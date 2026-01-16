Η Ματσάδο πρόσφερε στον Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης που της απονεμήθηκε

«Ήταν μια υπέροχη χειρονομία», σχολίασε ο Αμερικανός πρόεδρος

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ / Φωτογραφία Χ (The White House)
Η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, Μαρία Κορίνα Ματσάδο έδωσε στον Ντόναλντ Τραμπ το βραβείο Νόμπελ που της απονεμήθηκε τον Δεκέμβριο.

Ποια είναι η Μαρία Κορίνα Ματσάδο που πήρε το Νόμπελ Ειρήνης 2025

«Πρόσφερα στον πρόεδρο των ΗΠΑ το μετάλλιο, το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης», είπε η Ματσάδο, προτού αναφερθεί στην ιστορία που αφηγήθηκε στον Τραμπ με πρωταγωνιστή τον Σιμόν Μπολίβαρ, ο οποίος ηγήθηκε των κινημάτων ανεξαρτησίας στη Λατινική Αμερική.

 

 

«Του είπα πως πριν από 200 χρόνια ο στρατηγός Λαφαγιέτ έδωσε στον Σιμόν Μπολίβαρ ένα μετάλλιο με τη μορφή του Τζορτζ Ουάσινγκτον. Έκτοτε, ο Μπολίβαρ κράτησε το μετάλλιο για το υπόλοιπο της ζωής του», είπε η Ματσάδο και συνέχισε λέγοντας: «200χρόνια αργότερα, ο λαός του Μπολίβαρ δίνει στον κληρονόμο του Ουάσινγκτον ένα μετάλλιο, στην προκειμένη περίπτωση το μετάλλιο του Νόμπελ Ειρήνης, ως αναγνώριση της απαράμιλλης δέσμευσής του στην ελευθερία μας».

Η Ματσάδο απέφυγε, ωστόσο, να διευκρινίσει στους δημοσιογράφους εάν ο Αμερικανός πρόεδρος αποδέχθηκε την προσφορά της.

Το Νόμπελ Ειρήνης αποτελούσε διακαή πόθο του Ντόναλντ Τραμπ και η Ματσάδο του το αφιέρωσε όταν της απονεμήθηκε πέρυσι. Ωστόσο η νορβηγική επιτροπή των Νόμπελ κατέστησε σαφές μέσω ανακοίνωσης πως το βραβείο «δεν μπορεί να ανακληθεί, να μοιραστεί ή να μεταβιβαστεί σε άλλους».

Νωρίτερα, η Μαρία Κορίνα Ματσάδο είχε δηλώσει πως η πρώτη συνάντησή της με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο πήγε πολύ καλά και ήταν «θαυμάσια», την ώρα που προσπαθεί να διασφαλίσει ότι θα αναλάβει μελλοντικά κάποιον ρόλο στη διακυβέρνηση της χώρας της.

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τη χειρονομία της Ματσάδο ως «υπέροχη»: «Η Μαρία μου έδωσε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης για το έργο που έφερα σε πέρας. Τι υπέροχη χειρονομία αμοιβαίου σεβασμού. Ευχαριστώ Μαρία!», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος μέσω Truth Social.

