχονται οι «Νταντάδες της Γειτονιάς»: Πώς θα πάρουν 500 ευρώ οι γιαγιάδες
13.04.26 , 11:07 Νατάσα Θεοδωρίδου: Πάσχα στο πατρικό της με τη μαμά και τον σύντροφό της
13.04.26 , 10:48 Ουγγαρία: Ποιος είναι ο Πέτερ Μάγιαρ που οδήγησε στο Βατερλό τον Όρμπαν
13.04.26 , 10:32 Αλεξάνδρα Νίκα: Οι πασχαλινές φωτογραφίες με τον γιο της, Βασίλη
13.04.26 , 09:55 Ιράν: Ο Τραμπ ανακοίνωσε ναυτικό αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ
13.04.26 , 09:21 Ξεκίνησε η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα – Αυξημένη κίνηση
Καιρός: Έρχεται αφρομεσογειακός κυκλώνας – Πότε και πού θα «χτυπήσει»
Νατάσα Θεοδωρίδου: Πάσχα στο πατρικό της με τη μαμά και τον σύντροφό της
Αλεξάνδρα Νίκα: Οι πασχαλινές φωτογραφίες με τον γιο της, Βασίλη
Ο Πίτερς θέλει να φύγει από Ολυμπιακό - Νέο όνομα αντικαταστάτης του
Δανάη Μπάρκα: Στην Ανάσταση με τον σύντροφό της, Φάνη Μπότση
Συντάξεις Μαΐου: Είναι επίσημο – Ανακοινώθηκε πότε πληρώνονται
Θοδωρής Αθερίδης - Σμαράγδα Καρύδη: Ποζάρουν μαζί μετά τον χωρισμό
Ελένη Βουλγαράκη: Στο πλευρό του Φώτη Ιωαννίδη στη Λισαβόνα για το Πάσχα
Ιωάννης Παπαζήσης: Έτσι πέρασε το Πάσχα στην Κέρκυρα με τον γιο του
Ξέσπασε η Βάνα Μπάρμπα: «Είμαστε σε αδιέξοδο»
Περισσότερα

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Ζολτ Χέγκεντους, μελλοντικός υπουργός Υγείας της Ουγγαρίας, έγινε viral με τον χορό του μετά τη νίκη του κόμματός του Tisza.
  • Η νίκη του Tisza με 53,56% σηματοδότησε το τέλος της 16χρονης εξουσίας του Βίκτορ Όρμπαν.
  • Το κόμμα του Όρμπαν, Fidesz, έλαβε μόλις 37,86% και θα έχει 55 έδρες στο κοινοβούλιο.
  • Ο Χέγκεντους χόρεψε μπροστά σε χιλιάδες υποστηρικτές, με το βίντεο του να ξεπερνά τα 1,5 εκατομμύρια views στο Instagram.
  • Ο Πέτερ Μάγιαρ δήλωσε: 'Απελευθερώσαμε την Ουγγαρία' στην νικητήρια ομιλία του.

Διάσημος πριν ακόμα αναλάβει καθήκοντα έγινε ο μελλοντικός υπουργός Υγείας της Ουγγαρίας, Ζολτ Χέγκεντους, ο οποίος πανηγύρισε τη νίκη του κόμματός του Tisza με έναν ξέφρενο χορό, που έγινε viral

Ουγγαρία: Ποιος είναι ο Πέτερ Μάγιαρ που οδήγησε στο Βατερλό τον Όρμπαν

Στους δρόμους της Βουδαπέστης χθες το βράδυ στήθηκε ολονύχτιο πάρτι για τη βαριά ήττα του Όρμπαν και τη νίκη του φιλοευρωπαϊστή Πέτερ Μάγιαρ. 

 

 

Ο Χέγκεντους, ο οποίος ακούγεται πως θα αναλάβει το νευραλγικό υπουργείο Υγείας, ανέβηκε στη σκηνή που είχε στηθεί στο κέντρο της Βουδαπέστης και άρχισε να χορεύει στους ρυθμούς της μουσικής, μπροστά σε χιλιάδες οπαδούς του κόμματός του, που τον αποθέωσαν. 

Ουγγαρία: Ιστορική νίκη Μάγιαρ - Ο Όρμπαν έχασε τις εκλογές μετά από 16 έτη

Μάλιστα ανέβασαν και βίντεο με τον ξέφρενο χορό του στα social media, το οποίο, μόνο στο Instagram έχει ξεπεράσει τα 1,5 εκατομμύρια views. 

 

@dwnews In a historic election Hungarians have decided to end 16 years of Orban rule. The biggest opposition party won enough mandates to form a supermajority - Until the new parliament is formed in May, PM Orban and his Fidesz remain as the caretaker government. DW’s Senior International Correspondent Fanny Facsar and her team report from Budapest. #DWNews ♬ Originalton - DW News

 

«Ο Ζολτ Χέγκεντους, το όνομα του οποίου ακούγεται για τη θέση του επόμενου υπουργού Υγείας, είναι χαρούμενος», έγραψε στη λεζάντα του βίντεο η δημοσιογράφος του RTL, Νοέμι Ζαλαβάρι.

Το κόμμα του Μάγιαρ κέρδισε με εντυπωσιακή διαφορά τον εθνικιστή Όρμπαν, βάζοντας τέλος στη 16χρονη εξουσία του. 

Κατά την επίσημη καταμέτρηση, το κόμμα Tisza, εξασφάλισε το 53,56% των ψήφων και θα καταλάβει 138 έδρες από τις 199 του κοινοβουλίου.

Το Fidesz του Βίκτορ Όρμπαν έλαβε μόλις το 37,86% και θα περιοριστεί σε 55 έδρες.

Απευθυνόμενος στους δεκάδες χιλιάδες υποστηρικτές του μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτω, στην νικητήρια ομιλία του ο Μάγιαρ είπε:
«Απελευθερώσαμε την Ουγγαρία. Μαζί, ρίξαμε το καθεστώς Όρμπαν».

