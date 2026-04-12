Ουγγαρία: Ιστορική νίκη Μάγιαρ - Ο Όρμπαν έχασε τις εκλογές μετά από 16 έτη

Ιστορική ημέρα για την Ουγγαρία, καθώς ο Πέτερ Μάγιαρ εκθρόνισε ύστερα από 16 χρόνια στην εξουσία τον Βίκτορ Όρμπαν.

Οι προβολές με καταμετρημένο το 29,2% των ψήφων στις ουγγρικές βουλευτικές εκλογές φέρουν το αντιπολιτευόμενο κόμμα Tisza να κερδίσει 132 έδρες στο 199μελές κοινοβούλιο, ανακοίνωσε απόψε το Εθνικό Εκλογικό Γραφείο (NVI).

Με βάση τα αποτελέσματα αυτά, το κόμμα Fidesz του πρωθυπουργού Βίκτορ Ορμπάν κερδίζει 59 έδρες.

Πέτερ Μάγιαρ/ AP

«Ευχαριστώ Ουγγαρία», έγραψε στο λογαριασμό του στο Facebook ο ηγέτης του Tisza Πέτερ Μαγιάρ και ανέφερε ότι ο Όρμπαν τον συνεχάρη τηλεφωνικά για τη νίκη του.

Βίκτορ Όρμπαν/ AP

Λίγο μετά τη λήξη της εκλογικής διαδικασίας ο Μάγιαρ τόνισε σε δηλώσεις του ότι η παράταξή του είχε λάβει αρκετές καταγγελίες για νοθεία και προσπάθεια επιρροής του αποτελέσματος για τις οποίες όπως είπε θα υπάρξει έρευνα κι αν χρειαστεί θα κινηθεί νομικά.

«Όποιος διέπραξε ή υποκίνησε εκλογική νοθεία θα λογοδοτήσει ενώπιον του νόμου», είπε χαρακτηριστικά.

Πώς διεξάγονται οι εκλογές στην Ουγγαρία

Οι βουλευτικές εκλογές διεξάγονται στην Ουγγαρία κάθε τέσσερα χρόνια. 106 από τους 199 βουλευτές εκλέγονται σε μονοεδρικές εκλογικές περιφέρειες χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πλειοψηφικού εκλογικού σώματος. Οι υπόλοιποι 93 βουλευτές επιλέγονται από έναν ενιαίο κατάλογο σε μια «εθνική» εκλογική περιφέρεια.

Στις τελευταίες εκλογές του 2022, το κόμμα Fidesz του Βίκτορ Όρμπαν κέρδισε 135 έδρες διατηρώντας την υπερπλειοψηφία των δύο τρίτων, επιτρέποντας στον πρωθυπουργό να συνεχίσει να προωθεί τη συνταγματική μεταρρύθμιση.

Ένα διαφορετικό εκλογικό σύστημα χρησιμοποιούνταν πριν από το 2010, όταν ο Όρμπαν και το κόμμα Fidesz επέστρεψαν για πρώτη φορά στην εξουσία. H Ουγγαρία είχε 386 κοινοβουλευτικές έδρες.

Ποιος είναι ο Πέτερ Μάγια που εκθρόνισε τον Βίκτορ Όρμπαν

Ο Πέτερ Μαγιάρ είναι Ούγγρος πολιτικός και δικηγόρος, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει αναδειχθεί στον βασικό πολιτικό αντίπαλο του Βίκτορ Όρμπαν και της κυβέρνησής του. Γεννημένος το 1981 στη Βουδαπέστη, ξεκίνησε την πορεία του μέσα από το ίδιο το κυβερνών σύστημα, καθώς για χρόνια υπήρξε στέλεχος και άνθρωπος εμπιστοσύνης του κόμματος Fidesz, του οποίου ηγείται ο Όρμπαν.

Η πολιτική του ανατροπή ήρθε το 2024, όταν αποχώρησε από τις κυβερνητικές του θέσεις και ήρθε σε ανοιχτή ρήξη με το καθεστώς, καταγγέλλοντας φαινόμενα διαφθοράς και κατάχρησης εξουσίας.

Στη συνέχεια ανέλαβε ηγετικό ρόλο στο κόμμα Tisza, το οποίο μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα εξελίχθηκε σε βασική πολιτική δύναμη απέναντι στον Όρμπαν.