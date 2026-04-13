Ουγγαρία: Viral ο ξέφρενος χορός του μελλοντικού υπουργού Υγείας

Διάσημος πριν ακόμα αναλάβει καθήκοντα έγινε ο μελλοντικός υπουργός Υγείας της Ουγγαρίας, Ζολτ Χέγκεντους, ο οποίος πανηγύρισε τη νίκη του κόμματός του Tisza με έναν ξέφρενο χορό, που έγινε viral.

Στους δρόμους της Βουδαπέστης χθες το βράδυ στήθηκε ολονύχτιο πάρτι για τη βαριά ήττα του Όρμπαν και τη νίκη του φιλοευρωπαϊστή Πέτερ Μάγιαρ.

Zsolt Hegedűs, Hungary's future health secretary breaking it down after last night's election win.



Ο Χέγκεντους, ο οποίος ακούγεται πως θα αναλάβει το νευραλγικό υπουργείο Υγείας, ανέβηκε στη σκηνή που είχε στηθεί στο κέντρο της Βουδαπέστης και άρχισε να χορεύει στους ρυθμούς της μουσικής, μπροστά σε χιλιάδες οπαδούς του κόμματός του, που τον αποθέωσαν.

Μάλιστα ανέβασαν και βίντεο με τον ξέφρενο χορό του στα social media, το οποίο, μόνο στο Instagram έχει ξεπεράσει τα 1,5 εκατομμύρια views.

♬ Originalton - DW News @dwnews In a historic election Hungarians have decided to end 16 years of Orban rule. The biggest opposition party won enough mandates to form a supermajority - Until the new parliament is formed in May, PM Orban and his Fidesz remain as the caretaker government. DW’s Senior International Correspondent Fanny Facsar and her team report from Budapest. #DWNews

«Ο Ζολτ Χέγκεντους, το όνομα του οποίου ακούγεται για τη θέση του επόμενου υπουργού Υγείας, είναι χαρούμενος», έγραψε στη λεζάντα του βίντεο η δημοσιογράφος του RTL, Νοέμι Ζαλαβάρι.

Το κόμμα του Μάγιαρ κέρδισε με εντυπωσιακή διαφορά τον εθνικιστή Όρμπαν, βάζοντας τέλος στη 16χρονη εξουσία του.

Κατά την επίσημη καταμέτρηση, το κόμμα Tisza, εξασφάλισε το 53,56% των ψήφων και θα καταλάβει 138 έδρες από τις 199 του κοινοβουλίου.

Το Fidesz του Βίκτορ Όρμπαν έλαβε μόλις το 37,86% και θα περιοριστεί σε 55 έδρες.

Απευθυνόμενος στους δεκάδες χιλιάδες υποστηρικτές του μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτω, στην νικητήρια ομιλία του ο Μάγιαρ είπε:

«Απελευθερώσαμε την Ουγγαρία. Μαζί, ρίξαμε το καθεστώς Όρμπαν».