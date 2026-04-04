Βραζιλία: Συνετρίβη ιδιωτικό αεροσκάφος σε εστιατόριο - 4 νεκροί

Ένα σοκαριστικό αεροπορικό δυστύχημα βύθισε στο πένθος ολόκληρη τη Βραζιλία. Πιο συγκεκριμένα, ένα ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη χθες σε κεντρικό σημείο της πόλης Καπάο ντα Κανόα. Η συγκεκριμένη περιοχή βρίσκεται στη νότια πολιτεία Ρίο Γκράντε ντο Σουλ και συγκέντρωσε αμέσως τα βλέμματα της κοινής γνώμης. Το μικρό αεροπλάνο έπεσε με τεράστια ταχύτητα πάνω σε ένα εστιατόριο, προκαλώντας τον ακαριαίο θάνατο και των τεσσάρων επιβαινόντων.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο Newpost.gr