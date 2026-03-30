Το ΝΑΤΟ αναχαίτισε και 4ο ιρανικό βαλλιστικό πύραυλο με στόχο την Τουρκία

Σε αυξημένη επιφυλακή η Άγκυρα – Χωρίς θύματα το περιστατικό

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
30.03.26 , 19:44 Τροχός της Τύχης: Χρειάστηκε μόλις 1'' για να λύσει τον γρίφο!
30.03.26 , 19:29 Διορία μίας εβδομάδας Τραμπ σε Ιράν για εκεχειρία ή σκληρή επέμβαση
30.03.26 , 19:15 Skoda Peaq: Οι πρωτες εικόνες της νέας ηλεκτρικής ναυαρχίδας
30.03.26 , 19:10 Υποχρεωτική πληρωμή ενοικίων μέσω τραπεζών: Παράταση έως τον Οκτώβριο
30.03.26 , 19:10 Ιωάννα Τούνη:«Στις δύσκολες στιγμές, το σημαντικό είναι να μην παραιτηθείς»
30.03.26 , 19:00 Θάλεια Ματίκα: Συγκινημένη στη σκηνή για τον θάνατο της Μαρινέλλας
30.03.26 , 18:58 Θεσσαλονίκη: Γυναίκα βρέθηκε στραγγαλισμένη στο κρεβάτι της
30.03.26 , 18:52 Το ΝΑΤΟ αναχαίτισε και 4ο ιρανικό βαλλιστικό πύραυλο με στόχο την Τουρκία
30.03.26 , 18:30 Audi: Αύξηση εσόδων και ισχυρή ώθηση στην ηλεκτροκίνηση
30.03.26 , 18:15 Δένδιας: Τον Απρίλιο η ανανέωση της στρατηγικής συμφωνίας με Γαλλία
30.03.26 , 17:53 Σοκ στη Σουηδία: Εξέδιδε τη σύζυγό του σε περισσότερους από 120 άνδρες
30.03.26 , 17:49 1% Club: Πρωτιά στην τηλεθέαση και ένας μεγάλος νικητής που κέρδισε 30.000€
30.03.26 , 17:46 Ιnfluencer ανήρτησε φωτογραφίες με το φέρετρο της κόρης της που αυτοκτόνησε
30.03.26 , 17:34 Αποκάλυψη: Ο ρόλος του Μαθιού στον Σασμό αρχικά δεν ήταν για τον Λάλο
30.03.26 , 17:23 «Ο Τραμπ εξετάζει να στείλει δυνάμεις για να πάρουν το ουράνιο του Ιράν»
Aυτή είναι η πρώτη ακριβή μεταγραφή που έκλεισε ο Παναθηναϊκός
Η Ελληνίδα που ζει σ' ένα «διαμέρισμα» 7 τ.μ. στη Νότια Κορέα
Καινούργιου: Σταματάει νωρίτερα από την εκπομπή - «Αύριο η τελευταία μέρα»
Ελένη Τσολάκη: Τα πρώτα γενέθλια της κόρης της - Το εντυπωσιακό πάρτι
Έκτακτο δελτίο για την κακοκαιρία ERMINIO: Στο «κόκκινο» και η Αττική
Λιάγκας - Αντωνά: Απόδραση στην ορεινή Αρκαδία για την 25η Μαρτίου
Μαρινέλλα: Αυτές είναι οι 5 φορές που έκανε αυτά που δεν τολμούσε κανείς
Οικονομόπουλος: Η απάντηση στις φήμες για σχέση με τη Μελίνα Νικολαΐδη
Ελένη Μενεγάκη: Οι σπάνιες φωτογραφίες με την κόρη της, Μαρίνα και τον Μάκη
Αλεξάνδρα Νίκα: Το cozy luxury look της με τσάντα YSL & μπαλαρίνες Chanel
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Photo: Iranian Army via AP, βίντεο Mega
Αναχαίτιση 4ου βαλλιστικού πυραύλου του Ιράν με στόχο την Τουρκία από το ΝΑΤΟ (βίντεο Mega)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δυνάμεις του ΝΑΤΟ αναχαίτισαν τέταρτο ιρανικό βαλλιστικό πύραυλο που εισήλθε στον τουρκικό εναέριο χώρο.
  • Ο πύραυλος εξουδετερώθηκε από τα συστήματα αεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Μεσόγειο.
  • Οι τουρκικές αρχές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και λαμβάνουν μέτρα για την εθνική ασφάλεια.
  • Προηγήθηκαν τρία ακόμη περιστατικά αναχαίτισης ιρανικών πυραύλων από το ΝΑΤΟ.
  • Η επανάληψη των επιθέσεων εντείνει την ανησυχία για την ασφάλεια στην περιοχή.

Για τέταρτη φορά από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, δυνάμεις του ΝΑΤΟ προχώρησαν στην αναχαίτιση βαλλιστικού πυραύλου που εκτοξεύτηκε από το Ιράν και εισήλθε στον τουρκικό εναέριο χώρο.

Μέση Ανατολή: Πλήγματα του Ισραήλ σε όλη την Τεχεράνη

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας, ο πύραυλος εξουδετερώθηκε από τα συστήματα αεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας του ΝΑΤΟ, τα οποία έχουν αναπτυχθεί στην Ανατολική Μεσόγειο.

Όπως επισημαίνεται, οι τουρκικές αρχές λαμβάνουν «όλα τα απαραίτητα μέτρα με αποφασιστικότητα και χωρίς δισταγμό» απέναντι σε κάθε απειλή που στρέφεται κατά της εδαφικής ακεραιότητας και του εναέριου χώρου της χώρας, ενώ οι εξελίξεις στην περιοχή παρακολουθούνται στενά με γνώμονα την εθνική ασφάλεια.

Τουρκία: «Γίγαντας» στα χαρτιά χωρίς αντιαεροπορικούς Patriot!

Πρόκειται για το τέταρτο αντίστοιχο περιστατικό, καθώς τρεις ακόμη βαλλιστικοί πύραυλοι που είχαν εκτοξευθεί από το Ιράν το προηγούμενο διάστημα, αναχαιτίστηκαν με παρόμοιο τρόπο.

Ειδικότερα, στις 9 Μαρτίου 2026, βαλλιστικός πύραυλος που εισήλθε στον τουρκικό εναέριο χώρο καταρρίφθηκε από δυνάμεις του ΝΑΤΟ, ενώ θραύσματα πυρομαχικών έπεσαν στην περιοχή του Γκαζιαντέπ, χωρίς να υπάρξουν θύματα. Μετά το περιστατικό, ο Ιρανός πρέσβης κλήθηκε στο τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών για παροχή εξηγήσεων.

Πού πήγαινε ο πύραυλος που αναχαιτίστηκε έξω από την Τουρκία;

Ανάλογο περιστατικό σημειώθηκε και στις 4 Μαρτίου 2026, όταν πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν, διασχίζοντας τον ιρακινό και συριακό εναέριο χώρο, κατευθύνθηκε προς την Τουρκία μέσω της περιοχής Χατάι. Ο πύραυλος αναχαιτίστηκε από τα συστήματα του ΝΑΤΟ, ενώ θραύσμα πυραύλου αναχαίτισης κατέπεσε σε ανοιχτή περιοχή στο Ντόρτιολ, χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί.

Η επανάληψη των περιστατικών εντείνει την ανησυχία για την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή, με τις στρατιωτικές δυνάμεις να παραμένουν σε υψηλό επίπεδο ετοιμότητας.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΙΡΑΝ
 |
ΤΟΥΡΚΙΑ
 |
ΒΑΛΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΥΡΑΥΛΟΣ
 |
ΠΟΛΕΜΟΣ
 |
ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗ ΠΥΡΑΥΛΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top