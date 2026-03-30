Το ΝΑΤΟ αναχαίτισε και 4ο ιρανικό βαλλιστικό πύραυλο με στόχο την Τουρκία

Αναχαίτιση 4ου βαλλιστικού πυραύλου του Ιράν με στόχο την Τουρκία από το ΝΑΤΟ (βίντεο Mega)

Για τέταρτη φορά από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, δυνάμεις του ΝΑΤΟ προχώρησαν στην αναχαίτιση βαλλιστικού πυραύλου που εκτοξεύτηκε από το Ιράν και εισήλθε στον τουρκικό εναέριο χώρο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας, ο πύραυλος εξουδετερώθηκε από τα συστήματα αεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας του ΝΑΤΟ, τα οποία έχουν αναπτυχθεί στην Ανατολική Μεσόγειο.

Όπως επισημαίνεται, οι τουρκικές αρχές λαμβάνουν «όλα τα απαραίτητα μέτρα με αποφασιστικότητα και χωρίς δισταγμό» απέναντι σε κάθε απειλή που στρέφεται κατά της εδαφικής ακεραιότητας και του εναέριου χώρου της χώρας, ενώ οι εξελίξεις στην περιοχή παρακολουθούνται στενά με γνώμονα την εθνική ασφάλεια.

Πρόκειται για το τέταρτο αντίστοιχο περιστατικό, καθώς τρεις ακόμη βαλλιστικοί πύραυλοι που είχαν εκτοξευθεί από το Ιράν το προηγούμενο διάστημα, αναχαιτίστηκαν με παρόμοιο τρόπο.

Ειδικότερα, στις 9 Μαρτίου 2026, βαλλιστικός πύραυλος που εισήλθε στον τουρκικό εναέριο χώρο καταρρίφθηκε από δυνάμεις του ΝΑΤΟ, ενώ θραύσματα πυρομαχικών έπεσαν στην περιοχή του Γκαζιαντέπ, χωρίς να υπάρξουν θύματα. Μετά το περιστατικό, ο Ιρανός πρέσβης κλήθηκε στο τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών για παροχή εξηγήσεων.

Ανάλογο περιστατικό σημειώθηκε και στις 4 Μαρτίου 2026, όταν πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν, διασχίζοντας τον ιρακινό και συριακό εναέριο χώρο, κατευθύνθηκε προς την Τουρκία μέσω της περιοχής Χατάι. Ο πύραυλος αναχαιτίστηκε από τα συστήματα του ΝΑΤΟ, ενώ θραύσμα πυραύλου αναχαίτισης κατέπεσε σε ανοιχτή περιοχή στο Ντόρτιολ, χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί.

Η επανάληψη των περιστατικών εντείνει την ανησυχία για την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή, με τις στρατιωτικές δυνάμεις να παραμένουν σε υψηλό επίπεδο ετοιμότητας.

