Ουγγαρία: Ποιος είναι ο Πέτερ Μάγιαρ που οδήγησε στο Βατερλό τον Όρμπαν

Θρίαμβος στη χθεσινή εκλογική αναμέτρηση

13.04.26 , 11:15 Έρχονται οι «Νταντάδες της Γειτονιάς»: Πώς θα πάρουν 500 ευρώ οι γιαγιάδες
13.04.26 , 11:07 Νατάσα Θεοδωρίδου: Πάσχα στο πατρικό της με τη μαμά και τον σύντροφό της
13.04.26 , 10:48 Ουγγαρία: Ποιος είναι ο Πέτερ Μάγιαρ που οδήγησε στο Βατερλό τον Όρμπαν
13.04.26 , 10:32 Αλεξάνδρα Νίκα: Οι πασχαλινές φωτογραφίες με τον γιο της, Βασίλη
13.04.26 , 09:55 Ιράν: Ο Τραμπ ανακοίνωσε ναυτικό αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ
13.04.26 , 09:21 Ξεκίνησε η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα – Αυξημένη κίνηση
13.04.26 , 09:21 BMW Group: Μεγάλη επένδυση στο εργοστάσιο στο Μόναχο
13.04.26 , 09:04 Καιρός: Έρχεται αφρομεσογειακός κυκλώνας – Πότε και πού θα «χτυπήσει»
13.04.26 , 09:03 Έλλη Λαμπέτη: Οι γάμοι, το παιδί που λάτρεψε σαν δικό της και ο καρκίνος
13.04.26 , 08:37 Κορωπί: Συνελήφθη influencer μετά από καταδίωξη
13.04.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 13 Aπριλίου
12.04.26 , 23:46 Ιωάννα Τούνη: «Ο κόσμος να σε φάει, δε θα χορτάσει»
12.04.26 , 23:36 Μενίδι: Σοβαρός τραυματισμός 12χρονου από κροτίδα ανήμερα του Πάσχα
12.04.26 , 23:16 Τουρισμός για Όλους 2026: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα
12.04.26 , 22:02 Ουγγαρία: Ιστορική νίκη Μάγιαρ - Ο Όρμπαν έχασε τις εκλογές μετά από 16 έτη
Καιρός: Έρχεται αφρομεσογειακός κυκλώνας – Πότε και πού θα «χτυπήσει»
Ο Πίτερς θέλει να φύγει από Ολυμπιακό - Νέο όνομα αντικαταστάτης του
Δανάη Μπάρκα: Στην Ανάσταση με τον σύντροφό της, Φάνη Μπότση
Συντάξεις Μαΐου: Είναι επίσημο – Ανακοινώθηκε πότε πληρώνονται
Ελένη Τσολάκη: Πέρασε το πρώτο Πάσχα με την κορούλα της
Ιωάννης Παπαζήσης: Έτσι πέρασε το Πάσχα στην Κέρκυρα με τον γιο του
Ελένη Βουλγαράκη: Στο πλευρό του Φώτη Ιωαννίδη στη Λισαβόνα για το Πάσχα
Κατερίνα Καινούργιου: Η νέα φωτογραφία με την κορούλα της και το μήνυμά της
Σίσσυ Χρηστίδου: Πάσχα στην Κέρκυρα με τη βαφτιστήρα της, Έιντα
Αλεξάνδρα Νίκα: Οι πασχαλινές φωτογραφίες με τον γιο της, Βασίλη
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Πέτερ Μάγιαρ εκθρόνισε τον Βίκτορ Όρμπαν από την πρωθυπουργία της Ουγγαρίας μετά από 16 χρόνια, εξασφαλίζοντας 138 έδρες στο κοινοβούλιο.
  • Η εκλογική νίκη του Μάγιαρ επιτρέπει αλλαγές στο Σύνταγμα και καταπολέμηση της διαφθοράς.
  • Ο Μάγιαρ, πρώην σύμμαχος του Όρμπαν, αποκάλυψε σκάνδαλο διαφθοράς που οδήγησε σε πολιτικές εξελίξεις.
  • Η εκλογή του Μάγιαρ αναμένεται να βελτιώσει τις σχέσεις Ουγγαρίας-Ουκρανίας και να ωφελήσει τους νέους και τους δημοσιογράφους.
  • Η ήττα του Όρμπαν πλήττει συμμάχους του, όπως οι Τραμπ και Πούτιν, και ακροδεξιά κόμματα στην Ευρώπη.

Μετά από 16 ολόκληρα χρόνια, ο 45χρονος Πέτερ Μάγιαρ κατάφερε να εκθρονίσει τον Βίκτορ Όρμπαν από την πρωθυπουργία της Ουγγαρίας. 

Με καταμετρημένο πάνω από το 98% των ψήφων, το κόμμα του Μάγιαρ εξασφάλισε 138 έδρες στο 199μελές κοινοβούλιο εξασφαλίζοντας ισχυρή πλειοψηφία που θα του επιτρέψει να αλλάξει το Σύνταγμα και να ξηλώσει βασικά χαρακτηριστικά της «ηγεμονίας» του Όρμπαν. 

Ουγγαρία: Ιστορική νίκη Μάγιαρ - Ο Όρμπαν έχασε τις εκλογές μετά από 16 έτη

Το τέλος εποχής του ακροδεξιού ηγέτη γράφτηκε το βράδυ της Κυριακής του Πάσχα, προκαλώντας αναστάτωση τόσο στον Ντόναλντ Τραμπ όσο και στον Βλαντιμίρ Πούτιν αλλά και την Τζόρτζια Μελόνι.

εκλογές ουγγαρία Πέτερ Μάγιαρ 1

Το άλλοτε «αγαπημένο παιδί» του Όρμπαν αναλαμβάνει το τιμόνι της Ουγγαρίας με το κόμμα «Tisza», με τον εκλογικό του θρίαμβο να είναι εμφανής από την αρχή της καταμέτρησης των ψήφων. 

Δικηγόρος στο επάγγελμα, το 2023 «αυτομόλησε» από το κυβερνών στρατόπεδο, καταγγέλλοντας διαφθορά, έλλειψη διαφάνειας και συγκέντρωση εξουσίας. 

Τότε είχε καταγράψει μυστικά συνομιλία με την τότε σύζυγο του υπουργού Δικαιοσύνης, Τζούντιτ Βάργκα, στην οποία γινόταν λόγος για φερόμενη κυβερνητική παρέμβαση σε υπόθεση διαφθοράς.

εκλογές ουγγαρία Πέτερ Μάγιαρ 2

Η υπόθεση αφορούσε τη χάρη που είχε δώσει η τότε πρόεδρος της Ουγγαρίας, σε καταδικασμένο για συγκάλυψη σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων σε ίδρυμα.

Ο Μάγιαρ αποκάλυψε τη συνομιλία αυτή, προκαλώντας πολιτικό σεισμό και την οργή της κοινής γνώμης, που οδήγησε στην παραίτηση της Προέδρου της Χώρας, Καταλίν Νόβακ. 

Από τα… σκάγια δε γλίτωσε και ο ίδιος ο Όρμπαν, καθώς η Νόβακ ήταν στενή του σύμμαχος, προερχόμενη από το στρατόπεδό του. 

εκλογές ουγγαρία Πέτερ Μάγιαρ 3

Αυτή ήταν και η στιγμή σταθμός που το κόμμα Tisza αναδείχθηκε ως η πιο ισχυρή αντιπολιτευτική φωνή στην Ουγγαρία, κάτι που αποτυπώθηκε και στο αποτέλεσμα των ευρωεκλογών του 2024. 

Προεκλογική σημαία του Μάγιαρ ήταν η καταπολέμηση της διαφθοράς, το ξεπάγωμα δισεκατομμυρίων ευρώ από την ΕΕ και η αύξηση της φορολογίας των πλουσίων. Παράλληλα έχει εξαγγείλει αλλαγές στο σύστημα υγείας, που αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα. 

εκλογές ουγγαρία Πέτερ Μάγιαρ 4

«Ευχαριστώ Ουγγαρία», έγραψε στα social media, ο Μάγιαρ, μετά από τα αποτελέσματα των εκλογών. 

Politico: «Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν από την εκλογή Μάγιαρ»

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ουκρανία, δημοσιογράφοι και νεολαία είναι αυτοί που κερδίζουν από την εκλογή του Μάγιαρ. 

«Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μπορούν πλέον να αποχαιρετήσουν έναν από τους πιο ανυποχώρητους ηγέτες της ΕΕ, ο οποίος χρησιμοποιούσε το βέτο του σε κρίσιμες αποφάσεις των Βρυξελλών, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής στήριξης προς την Ουκρανία» γράφει το Politico.

εκλογές ουγγαρία Πέτερ Μάγιαρ 5

Ο Όρμπαν ήταν άλλωστε ένας από του πιο έντονους επικριτές των Βρυξελλών, υπονομεύοντας το κράτος δικαίου στο εσωτερικό και αντιστεκόμενος επανειλημμένα στη νομοθεσία της ΕΕ.

Σχετικά με την Ουκρανία, ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας άσκησε βέτο σε δάνειο 90 δισ. ευρώ το οποίο είχε συμφωνηθεί από τους ευρωπαίους ηγέτες τον Δεκέμβριο του 2025.

«Η εκλογή του Μάγιαρ φέρνει νέο αέρα στις σχέσεις Ουγγαρίας – Ουκρανίας, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να επιδιώκει καλές σχέσεις και συνεργασία. Ο Πέτερ Μάγιαρ ωστόσο δηλώνει αντίθετος στην αποστολή ουγγρικών όπλων ή χρημάτων στην Ουκρανία καθώς στην ταχεία ένταξή της χώρας στην ΕΕ», σημειώνει το Politico.

εκλογές ουγγαρία Πέτερ Μάγιαρ 6

Σχετικά με τους νέους της Ουγγαρίας, μέχρι πρότινος, τα 2/3 των Ούγγρων κάτω των 30 ετών ήθελαν την αποχώρηση του Όρμπαν.

Όσον αφορά στους δημοσιογράφους, επί Όρμπαν, αντιμετώπιζαν μεγάλες δυσκολίες, καθώς ο απερχόμενος Ούγγρος πρωθυπουργός είχε θέσει υπό έλεγχο το 80% των μέσων ενημέρωσης. 

Οι γιατροί αναμένεται, επίσης, να ωφεληθούν, καθώς ο Μάγιαρ υποσχέθηκε αύξηση δημόσιων δαπανών κατά 1 δισ. ευρώ ετησίως στον τομέα της υγείας.

Από την άλλη στους χαμένους βρίσκονται ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Τζέι ντι Βανς και ο Βλαντιμίρ Πούτιν. 

«Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ επισκέφθηκε τη Βουδαπέστη για να στηρίξει τον Όρμπαν, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ τον είχε υποστηρίξει επανειλημμένα. Ωστόσο, η ήττα του Όρμπαν αποτελεί πλήγμα για τον Λευκό Οίκο, που χάνει έναν βασικό σύμμαχο στην Ευρώπη», επισημαίνει το Politico.

εκλογές ουγγαρία Πέτερ Μάγιαρ 7

Στους χαμένους βρίσκονται επίσης επιχειρηματίες και think tanks που είχαν στηρίξει το κόμμα του Όρμπαν και κινδυνεύουν τώρα να χάσουν χρηματοδότηση και προνομιακή πρόσβαση σε ευρωπαϊκά κονδύλια. 

Όσο για τον Βλαντιμίρ Πούτιν; Έχασε έναν χρήσιμο σύμμαχο μέσα στους κόλπους της ΕΕ, που έβαζε προσκόμματα κάθε φορά που η Ένωση επιχειρούσε μια πιο αδιάλλακτη στάση απέναντι στη Μόσχα. 

Σύμφωνα με το Politico το Βατερλό Όρμπαν πλήττει αρκετά ακροδεξιά κόμματα στην Ευρώπη, όπως το κόμμα της Μαρίν Λεπέν και το Vox στην Ισπανία. Ενώ έναν σύμμαχο χάνει και η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι. 

