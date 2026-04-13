Ουγγαρία: Ποιος είναι ο Πέτερ Μάγιαρ που οδήγησε στο Βατερλό τον Όρμπαν

Μετά από 16 ολόκληρα χρόνια, ο 45χρονος Πέτερ Μάγιαρ κατάφερε να εκθρονίσει τον Βίκτορ Όρμπαν από την πρωθυπουργία της Ουγγαρίας.

Με καταμετρημένο πάνω από το 98% των ψήφων, το κόμμα του Μάγιαρ εξασφάλισε 138 έδρες στο 199μελές κοινοβούλιο εξασφαλίζοντας ισχυρή πλειοψηφία που θα του επιτρέψει να αλλάξει το Σύνταγμα και να ξηλώσει βασικά χαρακτηριστικά της «ηγεμονίας» του Όρμπαν.

Το τέλος εποχής του ακροδεξιού ηγέτη γράφτηκε το βράδυ της Κυριακής του Πάσχα, προκαλώντας αναστάτωση τόσο στον Ντόναλντ Τραμπ όσο και στον Βλαντιμίρ Πούτιν αλλά και την Τζόρτζια Μελόνι.

Το άλλοτε «αγαπημένο παιδί» του Όρμπαν αναλαμβάνει το τιμόνι της Ουγγαρίας με το κόμμα «Tisza», με τον εκλογικό του θρίαμβο να είναι εμφανής από την αρχή της καταμέτρησης των ψήφων.

Δικηγόρος στο επάγγελμα, το 2023 «αυτομόλησε» από το κυβερνών στρατόπεδο, καταγγέλλοντας διαφθορά, έλλειψη διαφάνειας και συγκέντρωση εξουσίας.

Τότε είχε καταγράψει μυστικά συνομιλία με την τότε σύζυγο του υπουργού Δικαιοσύνης, Τζούντιτ Βάργκα, στην οποία γινόταν λόγος για φερόμενη κυβερνητική παρέμβαση σε υπόθεση διαφθοράς.

Η υπόθεση αφορούσε τη χάρη που είχε δώσει η τότε πρόεδρος της Ουγγαρίας, σε καταδικασμένο για συγκάλυψη σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων σε ίδρυμα.

Ο Μάγιαρ αποκάλυψε τη συνομιλία αυτή, προκαλώντας πολιτικό σεισμό και την οργή της κοινής γνώμης, που οδήγησε στην παραίτηση της Προέδρου της Χώρας, Καταλίν Νόβακ.

Από τα… σκάγια δε γλίτωσε και ο ίδιος ο Όρμπαν, καθώς η Νόβακ ήταν στενή του σύμμαχος, προερχόμενη από το στρατόπεδό του.

Αυτή ήταν και η στιγμή σταθμός που το κόμμα Tisza αναδείχθηκε ως η πιο ισχυρή αντιπολιτευτική φωνή στην Ουγγαρία, κάτι που αποτυπώθηκε και στο αποτέλεσμα των ευρωεκλογών του 2024.

Προεκλογική σημαία του Μάγιαρ ήταν η καταπολέμηση της διαφθοράς, το ξεπάγωμα δισεκατομμυρίων ευρώ από την ΕΕ και η αύξηση της φορολογίας των πλουσίων. Παράλληλα έχει εξαγγείλει αλλαγές στο σύστημα υγείας, που αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα.

«Ευχαριστώ Ουγγαρία», έγραψε στα social media, ο Μάγιαρ, μετά από τα αποτελέσματα των εκλογών.

Politico: «Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν από την εκλογή Μάγιαρ»

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ουκρανία, δημοσιογράφοι και νεολαία είναι αυτοί που κερδίζουν από την εκλογή του Μάγιαρ.

«Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μπορούν πλέον να αποχαιρετήσουν έναν από τους πιο ανυποχώρητους ηγέτες της ΕΕ, ο οποίος χρησιμοποιούσε το βέτο του σε κρίσιμες αποφάσεις των Βρυξελλών, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής στήριξης προς την Ουκρανία» γράφει το Politico.

Ο Όρμπαν ήταν άλλωστε ένας από του πιο έντονους επικριτές των Βρυξελλών, υπονομεύοντας το κράτος δικαίου στο εσωτερικό και αντιστεκόμενος επανειλημμένα στη νομοθεσία της ΕΕ.

Σχετικά με την Ουκρανία, ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας άσκησε βέτο σε δάνειο 90 δισ. ευρώ το οποίο είχε συμφωνηθεί από τους ευρωπαίους ηγέτες τον Δεκέμβριο του 2025.

«Η εκλογή του Μάγιαρ φέρνει νέο αέρα στις σχέσεις Ουγγαρίας – Ουκρανίας, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να επιδιώκει καλές σχέσεις και συνεργασία. Ο Πέτερ Μάγιαρ ωστόσο δηλώνει αντίθετος στην αποστολή ουγγρικών όπλων ή χρημάτων στην Ουκρανία καθώς στην ταχεία ένταξή της χώρας στην ΕΕ», σημειώνει το Politico.

Σχετικά με τους νέους της Ουγγαρίας, μέχρι πρότινος, τα 2/3 των Ούγγρων κάτω των 30 ετών ήθελαν την αποχώρηση του Όρμπαν.

Όσον αφορά στους δημοσιογράφους, επί Όρμπαν, αντιμετώπιζαν μεγάλες δυσκολίες, καθώς ο απερχόμενος Ούγγρος πρωθυπουργός είχε θέσει υπό έλεγχο το 80% των μέσων ενημέρωσης.

Οι γιατροί αναμένεται, επίσης, να ωφεληθούν, καθώς ο Μάγιαρ υποσχέθηκε αύξηση δημόσιων δαπανών κατά 1 δισ. ευρώ ετησίως στον τομέα της υγείας.

Από την άλλη στους χαμένους βρίσκονται ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Τζέι ντι Βανς και ο Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ επισκέφθηκε τη Βουδαπέστη για να στηρίξει τον Όρμπαν, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ τον είχε υποστηρίξει επανειλημμένα. Ωστόσο, η ήττα του Όρμπαν αποτελεί πλήγμα για τον Λευκό Οίκο, που χάνει έναν βασικό σύμμαχο στην Ευρώπη», επισημαίνει το Politico.

Στους χαμένους βρίσκονται επίσης επιχειρηματίες και think tanks που είχαν στηρίξει το κόμμα του Όρμπαν και κινδυνεύουν τώρα να χάσουν χρηματοδότηση και προνομιακή πρόσβαση σε ευρωπαϊκά κονδύλια.

Όσο για τον Βλαντιμίρ Πούτιν; Έχασε έναν χρήσιμο σύμμαχο μέσα στους κόλπους της ΕΕ, που έβαζε προσκόμματα κάθε φορά που η Ένωση επιχειρούσε μια πιο αδιάλλακτη στάση απέναντι στη Μόσχα.

Σύμφωνα με το Politico το Βατερλό Όρμπαν πλήττει αρκετά ακροδεξιά κόμματα στην Ευρώπη, όπως το κόμμα της Μαρίν Λεπέν και το Vox στην Ισπανία. Ενώ έναν σύμμαχο χάνει και η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.